Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт

Как сварить густую, наваристую уху из красной рыбы, расскажет Ivona.
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1. Подготовить рыбу: промыть, очистить, удалить лишнее (вроде жабер и пр.).
2. Нарезать рыбу крупными кусками, выложить в чашу мультиварки.
3. Одну луковицу разрезать на 8 частей, морковь нарезать кружочками, картофель - небольшим кубиком. Добавить к рыбе в чашу.
4. Рис промыть, всыпать в чашу к рыбе и овощам. Залить водой.
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5. Добавить соль и специи (лавровый лист, черный перец горошком, возможно тмин или гвоздику). Главное - умеренность.
6. Выбрать режим “Тушение“ (или схожий), установить таймер на два часа (120 минут).
7. Перед тем как разливать уху по тарелкам, достать вареный лук из чаши.
8. Подавать уху из красной рыбы, украшенной мелконарезанной зеленью и свежим луком (порционно).
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