10 мин назад Комментариев:0

Приготовить ароматную уху просто, особенно если под рукой мультиварка!.

Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт

Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт / pinterest.com

Как сварить густую, наваристую уху из красной рыбы, расскажет Ivona.

Как приготовить уху из красной рыбы в мультиварке?

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1. Подготовить рыбу: промыть, очистить, удалить лишнее (вроде жабер и пр.).

2. Нарезать рыбу крупными кусками, выложить в чашу мультиварки.

3. Одну луковицу разрезать на 8 частей, морковь нарезать кружочками, картофель - небольшим кубиком. Добавить к рыбе в чашу.

4. Рис промыть, всыпать в чашу к рыбе и овощам. Залить водой.

Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт pinterest.com

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5. Добавить соль и специи (лавровый лист, черный перец горошком, возможно тмин или гвоздику). Главное - умеренность.

6. Выбрать режим “Тушение“ (или схожий), установить таймер на два часа (120 минут).

7. Перед тем как разливать уху по тарелкам, достать вареный лук из чаши.

8. Подавать уху из красной рыбы, украшенной мелконарезанной зеленью и свежим луком (порционно).

Уха из красной рыбы в мультиварке: Пошаговый рецепт pinterest.com

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