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Как повторить дома знаменитое блюдо, которое было популярно в виде консервы в СССР.

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Килька в томатном соусе – консервы, которые можно найти в бакалейном отделе любого маркета. Эта консерва - символ эпохи СССР. Продукт отличался отличными вкусовыми качествами и низкой стоимостью. Впервые о кильке написал Ганн Айрман, дипломат живший в XVII веке. А массово употребляли балтийскую кильку шведы, владевшей в те времена акваторией этого моря. Шведы кильку жарили и вялили. Во времена Великих географических открытий был велик спрос на консервацию рыбы, но массовое производство кильки в томатном соусе началось в 50-х годах ХХ века. Первые консервы появились на Керченском рыбном заводе, готовились строго по ГОСТу и технологическим картам.

В советские времена, даже в период дефицита, консерва не пропадала с прилавков магазинов, поэтому хозяйки научились готовить из нее множество блюд: салаты, супы, котлеты и даже запеканку. В ХХІ веке качество кильки в томатном соусе существенно ухудшилось - в банки фасуют поломанную рыбку, а соус имеет ржавый цвет. А вот приготовить саму кильку в томате в домашних условиях не сложно. Для этого необходимы несколько ингредиентов: рыба, вода, паста томатная, соль, сахар, масло подсолнечное, кислота уксусная, пряности. Маринад для кильки приготовим из лука и моркови, помидоров.

Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе depositphotos.com

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Приготовление:

Обезглавить и выпотрошить кильку. Натереть морковь на мелкой терке, а лук порезать мелким кубиком. Обжарить лук в растительном масле до золотистости. Добавить морковь, обжаривать все вместе. Всыпать специи, перемешать. Выложить овощи в толстостенную кастрюлю или казан. Выложить сверху кильку, засыпать сахаром. Всыпать в томатный сок муку, хорошенько размешать. Залить кильку. Варить на среднем огне до закипания, потом тушить на малом огне под крышкой в течение получаса.

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