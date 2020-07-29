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Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе

Сегодня, 10:40Комментариев:1
Как повторить дома знаменитое блюдо, которое было популярно в виде консервы в СССР.
Ингредиенты
  • килька 1 кг
  • морковь, лук репчатый по 300 г
  • мука, сахар по 2 ст.л.
  • томатный сок 800 мл
  • соль
  • перец черный горошком
  • лавровый лист
  • растительное масло
Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе
Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе / depositphotos.com

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Килька в томатном соусе – консервы, которые можно найти в бакалейном отделе любого маркета. Эта консерва - символ эпохи СССР. Продукт отличался отличными вкусовыми качествами и низкой стоимостью. Впервые о кильке написал Ганн Айрман, дипломат живший в XVII веке. А массово употребляли балтийскую кильку шведы, владевшей в те времена акваторией этого моря. Шведы кильку жарили и вялили. Во времена Великих географических открытий был велик спрос на консервацию рыбы, но массовое производство кильки в томатном соусе началось в 50-х годах ХХ века. Первые консервы  появились на Керченском рыбном заводе, готовились строго по ГОСТу и технологическим картам.

В советские времена, даже в период дефицита, консерва не пропадала с прилавков магазинов, поэтому хозяйки научились готовить из нее множество блюд: салаты, супы, котлеты и даже запеканку. В ХХІ веке качество кильки в томатном соусе существенно ухудшилось - в банки фасуют поломанную рыбку, а соус имеет ржавый цвет. А вот приготовить саму кильку в томате в домашних условиях не сложно. Для этого необходимы несколько ингредиентов: рыба, вода, паста томатная, соль, сахар, масло подсолнечное, кислота уксусная, пряности. Маринад для кильки приготовим из лука и моркови, помидоров.

Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе
Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Обезглавить и выпотрошить кильку.
  2. Натереть морковь на мелкой терке, а лук порезать мелким кубиком.
  3. Обжарить лук в растительном масле до золотистости.
  4. Добавить морковь, обжаривать все вместе.
  5. Всыпать специи, перемешать.
  6. Выложить овощи в толстостенную кастрюлю или казан.
  7. Выложить сверху кильку, засыпать сахаром.
  8. Всыпать в томатный сок муку, хорошенько размешать. Залить кильку.
  9. Варить на среднем огне до закипания, потом тушить на малом огне под крышкой в течение получаса.

Ранее мы писали, как приготовить котлету по-киевски. 

 

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Теги:килька,томат,консервы,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.07.2020, 14:14
Оценка:  0
гость
Да, то что сейчас продают под видом - "Килька в томатном соусе", после вскрытия банки, содержимое похоже на то , что кто-то, это уже ел. Свиньи а не пище-рыб-пром. И эти люди учились в университетах. Стыд.
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