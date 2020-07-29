Рецепт из прошлого: кильки в томатном соусе

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Килька в томатном соусе – консервы, которые можно найти в бакалейном отделе любого маркета. Эта консерва - символ эпохи СССР. Продукт отличался отличными вкусовыми качествами и низкой стоимостью. Впервые о кильке написал Ганн Айрман, дипломат живший в XVII веке. А массово употребляли балтийскую кильку шведы, владевшей в те времена акваторией этого моря. Шведы кильку жарили и вялили. Во времена Великих географических открытий был велик спрос на консервацию рыбы, но массовое производство кильки в томатном соусе началось в 50-х годах ХХ века. Первые консервы появились на Керченском рыбном заводе, готовились строго по ГОСТу и технологическим картам.
В советские времена, даже в период дефицита, консерва не пропадала с прилавков магазинов, поэтому хозяйки научились готовить из нее множество блюд: салаты, супы, котлеты и даже запеканку. В ХХІ веке качество кильки в томатном соусе существенно ухудшилось - в банки фасуют поломанную рыбку, а соус имеет ржавый цвет. А вот приготовить саму кильку в томате в домашних условиях не сложно. Для этого необходимы несколько ингредиентов: рыба, вода, паста томатная, соль, сахар, масло подсолнечное, кислота уксусная, пряности. Маринад для кильки приготовим из лука и моркови, помидоров.
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Приготовление:
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