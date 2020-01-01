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Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов

Сегодня, 12:00Комментариев:0
Горячее сытное и ароматное блюдо, отличная альтернатива привычному плову.
Ингредиенты
  • Головы, хвостовые части, плавники
  • Лук 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Рыбный бульон 1 л
  • Рис 2 ст. (около 400 г)
  • Соль
  • Смесь перцев 1/2 ч. л.
  • Карри 1/2 ч. л.
  • Сладкая паприка 1 ч. л.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Растительное масло 50 мл
  • Сливочное масло 50 г
Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов
Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов / depositphotos.com

Шавлей часто называют неудачный мясной плов, хотя на самом деле это самостоятельное блюдо. Шавля - блюдо среднеазиатской кухни, действительно похожее на плов, но более демократичное по составу. Например, в плов все ингредиенты добавляются 1:1:1:1, а вот для шавли соблюдать пропорцию не обязательно, а именно лука берут больше чем мяса в три раза. Если настоящий узбекский плов готовится из баранины, то в шавлю можно положить любой вид мяса. В шавле допускается присутствие картофеля и помидоров. Отличается и технология приготовления плова и шавли, а также консистенция блюда. Так, если плов должен быть рассыпчатым, то шавля наоборот - кашеобразной. Допускается приготовление шавли вовсе без мяса. 

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Ivona предлагает приготовить шавлю с рыбой. Рыба ничем не уступает мясу по пищевым качествам, и в некоторых странах считается основным продуктом питания. Рыбу можно готовить разным способом: варить, жарить, тушить и запекать. Шавлю с рыбой приготовить легче, чем рыбный плов, это практически идеальное блюдо для начинающих хозяек.  

Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов
Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов
pinterest.com

Для приготовления шавли с рыбой понадобятся головы, хвостовые части и плавники речной рыбы, а также классические овощи - лук и морковь. Основная сложность в приготовлении шавли по этому рецепту заключается в скрупулезном удалении костей. В конечном результате рис пропитывается рыбным ароматом и шавля получается очень вкусной.

Приготовление:

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1. Проварить рыбные головы, хвосты, плавники в небольшом количестве воды с добавлением лаврового листа, черного перца и  соли.

2. Удалить кости со всех рыбных ингредиентов. 

3. Нарезать лук четверть кольцами, морковь натереть на терке для корейской моркови.

4. Обжарить в сотейнике лук с морковью на растительном масле до золотистости.

5. Влить рыбный бульон, выложить рыбную мякоть.

6. Добавить после закипания специи, а также промытый рис. Перемешать.

7. Варить на небольшом огне до готовности риса, несколько раз перемешивать.

Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов
Шавля с рыбой: Как приготовить среднеазиатский плов
pinterest.com

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Теги:шавля,блюда с рыбой,рыбные блюда,рыба,плов,азиатская кухня,
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Источник: ivona)bigmir.net

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