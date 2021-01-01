Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запеченные креветки с сыром и чесноком: Простой рецепт на 14 февраля

Спецтема: День Святого Валентина 2021
5 мин назадКомментариев:0
Ароматное, диетическое блюдо к самому романтичному празднику в году.
Ингредиенты
  • Креветки королевские очищенные 500 г
  • Стручковая зеленая фасоль 300 г
  • Оливковое масло 3 ст. л.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Оливки 150 г
  • Рассольный сыр 200 г
  • Орегано сухой
  • Перец черный молотый
  • Соль
Запеченные креветки с сыром и чесноком: Простой рецепт на 14 февраля
Запеченные креветки с сыром и чесноком: Простой рецепт на 14 февраля / depositphotos.com

На День святого Валентина хочется радовать и радоваться! Поэтому сложные и долгие рецепты плохо подходят к праздничному столу на 14 февраля. Ivona предлагает вам прекрасное решение - запеченные креветки в ароматном маринаде с сыром. 

Читай также: Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний

1. Очищенные креветки выложит в глубокую емкость. Добавить растительное масло, сок половины лимона, пропущенный через пресс чеснок, перец и соль. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 7-10 минут.

2. Стручковую фасоль выложить в другую глубокую емкость и залить кипятком на 2-3 минуты. Затем вынуть фасоль из воды, обсушить бумажным полотенцем. Если фасоль замороженная, размораживать ее не нужно. Достаточно выложить ее в кипящую, подсоленную воду, и проварить 3 минуты. Затем отбросить стручки на дуршлаг и промыть под холодной водой.

3. Дно формы для выпекания смазать оливковым маслом. в нее ровным слоем выложить всю стручковую фасоль. Сверху - креветки (без маринада) и крупно нарезанный лук.

4. Поставить форму с креветками в разогретую до 180-200 градусов духовку на 8 минут.

Читай также: Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина

5. Открыть духовку, сбрызнуть креветки с фасолью остатками маринада, сверху выложить измельченный на некрупные кубики сыр. Выпекать еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

6. Украсить блюдо оливками и зеленью, добавить лимонный сок и специи (по желанию).

* Рассольный сыр можно заменить сыром с благородной плесенью (горгондзола, данаблю и пр.), или же использовать несколько видов сыра для более яркого вкуса.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:креветки,креветки в духовке,День святого Валентина,рецепты на день святого валентина,День святого Валентина 2021,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь