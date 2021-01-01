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Ароматное, диетическое блюдо к самому романтичному празднику в году.

Запеченные креветки с сыром и чесноком: Простой рецепт на 14 февраля

Запеченные креветки с сыром и чесноком: Простой рецепт на 14 февраля / depositphotos.com

На День святого Валентина хочется радовать и радоваться! Поэтому сложные и долгие рецепты плохо подходят к праздничному столу на 14 февраля. Ivona предлагает вам прекрасное решение - запеченные креветки в ароматном маринаде с сыром.

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1. Очищенные креветки выложит в глубокую емкость. Добавить растительное масло, сок половины лимона, пропущенный через пресс чеснок, перец и соль. Все тщательно перемешать и оставить мариноваться на 7-10 минут.

2. Стручковую фасоль выложить в другую глубокую емкость и залить кипятком на 2-3 минуты. Затем вынуть фасоль из воды, обсушить бумажным полотенцем. Если фасоль замороженная, размораживать ее не нужно. Достаточно выложить ее в кипящую, подсоленную воду, и проварить 3 минуты. Затем отбросить стручки на дуршлаг и промыть под холодной водой.

3. Дно формы для выпекания смазать оливковым маслом. в нее ровным слоем выложить всю стручковую фасоль. Сверху - креветки (без маринада) и крупно нарезанный лук.

4. Поставить форму с креветками в разогретую до 180-200 градусов духовку на 8 минут.

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5. Открыть духовку, сбрызнуть креветки с фасолью остатками маринада, сверху выложить измельченный на некрупные кубики сыр. Выпекать еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

6. Украсить блюдо оливками и зеленью, добавить лимонный сок и специи (по желанию).

* Рассольный сыр можно заменить сыром с благородной плесенью (горгондзола, данаблю и пр.), или же использовать несколько видов сыра для более яркого вкуса.

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