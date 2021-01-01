Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина

Крепкие, нежные, мягкие, с перчинкой, как сама любовь!

В День всех влюбленных хочется непременно удивить свою половинку. Ivona собрала для вас рецепты праздничных коктейлей, которые станут украшением романтического ужина ко Дню святого Валентина.

По уши влюбленный

Коктейли ко Дню святого Валентина: По уши влюбленный pinterest.com

Ингредиенты:

50 мл водки

50 мл ликера маракуйи

30 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

15 мл сахарного сиропа

25 мл унции просекко.

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Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме просекко, со льдом и встряхните. Процедите жидкость в бокал, и добавьте просекко.

Любовный эликсир

Коктейли ко Дню святого Валентина: Любовный эликсир pinterest.com

Ингредиенты:

80 мл джина

30 мл сока лайма

30 мл ликера из цветов бузины

180 мл розового шампанского.

Приготовление: В шейкере для коктейлей смешайте следующие ингредиенты: джин, ликер из цветов бузины и сок лайма. Добавьте лед и взбалтывайте 10 секунд. Добавьте кубики льда в пустой бокал для коктейля. Процедите коктейльную смесь на лед. Добавить розовое шампанское.

Розовый французский

Коктейли ко Дню святого Валентина: Розовый французский pinterest.com

Ингредиенты:

150 мл лимонного сока

15 мл гранатового сока

2 капли розовой воды

15 мл жидкого меда

30 мл джина

100 мл игристого вина.

Приготовление: Смешайте все ингредиенты, влейте коктейль в высокий бокал с большими кубиками льда и перемешайте. Украсьте бокал апельсиновой долькой.

С первого взгляда

Коктейли ко Дню святого Валентина: С первого взгляда pinterest.com

Ингредиенты:

60 мл водки

пюре из двух ягод клубники

2 измельченных листа базилика

1 кружочек халапеньо (или другого острого перца)

15 мл лимонного сока

25 мл сахарного сиропа

1 лист свежего базилика для украшения.

Приготовление: Смешайте ингредиенты и взболтайте со льдом. Процедите жидкость в коктейльный бокал. Украсьте листом базилика.

Джолли Ранчер

Коктейли ко Дню святого Валентина: Джолли Ранчер pinterest.com

Ингредиенты:

30 мл водки

30 мл яблочного сока

30 мл персикового шнапса

120 мл клюквенного сока

Долька апельсина для украшения.

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Приготовление: В высокий бокал со льдом влейте водку, яблочный сок и шнапс. Добавьте клюквенный сок, перемешайте. Украсьте бокал долькой апельсина.

Пуансеттия

Коктейли ко Дню святого Валентина: Пуансеттия pinterest.com

Ингредиенты:

15 мл апельсинового ликера

100 мл клюквенного сока

100 мл игристого вина

Веточки розмарина, свежая клюква для украшения.

Приготовление: Влейте ликер и клюквенный сок в хорошо охлажденный бокал для шампанского, тщательно перемешайте. Добавьте игристое вино, украсьте бокал ягодами клюквы и веточкой розмарина.

Мой командор

Коктейли ко Дню святого Валентина: Мой командор pinterest.com

Ингредиенты:

60 мл темного рома

1 яичный белок

½ ч. ложки сахара

5-10 мл лимонного сока

5-10 мл гренадина

5-10 мл малинового сиропа или ликера.

Приготовление: В шейкер со льдом добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в охлажденный бокал.

Постель из роз

Коктейли ко Дню святого Валентина: Постель из роз pinterest.com

Ингредиенты:

45 мл ликера Егермейстер

60 мл лимонного сока

30 мл гренадина

15 мл сока лайма

Коктейльная вишня и долька лайма для украшения.

Приготовление: В шейкер, наполненный льдом, добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в бокал. Украсьте вишенкой и долькой лайма.

Флиртини

Коктейли ко Дню святого Валентина: Флиртини pinterest.com

Ингредиенты:

2 дольки свежего ананаса

15 мл апельсинового ликера

30 мл водки

30 мл ананасового сока

30 мл игристого вина

Коктейльная вишня для украшения.

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Приготовление: В мерном стакане разомните ананасовые дольки с апельсиновым ликером до состояния однородного пюре. Добавьте водку и ананасовый сок, тщательно перемешайте. Отцедите жидкость (без мякоти) в охлажденный бокал, добавьте игристое вино, украсьте бока коктейльной вишней.

Румяная невеста

Коктейли ко Дню святого Валентина: Румяная невеста pinterest.com

Ингредиенты:

30 мл персикового шнапса

30 мл гренадина

120 мл игристого вина.

Приготовление: В охлажденный бокал для шампанского влить шнапс и гренадин, тщательно перемешать. Добавить игристое вино.

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