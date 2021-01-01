Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина
В День всех влюбленных хочется непременно удивить свою половинку. Ivona собрала для вас рецепты праздничных коктейлей, которые станут украшением романтического ужина ко Дню святого Валентина.
- По уши влюбленный
Ингредиенты:
- 50 мл водки
- 50 мл ликера маракуйи
- 30 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- 15 мл сахарного сиропа
- 25 мл унции просекко.
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Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме просекко, со льдом и встряхните. Процедите жидкость в бокал, и добавьте просекко.
- Любовный эликсир
Ингредиенты:
- 80 мл джина
- 30 мл сока лайма
- 30 мл ликера из цветов бузины
- 180 мл розового шампанского.
Приготовление: В шейкере для коктейлей смешайте следующие ингредиенты: джин, ликер из цветов бузины и сок лайма. Добавьте лед и взбалтывайте 10 секунд. Добавьте кубики льда в пустой бокал для коктейля. Процедите коктейльную смесь на лед. Добавить розовое шампанское.
- Розовый французский
Ингредиенты:
- 150 мл лимонного сока
- 15 мл гранатового сока
- 2 капли розовой воды
- 15 мл жидкого меда
- 30 мл джина
- 100 мл игристого вина.
Приготовление: Смешайте все ингредиенты, влейте коктейль в высокий бокал с большими кубиками льда и перемешайте. Украсьте бокал апельсиновой долькой.
- С первого взгляда
Ингредиенты:
- 60 мл водки
- пюре из двух ягод клубники
- 2 измельченных листа базилика
- 1 кружочек халапеньо (или другого острого перца)
- 15 мл лимонного сока
- 25 мл сахарного сиропа
- 1 лист свежего базилика для украшения.
Приготовление: Смешайте ингредиенты и взболтайте со льдом. Процедите жидкость в коктейльный бокал. Украсьте листом базилика.
- Джолли Ранчер
Ингредиенты:
- 30 мл водки
- 30 мл яблочного сока
- 30 мл персикового шнапса
- 120 мл клюквенного сока
- Долька апельсина для украшения.
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Приготовление: В высокий бокал со льдом влейте водку, яблочный сок и шнапс. Добавьте клюквенный сок, перемешайте. Украсьте бокал долькой апельсина.
- Пуансеттия
Ингредиенты:
- 15 мл апельсинового ликера
- 100 мл клюквенного сока
- 100 мл игристого вина
- Веточки розмарина, свежая клюква для украшения.
Приготовление: Влейте ликер и клюквенный сок в хорошо охлажденный бокал для шампанского, тщательно перемешайте. Добавьте игристое вино, украсьте бокал ягодами клюквы и веточкой розмарина.
- Мой командор
Ингредиенты:
- 60 мл темного рома
- 1 яичный белок
- ½ ч. ложки сахара
- 5-10 мл лимонного сока
- 5-10 мл гренадина
- 5-10 мл малинового сиропа или ликера.
Приготовление: В шейкер со льдом добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в охлажденный бокал.
- Постель из роз
Ингредиенты:
- 45 мл ликера Егермейстер
- 60 мл лимонного сока
- 30 мл гренадина
- 15 мл сока лайма
- Коктейльная вишня и долька лайма для украшения.
Приготовление: В шейкер, наполненный льдом, добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в бокал. Украсьте вишенкой и долькой лайма.
- Флиртини
Ингредиенты:
- 2 дольки свежего ананаса
- 15 мл апельсинового ликера
- 30 мл водки
- 30 мл ананасового сока
- 30 мл игристого вина
- Коктейльная вишня для украшения.
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Приготовление: В мерном стакане разомните ананасовые дольки с апельсиновым ликером до состояния однородного пюре. Добавьте водку и ананасовый сок, тщательно перемешайте. Отцедите жидкость (без мякоти) в охлажденный бокал, добавьте игристое вино, украсьте бока коктейльной вишней.
- Румяная невеста
Ингредиенты:
- 30 мл персикового шнапса
- 30 мл гренадина
- 120 мл игристого вина.
Приготовление: В охлажденный бокал для шампанского влить шнапс и гренадин, тщательно перемешать. Добавить игристое вино.
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