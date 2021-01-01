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Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина

Спецтема: День Святого Валентина 2021
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Крепкие, нежные, мягкие, с перчинкой, как сама любовь!
Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина
Любовное зелье: ТОП-10 коктейлей ко Дню святого Валентина
pinterest.com

В День всех влюбленных хочется непременно удивить свою половинку. Ivona собрала для вас рецепты праздничных коктейлей, которые станут украшением романтического ужина ко Дню святого Валентина.

  • По уши влюбленный

Коктейли ко Дню святого Валентина: По уши влюбленный
Коктейли ко Дню святого Валентина: По уши влюбленный
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 50 мл водки
  • 50 мл ликера маракуйи
  • 30 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 25 мл унции просекко.

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Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме просекко, со льдом и встряхните. Процедите жидкость в бокал, и добавьте просекко.

  • Любовный эликсир

Коктейли ко Дню святого Валентина: Любовный эликсир
Коктейли ко Дню святого Валентина: Любовный эликсир
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 80 мл джина
  • 30 мл сока лайма
  • 30 мл ликера из цветов бузины
  • 180 мл розового шампанского.

Приготовление: В шейкере для коктейлей смешайте следующие ингредиенты: джин, ликер из цветов бузины и сок лайма. Добавьте лед и взбалтывайте 10 секунд. Добавьте кубики льда в пустой бокал для коктейля. Процедите коктейльную смесь на лед. Добавить розовое шампанское.

  • Розовый французский

Коктейли ко Дню святого Валентина: Розовый французский
Коктейли ко Дню святого Валентина: Розовый французский
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 150 мл лимонного сока
  • 15 мл гранатового сока
  • 2 капли розовой воды
  • 15 мл жидкого меда
  • 30 мл джина
  • 100 мл игристого вина.

Приготовление: Смешайте все ингредиенты, влейте коктейль в высокий бокал с большими кубиками льда и перемешайте. Украсьте бокал апельсиновой долькой.

  • С первого взгляда

Коктейли ко Дню святого Валентина: С первого взгляда
Коктейли ко Дню святого Валентина: С первого взгляда
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 60 мл водки
  • пюре из двух ягод клубники
  • 2 измельченных листа базилика
  • 1 кружочек халапеньо (или другого острого перца)
  • 15 мл лимонного сока
  • 25 мл сахарного сиропа
  • 1 лист свежего базилика для украшения.

Приготовление: Смешайте ингредиенты и взболтайте со льдом. Процедите жидкость в коктейльный бокал. Украсьте листом базилика.

  • Джолли Ранчер

Коктейли ко Дню святого Валентина: Джолли Ранчер
Коктейли ко Дню святого Валентина: Джолли Ранчер
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 30 мл водки
  • 30 мл яблочного сока
  • 30 мл персикового шнапса
  • 120 мл клюквенного сока
  • Долька апельсина для украшения.

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Приготовление: В высокий бокал со льдом влейте водку, яблочный сок и шнапс. Добавьте клюквенный сок, перемешайте. Украсьте бокал долькой апельсина.

  • Пуансеттия

Коктейли ко Дню святого Валентина: Пуансеттия
Коктейли ко Дню святого Валентина: Пуансеттия
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 15 мл апельсинового ликера
  • 100 мл клюквенного сока
  • 100 мл игристого вина
  • Веточки розмарина, свежая клюква для украшения.

Приготовление: Влейте ликер и клюквенный сок в хорошо охлажденный бокал для шампанского, тщательно перемешайте. Добавьте игристое вино, украсьте бокал ягодами клюквы и веточкой розмарина.

  • Мой командор

Коктейли ко Дню святого Валентина: Мой командор
Коктейли ко Дню святого Валентина: Мой командор
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 60 мл темного рома
  • 1 яичный белок
  • ½ ч. ложки сахара
  • 5-10 мл лимонного сока
  • 5-10 мл гренадина
  • 5-10 мл малинового сиропа или ликера.

Приготовление: В шейкер со льдом добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в охлажденный бокал.

  • Постель из роз

Коктейли ко Дню святого Валентина: Постель из роз
Коктейли ко Дню святого Валентина: Постель из роз
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 45 мл ликера Егермейстер
  • 60 мл лимонного сока
  • 30 мл гренадина
  • 15 мл сока лайма
  • Коктейльная вишня и долька лайма для украшения.

Приготовление: В шейкер, наполненный льдом, добавьте все ингредиенты. Тщательно взболтайте до однородности. Отцедите жидкость в бокал. Украсьте вишенкой и долькой лайма.

  • Флиртини

Коктейли ко Дню святого Валентина: Флиртини
Коктейли ко Дню святого Валентина: Флиртини
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 2 дольки свежего ананаса
  • 15 мл апельсинового ликера
  • 30 мл водки
  • 30 мл ананасового сока
  • 30 мл игристого вина
  • Коктейльная вишня для украшения.

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Приготовление: В мерном стакане разомните ананасовые дольки с апельсиновым ликером до состояния однородного пюре. Добавьте водку и ананасовый сок, тщательно перемешайте. Отцедите жидкость (без мякоти) в охлажденный бокал, добавьте игристое вино, украсьте бока коктейльной вишней.

  • Румяная невеста

Коктейли ко Дню святого Валентина: Румяная невеста
Коктейли ко Дню святого Валентина: Румяная невеста
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 30 мл персикового шнапса
  • 30 мл гренадина
  • 120 мл игристого вина.

Приготовление: В охлажденный бокал для шампанского влить шнапс и гренадин, тщательно перемешать. Добавить игристое вино.

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Источник: ivona)bigmir.net

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