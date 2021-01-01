Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний

Комментариев: 0
Необычные вкусовые сочетания для нескучного вечера!
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Ivona предлагает погрузиться в мир запретных удовольствий и расскажет, как сочетать любимые всеми снэки, закуски и фастфуд с самыми популярными сортами вина.

  • Попкорн + Шардоне

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Читай также: Как безопасно открыть шампанское: Пошаговая инструкция

Сложный, фруктово-ореховый букет шардоне требует насыщенной, но все же лаконичной по вкусовой палитре, закуски. Поэтому для этого сорта идеальным выбором станет классический попкорн: маслянистость отлично смягчает цитрусовую кислинку белого вина, а соленый вкус оттеняет древесно-ореховые нотки. 

  • Картофельные чипсы + Пино Нуар

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Не прав тот, кто считает, что чипсы - исключительно пивная закуска. Тонкие ломтика картофеля, щедро сдобренные специями, способны оттенит тонкий, ягодно-землистый вкус пино, не подавляя его аромат. Специалисты рекомендуют выбирать чипсы с “мясными“ вкусами: бекон, барбекю и пр. 

  • Кукурузные изделия с сыром + Совиньон Блан

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Этот сорт считается одним из самых популярных белых вин в мире. И не зря, ведь его простой, сбалансированный вкус способен украсить практически любую трапезу. Он уместен к мясу и овощам, рыбе и десертам и... фастфуду! Особенно хороши с совиньон блан кукурузные палочки со вкусом сыра: тут играет свою роль и текстура закуски, и ее острый, насыщенный вкус. Как результат - вино становится более полнотелым, насыщенным, цитрусовым и приятно пощипывает язык.

  • Картофель фри + Игристое

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Читай также: Вся правда о глинтвейне: чем полезен напиток

Идеальное комбо: солено-сладковатая, жирная картошка, вкус и текстура которой способна сделать колкие пузырьки игристого более насыщенными, обволакивающими. Удивительно, как популярный фастфуд за несколько секунд может сделать из простого вина благороднейший напиток!

  • Пицца + Мерло

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Мерло имеет очень сбалансированный, гладкий вкус, без диссонирующих нот. Поэтому его можно сочетать практически с чем угодно. Специалисты рекомендуют бокальчик мерло к пицце: насыщенность вкуса и буйство специй итальянской выпечки раскрывается с совершенно новой стороны под строгим контролем сдержанного красного вина.

  • Черный шоколад + Портвейн

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Кто-то сочтет такой тандем банальным, но истинные ценители портвейна и шоколада знают, как терпкий изюм и сухофрукты божественного букета портвейна тонко и умело сглаживают горькую остроту шоколада. Куда там шампусику и клубнике! 

  • Сливочное мороженое + Мадера

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний
freepik.com

Читай также: Как правильно выбрать шампанское – советы эксперта

Сложно представить худшее сочетание. Но это лишь на первый взгляд. Мягкая ваниль и кремовая текстура холодного десерта поразительно дополняет крепкую, слегка смолистую мадеру. Для поклонников сладких сочетаний это - настоящая находка!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: фудпейринг, вино, еда и вино, с чем пить вино, сочетание продуктов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь