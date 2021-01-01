Необычные вкусовые сочетания для нескучного вечера!

Ivona предлагает погрузиться в мир запретных удовольствий и расскажет, как сочетать любимые всеми снэки, закуски и фастфуд с самыми популярными сортами вина.

Попкорн + Шардоне

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

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Сложный, фруктово-ореховый букет шардоне требует насыщенной, но все же лаконичной по вкусовой палитре, закуски. Поэтому для этого сорта идеальным выбором станет классический попкорн: маслянистость отлично смягчает цитрусовую кислинку белого вина, а соленый вкус оттеняет древесно-ореховые нотки.

Картофельные чипсы + Пино Нуар

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

Не прав тот, кто считает, что чипсы - исключительно пивная закуска. Тонкие ломтика картофеля, щедро сдобренные специями, способны оттенит тонкий, ягодно-землистый вкус пино, не подавляя его аромат. Специалисты рекомендуют выбирать чипсы с “мясными“ вкусами: бекон, барбекю и пр.

Кукурузные изделия с сыром + Совиньон Блан

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

Этот сорт считается одним из самых популярных белых вин в мире. И не зря, ведь его простой, сбалансированный вкус способен украсить практически любую трапезу. Он уместен к мясу и овощам, рыбе и десертам и... фастфуду! Особенно хороши с совиньон блан кукурузные палочки со вкусом сыра: тут играет свою роль и текстура закуски, и ее острый, насыщенный вкус. Как результат - вино становится более полнотелым, насыщенным, цитрусовым и приятно пощипывает язык.

Картофель фри + Игристое

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

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Идеальное комбо: солено-сладковатая, жирная картошка, вкус и текстура которой способна сделать колкие пузырьки игристого более насыщенными, обволакивающими. Удивительно, как популярный фастфуд за несколько секунд может сделать из простого вина благороднейший напиток!

Пицца + Мерло

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

Мерло имеет очень сбалансированный, гладкий вкус, без диссонирующих нот. Поэтому его можно сочетать практически с чем угодно. Специалисты рекомендуют бокальчик мерло к пицце: насыщенность вкуса и буйство специй итальянской выпечки раскрывается с совершенно новой стороны под строгим контролем сдержанного красного вина.

Черный шоколад + Портвейн

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

Кто-то сочтет такой тандем банальным, но истинные ценители портвейна и шоколада знают, как терпкий изюм и сухофрукты божественного букета портвейна тонко и умело сглаживают горькую остроту шоколада. Куда там шампусику и клубнике!

Сливочное мороженое + Мадера

Вино и фастфуд: ТОП-7 лучших сочетаний freepik.com

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Сложно представить худшее сочетание. Но это лишь на первый взгляд. Мягкая ваниль и кремовая текстура холодного десерта поразительно дополняет крепкую, слегка смолистую мадеру. Для поклонников сладких сочетаний это - настоящая находка!

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