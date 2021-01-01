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"Ленивая" лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом

21 январяКомментариев:0
Приготовить лазанью с соусом бешамель очень просто, если знать несколько секретов!.
Ингредиенты
  • Тонкий лаваш 5 листов
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Фарш свино-говяжий 500 г
  • Свежие помидоры или томатная паста 500-700 г
  • Мука пшеничная 50 г
  • Сливочное масло 50-70 г
  • Молоко 400 мл
  • Сыр твердый тертый 200 г
  • Итальянские травы
  • Мускатный орех
  • Черный молотый перец
  • Чеснок гранулированный
  • Соль
"Ленивая" лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом
"Ленивая" лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом / freepik.com

В Италии лазанья считается простой пищей, на приготовление которой уходит, как правило, минимум сил и времени. В каждой продуктовой лавке можно приобрести те самые листы теста и по доступной цене. Увы, в наших краях заготовки для лазаньи - редкость, да и их приобретение может сильно ударить по кошельку. Но это - вовсе не повод отказаться от приготовления сочного, ароматного блюда в итальянском стиле. Лазанью можно приготвить, имея под руками тонкий лаваш: вкусно, быстро и экономно!

Как это сделать, расскажет Ivona.

Как приготовить “ленивую“ лазанью с лавашом?

 

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1. На сковороде обжарить нарезанный крупным кубиком лук до золотистости. Добавить фарш, перемешать. Обжаривать до изменения цвета фарша. Добавит соль, чеснок и перец, перемешать.

2. Томаты мелко нарезать, выложить в кастрюлю и тушить на медленном огне в собственном соку до мягкости. При помощи вилки или блендера перебить помидоры в однородное пюре. Или использовать готовую томатную пасту. Если ее вкус вам покажется слишком кислым, попробуйте сбалансировать вкус сахаром.

3. Влить пюре или томатную пасту в фарш, добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать и тушить с открытой 7-10 минут, помешивая, до испарения лишней жидкости.

4. Поставить сотейник на водяную баню. В нем растопить сливочное масло, затем - добавить муку. Смесь прогревать, помешивая, 2-3 минуты, пока не уйдет запах “сырой“ муки.

5. Снять сотейник с огня. Вливать в масляно-мучную смесь молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы консистенция была однородной.

"Ленивая" лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом
freepik.com

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6. Вернуть сотейник на медленный огонь. Помешивать соус до загустения. Добавить специи и 50 г тертого сыра. Когда он начнет плавиться, посолить соус бешамель, тщательно перемешать и снять с плиты.

7. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Выложить лист лаваша, на него нанести соус ровным слоем, затем - фарш с томатами. Сформовать лазанью, чередуя слои. Последним выложить лист лаваша, на него - соус бешамель и весь оставшийся тертый сыр.

8. Поставить форму в разогретую духовку (180 градусов), на 25-30 минут. 

9. После выключения плиты дать лазанье настояться в духовке еще 10-15 минут.

10. Нарезать лазанью кусочками, украсить листиком базилика, подавать порционно.

"Ленивая" лазанья: Пошаговый рецепт с лавашом
freepik.com

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Теги:лазанья,лазанья ленивая,рецепт лазаньи,итальянская кухня,
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Источник: ivona)bigmir.net

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