Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

Порадуйте свою половинку яркими вкусовыми сочетаниями!

Чтобы сделать праздничный ужин на День всех влюбленных особенно вкусным и запоминающимся, Ivona собрала для вас оригинальные рецепты салатов.

Оливье с красной рыбой

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Ингредиенты: слабосоленая красная рыба (300 г), свежий огурец (3 шт.), морковь отварная (2 шт.), яйцо куриное отварное (3 шт.), отварной картофель (3 шт.), отварной зеленый горошек (150 г), лук репчатый (1 шт.), лимонный сок (1 ст. л.), соль, черный молотый перец и майонез - по вкусу.

Салаты на День святого Валентина: Оливье с красной рыбой pinterest.com

Все ингредиенты, кроме лука, нарезать некрупным кубиком и соединить в салатнике. Лук также нарезать мелко, выложить глубокую емкость, залить слегка подсоленным кипятком, добавить лимонный сок. Перемешать и оставить на 10 минут. Затем слить жидкость с лука, и добавить его к остальным ингредиентам. Заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.

Салат из краснокочанной капусты с фетой

Ингредиенты: краснокочанная капуста (400 г), красный лук (1 шт.), желты болгарский перец (1 шт.), сыр фета (200 г), семечки подсолнуха обжаренные (2 ст. л.), чеснок (1 зубчик), растительное (кокосовое, кунжутное и т. д.) масло (2 ст. л.), сок полвины лимона, сахар (1 ч. л.), соль - по вкусу.

Салаты на День святого Валентина: Салат из краснокочанной капусты с фетой pinterest.com

Капусту нашинковать тонко, лук нарезать тонкими полукольцами. Из перца убрать плодоножку и семена, мякоть нарезать тонкими полосками. Фету нарезать кубиками. Смешать лимонный сок, масло, сахар, соль и пропущенный через пресс чеснок. Соединить овощи в салатнике, полить заправкой, перемешать. Перед подачей украсить салат кусочками феты и подсолнечными семечками.

Тайский салат с курицей и фунчозой

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Ингредиенты: куриное филе (2 шт.), репчатый лук (2 шт.), красный лук (1 шт.), морковь (1 шт.), лапша фунчоза (200 г), растительное масло (40 г), лимонный сок (100 мл), перец чили (2 шт.), чеснок (3 зубчика), сахар (2 ч. л.), соевый соус (6 ст. л.), рыбный соус (4 ст. л.), арахис обжаренный (50 г).

Салаты на День святого Валентина: Тайский салат с курицей и фунчозой pinterest.com

Фунчозу залить кипятком и оставить под крышкой на 3-5 минут, затем тщательно промыть лапшу под холодной проточной водой, отцедить (или воспользоваться способом приготовления, который рекомендуется на упаковке). Нарезанную полосками курицу обжарить в сковороде на масле 5 минут. Добавить нарезанный полукольцами белый лук, перемешать с курицей, обжаривать еще 2 минуты и снять с плиты. В отдельной емкости смешать заправку для салата: лимонный сок, соевый и рыбный соусы, измельченный перец чили и пропущенный через пресс чеснок. Оставить заправку в холодильнике настаиваться 20-30 минут. В отдельной емкости смешать курицу с луком, нарезанный полукольцами свежий красный лук, тертую морковь и измельченный арахис. Поставить салат в холодильник на 20 минут. Подавать порционно, заправку - отдельно.

Баварский салат с сельдью

Ингредиенты: очищенное филе сельди (300 г), отварной картофель (250 г), лук репчатый (1 шт.), зеленое яблоко (кислое; 1 шт.), красный болгарский перец (1 шт.), оливки (50 г), дижонская горчица (1 ст. л.), яблочный или винный уксус (1 ст. л.), сахар (1/2 ч. л.), соль (1/3 ч. л.), растительное масло (4 ст. л.), черный перец - по вкусу.

Салаты на День святого Валентина: Баварский салат с сельдью pinterest.com

В глубокой емкости смешать горчицу, масло, уксус, сахар соль и черный перец, взболтать вилкой до легкого загустения. Оставить наставиться заправку на 10-15 минут. Картофель, сельдь, яблоко и болгарский перец нарезать тонкой соломкой, лук - тонкими полукольцами. Оливки разрезать поперек. Смешать ингредиенты в салатнике, заправить соусом.

Салат “Лебединая нежность“

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Ингредиенты: корень сельдерея (150 г), куриное бедро (1 шт.), мандарины (2 шт.), твердый тертый сыр (150 г), куриное яйцо отварное (2 шт.), майонез (2 ст. л.), грецкие орехи обжаренные (35 г), зеленый лук. Для маринада: растительное масло (2 ст. л.), грецкие орехи (35 г), лимонный сок (1 ч. л.), соевый соус (2 ст. л.), мед (1 ст. л.), соль и черный молотый перец.

Салаты на День святого Валентина: Салат “Лебединая нежность“ pinterest.com

Соединить все, кроме орехов, ингредиенты для маринада в емкости, перемешать. Мариновать куриное бедро (без кожи) 60 м, затем выложить его на фольгу, присыпать молотыми орехами, завернуть фольгу, и запекать 25-35 минут в духовке при 180-200 г. Сельдерей натереть на мелкой терке, мандарины очистить от пленок, разрезать каждую дольку пополам. Отделить белки от желтков в отварных яйцах, натереть на крупной терке. В отдельной емкости смешать майонез, измельченные орехи, тертые вареные желтки и мелко нашинкованный лук, тщательно перемешать до однородности. Перемешать сельдерей, яичные белки и соус, сыр натереть на крупной терке. Когда куриное бедро будет готово, снять мясо с кости, разделить на волокна. Смешать с курицу с мандаринами, выложить ровным слоем в салатник, сверху - яично-сельдереевый слой с ореховой заправкой, на него - сырную шапку. Перед подачей дать салату настояться в холодильнике25-30 минут.

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