Детское меню: ТОП-5 лучших новогодних салатов для малышей

Придутся по вкусу и привередам, и малоежкам!

Ivona делится рецептами оригинальных новогодних салатов, которые подарят праздничное настроение маленьким гурманам.

Салат “Лебединый пух“

Ингредиенты: отварное куриное филе (300 г), пекинская капуста (150-200 г), куриное яйцо вареное (3 шт.), картофель отварной (3 шт.), твердый сыр (100 г), сметана, перец черный молотый, соль.

Новогодние салаты для детей: Салат "Лебединый пух" pinterest.com

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Охлажденное куриное филе разобрать на волокна, пекинскую капусту нашинковать (только мягкую, зеленую часть). На салатное блюдо (можно использовать салатное кольцо или обойтись без него) натереть отварной картофель на средней терке. Картофельный слой смазать сметаной, сверху выложить куриное филе, снова слой сметаны, затем тертое яйцо и тертый сыр. Смазать верхний слой сметаной, выложить на него пекинскую капусту. Не прижимать, чтобы капустная шапка сохраняла пышность. Слои солить и перчить по вкусу.

Салат с яблоком и брокколи

Ингредиенты: яблоко (2 шт.), сушеная клюква (100 г), измельченный миндаль (50 г), брокколи (200 г). Для соуса: сахар (50 г), лимонный сок (100 мл), соль (1 ч. л.), измельченные горчичные зерна (1 ч. л.), измельченный репчатый лук (1 ст. л.), растительное масло (100 мл), маковые зерна (1 ст. л.).

Новогодние салаты для детей: Салат с яблоком и брокколи pinterest.com

Брокколи разделить на соцветия, отварить в кипятке 2-3 минуты, затем опустить капусту в воду со льдом на 7-10 минут. Яблоки помыть, очистить от плодоножки, сердцевины и кожуры, нарезать небольшими ломтиками. В блендере смешать все ингредиенты для соуса. В глубокую емкость выложить брокколи, яблоки, миндаль и клюкву. Ингредиенты перемешать, салат заправить соусом.

Салат “Петушок“

Ингредиенты: отварная куриная печень (300 г), рис отварной (100 г), морковь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), куриное яйцо вареное (2 шт.), растительное масло (2 ч. л.), йогурт (4 ст. л.), укроп и соль - по вкусу. Для украшения: куриное яйцо отварное (2 шт.), красный болгарский перец (1 шт.), петрушка.

Новогодние салаты для детей: Салат "Петушок" pinterest.com

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Отварное яйцо и печень натереть на мелкую терку. Морковь и лук очистить, морковь натереть, лук нарезать мелким кубиком. На растительном масле обжарить морковь и лук до золотистости. Зелень мелко нарезать. Салат выкладывать слоями: печень, йогурт, морковь, йогурт, отварной рис, йогурт, яйцо, лук, йогурт и зелень. Получится зеленая полянка. Из болгарского перца вырезать гребешки, хвостики и клювики для петушков. На вареных яйцах сделать надрезы, украсить их болгарским перцем. Для глаз можно использовать черный перец горошком, темный кунжут или мак. Перед подачей салат должен настояться около получаса в холодильнике.

Салат-чизкейк с ягодами и маршмеллоу

Ингредиенты: клубника (400 г), черника (150 г), ежевика (100 г), малина (100 г), черешня (200 г), мини-маршмеллоу (100 г), жирные сливки (250 мл), сливочный сыр (250 г), сахар (50 г), кокосовая стружка (100 г).

Новогодние салаты для детей: Салат-чизкейк с ягодами и маршмеллоу pinterest.com

Кокосовую стружку поджарить на сухой сковороде 2-3 минуты, постоянно помешивая. Сливки взбить до жестких пиков. Сливочный сыр комнатной температуры взбить в блендере с сахаром до воздушности. Сыр выложить в отдельную емкость, туда добавить сливки и кокосовую стружку, аккуратно перемешать. Ягоды вымыть, клубнику разрезать на 4 части, из черешни вынуть косточки. В миске смешать все виды ягод. Перед подачей выложить в креманки ягоды и сливочно-сырный соус. Украсить маршмеллоу.

Фруктовый салат “Новогодний“

Ингредиенты: хурма (1 шт.), яблоко (1 шт.), гранат (1 шт.), банан (2 шт.), виноград (без косточек; 1 гроздь), киви (2 шт.), мандарина (4 шт.), лимонный сок (30 мл), мед (1 ст. л.), свежая мята (5-7 листочков), жареный кунжут (1 ч. л.).

Новогодние салаты для детей: Фруктовый салат "Новогодний" pinterest.com

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Фрукты вымыть, из хурмы и яблока вынуть сердцевину. Очистить все фрукты от кожуры, виноград разделить на отдельные ягоды, разрезать каждую пополам. Вынуть зерна граната, разделить мандарины на дольки. В блендере взбить мед, мяту и лимонный сок. Фрукты перемешать, заправить медово-лимонным соусом, сверху присыпать кунжутом.

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