ТОП-6 новых диетических салатов на Новый год 2021

Диета - не повод отказываться от вкусных праздничных салатов!

Ivona собрала для вас подборку рецептов легких салатов, которые можно готовить на Новый год 2021 без стража нарушить диету или набрать пару лишних кило.

Персиковый салат с креветками

Ингредиенты: консервированные персики (1 банка), яйцо куриное вареное (3 шт.), вареная морковь (1 шт.), твердый сыр (150 г), креветки вареные очищенные (200 г), йогурт или сметана для заправки, соль и перец - по вкусу.

Легкие салаты на Новый год: Персиковый салат с креветками freepik.com

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Яйцо и морковь нарезать мелким кубиком. Твердый сыр натереть на крупной терке. Смешать яйцо, морковь, сыр и вареные креветки, добавить специи, заправить йогуртом. Подавать можно в половинках консервированного персика, или добавить фрукт, нарезанный некрупными кусочками, в салат, как один из ингредиентов. Твердый сыр можно заменить голубым сыром (50-70 г) с благородной плесенью (данаблю, горгонзола и пр.). Это придаст салату остроту и пикантность. Консервированные персики можно заменить свежими.

Теплый салат со стручковой фасолью

Ингредиенты: куриное филе (250 г), шампиньоны (250 г), спаржевая фасоль (250 г), лук репчатый (1 шт.), чеснок (2 зубчика), нежирная сметана (100 мл), голубой сыр с плесенью (50 г), оливковое масло (1 ст. л.).

Легкие салаты на Новый год: Теплый салат со стручковой фасолью depositphotos.com

Фасоль отварить в горячей подсоленной воде 3-5 минут после закипания. Затем слить воду и дать фасоли остыть. На оливковом масле обжарить курицу, нарезанную мелким кубиком, затем лук и шампиньоны. Сметану вылить в кастрюлю, туда же покрошить сыр. Довести содержимое кастрюли до кипения, и, помешивая, держать на огне до растворения сыра. В глубокой емкости смешать курицу с луком и овощами, фасоль, пропущенный через пресс чеснок. Заправить сметанно-сырным соусом, тщательно перемешать. Подавать к столу теплым.

Салат “Эко-шуба“

Ингредиенты: отварная свекла (2 шт.), соленая сельдь (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), вареный яичный белок (2 шт.), оливковое масло, лимонный сок, соль и перец - по вкусу, зерна граната - для украшения.

Легкие салаты на Новый год: Салат "Эко-шуба" freepik.com

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Лук очистить и нарезать кубиком. Переложить в глубокую емкость, присолить, добавить лимонный сок, перемешать, слегка придавливая. Пока лук маринуется, нарезать очищенную отварную свеклу кубиком, а белок от вареного куриного яйца натереть на мелкой терке. Соленую сельдь разделать, филе нарезать некрупными кусочками по 0.5 см толщиной. Слить с лука маринад. В отдельной емкости смешать сельдь, свеклу, яйцо и лук, добавить соль и перец, заправить оливковым маслом и тщательно перемешать. Подавать салат порционно, или выложить на блюдо при помощи большого кулинарного кольца. Украсить сверху “шапкой“ из гранатовых зерен. Менее “нарядный“ вариант: зерна граната смешать вместе с остальными ингредиентами, а сам салат подавать к столу в большом салатнике.

Салат из говядины по-корейски

Ингредиенты: отварная говядина (200 г), красный болгарский перец (2 шт.), корейская морковь (100 г), соленые огурцы (3 шт.), оливковое масло, соевый соус, черный и красный перец, жареные семена кунжута.

Легкие салаты на Новый год: Салат из говядины по-корейски freepik.com

Отварную говядину остудить, нарезать тонкими брусочками. Болгарский перец помыть, очистить от семян и плодоножки, нарезать тонкой, длинной соломкой. Обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты, остудить. Соленые огурцы нарезать небольшими, тонкими брусочками. В глубокой емкости смешать говядину, болгарский перец, корейскую морковь, соленые огурцы. Добавить черный и красный молотый перец, заправить соевым соусом и оливковым маслом, тщательно перемешать. Перед подачей салат присыпать обжаренным кунжутом, и перемешать еще раз.

Салат с брокколи, курицей и апельсинами

Ингредиенты: апельсин (2 шт.), свежий огурец (3 шт.), отварная курятина (250 г), брокколи (200 г), нежирный йогурт (50 г), соль и перец - по вкусу.

Легкие салаты на Новый год: Салат с брокколи, курицей и апельсинами freepik.com

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Брокколи разделить на соцветия, отварить 2-3 минуты. Затем слить воду, и опустить брокколи в холодную воду со льдом. Свежие огурцы разрезать пополам (вдоль), при помощи чайной ложки выскоблить семена. Получившиеся “лодочки“ нарезать небольшими ломтиками в 0.5-1 см шириной. Апельсин очистить от кожуры, нарезать мякоть. Отварную курятину разделить на волокна. Вынуть брокколи из воды, обсушить бумажным полотенцем, выложить в глубокую емкость. К нему добавить огурец, апельсин, курятину, перец и соль. Заправить салат йогуртом, затем - тщательно перемешать.

Салат из кальмаров с огурцом

Ингредиенты: кальмар (маринованный или копченый; 300 г), свежий огурец (3 шт.), спаржевая фасоль (маринованная или вареная; 200 г), болгарский перец (2 шт.), зелень, томатный сок, нежирный йогурт, соевый соус, коньяк (1 ч. л.), оливковое масло, соль и перец - по вкусу.

Легкие салаты на Новый год: Салат из кальмаров с огурцом freepik.com

Кальмары нарезать неширокой полоской. На копченом кальмаре может оставаться кожица, ее необходимо удалить. Огурец разрезать вдоль, вынуть семена, нарезать небольшими ломтиками в 0.5-1 см шириной. Болгарский перец помыть, очистить от семян и плодоножек, нарезать кубиком. Нарезать зелень и фасоль. Смешать кальмар, огурцы, перец, фасоль и зелень в глубокой емкости. В отдельную емкость влить томатный сок, йогурт, коньяк, соевый соус и оливковое масло, добавить специи по вкусу. Тщательно перемешать заправку до однородности, влить в емкость с ингредиентами для салата. Перемешать салат с заправкой. Подавать к столу порционно в креманках.

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