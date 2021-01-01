Как приготовить морковь по-корейски: 3 универсальных рецепта

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Морковка по-корейски уже давно стала неотъемлемой частью каждого застолья. Хрустящая морковь прекрасно гармонирует с пряностями, создавая пикантную закуску, которую используют и как самостоятельное блюдо, как дополнение к гарнирам и как ингредиент салатов. Как приготовить корейскую морковку в домашних условиях, расскажет Ivona.

Морковь по-корейски “Классическая“

Ингредиенты: морковь (1 кг), растительное масло (80-100 мл), чеснок (7-10 зубчиков), соль (1 ст. л.), сахар (2 ст. л.), уксусная эссенция (2-3 ч. л.), красный молотый перец (1 ч. л.), черный молотый перец (1 ч. л.).

Морковь по-корейски “Классическая“ freepik.com

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Морковь помыть, очистить. Натереть на терке, чтобы получилась длинная соломка. Переложить морковь в глубокую емкость, добавить уксус, соль, сахар и смесь перцев. Тщательно перемешать руками, слегка отжимая. Оставить на 10-15 минут, чтобы морковь пустила сок (можно поставить под пресс). Чеснок очистить, измельчить, выложить на морковь. Растительное масло прогреть (до кипения не доводить!) и влить его к моркови. Еще раз перемешайте морковь по-корейски, тщательно распределяя чеснок и масло. Разложить вместе с маслом и соком по герметичным контейнерам или баночкам, и поставить мариноваться на ночь в холодильник. Продукт хранится в холодном месте до 2 недель.

Корейская морковка с луком и кунжутом

Ингредиенты: морковь (1 кг), лук репчатый (1 шт.), чеснок (7-10 зубчиков), красный молотый перец (1/2 ч. л.), черный молотый перец (1/2 ч. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), соль (1 ч. л.), сахар (1 ч. л.), уксус 9% (3 ст. л.), растительное масло (30 мл), обжаренные семена кунжута (3 ч. л.).

Корейская морковка с луком и кунжутом freepik.com

Морковь помыть, очистить, натереть ее на терке. Выложить в глубокую миску, добавить уксус, сахар, соль и черный перец. Пропустить через пресс чеснок, добавить к моркови. Тщательно перемешать и дать моркови настояться 15-20 минут. Тем временем лук очистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистости. Выключить огонь, к луку всыпать красный перец и кориандр, тщательно перемешать. Процедить через ситечко “луковое“ масло (без лука) со специями в морковь, добавить кунжут, тщательно перемешать. Разложить морковь в герметичные емкости и дать настояться 4-6 часов.

Корейская морковь “Минутка“

Ингредиенты: морковь (1 кг), соль (2 ст. л.), чеснок (6-8 зубчиков), вода (200 мл), уксус 9% (50 мл), растительное масло (125-150 мл), сахар (3 ст. л.), лавровый лист (1 шт.), черный молотый перец (1 ч. л.), красный молотый перец (1 ч. л.), карри (1/3 ч. л.).

Корейская морковь "Минутка" freepik.com

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Морковь помыть, очистить, натереть на терке. Смешать с солью и пропущенным через пресс чесноком. Оставить под прессом, пока готовится маринад. В кастрюлю влить воду, растительное масло, уксус и специи. Маринад довести до кипения на маленьком огне, помешивая. Горячим маринад влить в морковь, тщательно перемешать. Подавать морковь по-корейски к столу можно сразу после остывания.

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