34 мин назад Комментариев:0

Пряный аромат лука и специй покорит вас с первой секунды!.

Луковый джем, безусловно, блюдо оригинальное. Он подойдет любителям неожиданных вкусовых сочетаний, и поклонникам соленых конфитюров. Употреблять его можно, как дополнение к паштетам, или просто намазывать на свежий хлеб. В сочетании с чаем или кофе получается очень вкусно! Секретами приготовления лукового джема делится с вами Ivona.

Как приготовить луковый джем?

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1. В сотейнике растопить сливочное масло.

2. Добавить в сотейник нарезанный кубиком лук, имбирь, лимонную цедру и соль. Жарить на умеренном огне до прозрачности лука (около 5 минут).

3. Добавить кориандр, половину сахара и сок одного лимона. Уменьшить огонь.

4. Готовить, регулярно перемешивая, до момента испарения жидкости.

Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра depositphotos.com

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5. Продолжая помешивать, влить 80 мл воды. Продолжать добавлять воду каждые 10 минут, пока лук не приобретет золотисто-коричневый цвет.

6. Смешать вторую половину сахара с соком второго лимона. Влить жидкость к луку.

7. Проваривать джем еще 3-5 минут, пока жидкость не закипит, а сахар - не растворится.

Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра depositphotos.com

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