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Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра

34 мин назадКомментариев:0
Пряный аромат лука и специй покорит вас с первой секунды!.
Ингредиенты
  • Красный репчатый лук 700 г
  • Сливочное масло 2 ч. л.
  • Лимон 2 шт.
  • Измельченный имбирь 1 ч. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Молотый кориандр 1/3 ч. л.
40 мин
Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра
Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра / depositphotos.com

Луковый джем, безусловно, блюдо оригинальное. Он подойдет любителям неожиданных вкусовых сочетаний, и поклонникам соленых конфитюров. Употреблять его можно, как дополнение к паштетам, или просто намазывать на свежий хлеб. В сочетании с чаем или кофе получается очень вкусно! Секретами приготовления лукового джема делится с вами Ivona

Как приготовить луковый джем?

 

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1. В сотейнике растопить сливочное масло.

2. Добавить в сотейник нарезанный кубиком лук, имбирь, лимонную цедру и соль. Жарить на умеренном огне до прозрачности лука (около 5 минут).

3. Добавить кориандр, половину сахара и сок одного лимона. Уменьшить огонь.

4. Готовить, регулярно перемешивая, до момента испарения жидкости.

Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра
Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра
depositphotos.com

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5. Продолжая помешивать, влить 80 мл воды. Продолжать добавлять воду каждые 10 минут, пока лук не приобретет золотисто-коричневый цвет.

6. Смешать вторую половину сахара с соком второго лимона. Влить жидкость к луку.

7. Проваривать джем еще 3-5 минут, пока жидкость не закипит, а сахар - не растворится.

Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра
Луковый джем: Рецепт необычного конфитюра
depositphotos.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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