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Песочная выпечка еще никогда не была такой сочной!.

Открытый пирог на сметане с замороженными ягодами: Пошаговый рецепт

Открытый пирог на сметане с замороженными ягодами: Пошаговый рецепт / freepik.com

Замороженные ягоды - настоящее спасение в холодный период, когда свежих продуктов не так много, а организм отчаянно нуждается в витаминах. При заморозке ягоды сохраняют свои вкусовые качества и пользу для здоровья, поэтому десерты с их использованием - двойное удовольствие. Их них можно приготовить компот, смузи, пирожки, или нарядный пирог к чаю. Ivona предлагает вам вариант открытого пирога на сметане с добавлением замороженных ягод.

Внимание! Ягоды перед приготовлением размораживать не нужно.

Как приготовить открытый пирог из замороженных ягод?

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1. В глубокую емкость просеять муку, добавить 100 г сахара и разрыхлитель.

2. В эту же емкость вбить яйцо комнатной температуры и влить сметану.

3. Перемешать ингредиенты, влить топленое (не горячее!) сливочное масло.

4. Руками вымесить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

5. Переложить тесть в полиэтиленовый пакет или обернуть пищевой пленкой, положить в холодильник на 1 час. За это время оно приобретет гладкую, эластичную текстуру.

6. Разъемную форму смазать сливочным маслом, в нее выложить раскатанное тесто.

Открытый пирог на сметане с замороженными ягодами: Пошаговый рецепт freepik.com

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7. Сформировать из теста бортики.

8. Не размораживая, выложить ягоды в другую глубокую емкость. Добавить к ним остатки сахара и крахмал.

9. Перемешать ягоды, чтобы крахмал и сахар распределились равномерно, дать постоять 3-5 минут.

10. Ягоды без сока выложить на тесто, разровнять.

11. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать пирог около 50 минут.

12. Дать пирогу остыть, в форме поставить холодильник на 2-4 часа или на ночь.

13. Вынуть пирог их формы, украсить сахарной пудрой, переложить на блюдо.

Открытый пирог на сметане с замороженными ягодами: Пошаговый рецепт freepik.com

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