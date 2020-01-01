Холодные супы из дыни: лучшие рецепты
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Идеальный вариант для обеда в знойный летний день - холодный суп. Холодные супы можно готовить без тепловой обработки овощей и других продуктов либо подготовить некоторые ингредиенты заранее и охладить. Обычно, основой холодных супов выступают кисло-молочные продукты (кефир, сыворотка, простокваша), а также квас, огуречный или капустный рассол, овощные, фруктовые, ягодные отвары. Холодные супы подают при температуре ниже 15С, для этого в них кладут лед или подают в тарелке, помещенной в миску со льдом.
Рецептов холодных супов насчитывается не один десяток, самыми популярными считается: свекольник, окрошка, белорусский холодник, ботвинья, гаспачо, таратор, норвежский борщ с селедкой, шведский отвар на шиповнике, тайская похлебка на кокосовом молоке. Консистенция у холодных супов может быть самая разная - от густого супа-пюре до жидкого, напоминающего коктейль или смузи.
Предлагаем приготовить необычный суп из ложной ягоды - дыни. Считается, что дыня годится исключительно в качестве десерта. Но, если добавить к ней чеснок, мускатный орех или другие пряности, получается очень вкусное первое блюдо. С этим супом отлично сочетается нарезанная тонкими полосками ветчина, креветки, хамон, пармская ветчина, прошутто.
Холодный сливочный суп с дыней и ветчиной
Ингредиенты
- Дыня - 1,5 кг;
- Сливки (12%) - 200 мл;
- Соль;
- Мускатный орех;
- Ветчина - 400 г.
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Приготовление:
- Разрезать дыню пополам, удалить внутренности.
- Вынуть аккуратно ложкой мякоть.
- Измельчить мякоть в блендере.
- Добавить сливки, мускатный орех и соль.
- Взбить суп в пышную пену.
- Поместить суп в холодильник на несколько часов. Разлить по тарелкам.
Холодный дынный суп с базиликом
Ингредиенты:
- Сахар - 50 г;
- Белое сухое вино - 50 мл;
- Дыня - 1 шт.;
- Базилик - пучок;
- Лимон - ½ шт.
Приготовление:
- Всыпать сахар в кастрюлю, залить водой (120 мл).
- Подогреть сироп до растворения сахара, снять огня.
- Разрезать дыню пополам, удалить семена.
- Вырезать мякоть, поместить в блендер.
- Влить вино, нарезанный базилик.
- Засыпать лед, взбить тщательно до состояния пюре.
- Добавить лимонный сок , разлить по тарелкам, украсить листочком базилика.
Суп с зеленой дыней и огурцами
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Ингредиенты:
- Огурцы, красный перец чили - по 1 шт.;
- Зеленая дыня;
- Лимонный сок - 5 мл;
- Мята - 3 веточки;
- Руккола - 4 веточки;
- Чеснок - зубчик;
- Греческий йогурт - 150 мл;
- Оливковое масло - 30 мл;
- Соль;
- Перец черный молотый.
Приготовление:
- Очистить дыню от семян, перепонок и кожуры.
- Нарезать произвольно дыню и огурец.
- Перебить блендером.
- Добавить остальные ингредиенты, взбивать до однородности.
- Посыпать солью и перцем.
- Подавать в тарелках, стоящих на льду.
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