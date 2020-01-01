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Холодные супы из дыни: лучшие рецепты

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Необычные рецепты изысканных блюд, в которые добавляют дыню .

Рецепты холодных супов с дыней
Рецепты холодных супов с дыней
Depositphotos

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Идеальный вариант для обеда в знойный летний день -  холодный суп. Холодные супы можно готовить без тепловой обработки овощей и других продуктов либо подготовить некоторые ингредиенты заранее и охладить. Обычно, основой холодных супов выступают кисло-молочные продукты (кефир, сыворотка, простокваша), а также квас, огуречный или капустный рассол, овощные, фруктовые, ягодные отвары. Холодные супы подают при температуре ниже 15С, для этого в них кладут лед или подают в тарелке, помещенной в миску со льдом. 
Рецептов холодных супов насчитывается не один десяток, самыми популярными считается: свекольник, окрошка, белорусский холодник, ботвинья, гаспачо, таратор, норвежский борщ с селедкой, шведский отвар на шиповнике, тайская похлебка на кокосовом молоке. Консистенция у холодных супов может быть самая разная - от густого супа-пюре до жидкого, напоминающего коктейль или смузи.
Предлагаем приготовить необычный суп из ложной ягоды - дыни. Считается, что дыня годится исключительно в качестве десерта. Но, если добавить к ней чеснок, мускатный орех или другие пряности, получается очень вкусное первое блюдо. С этим супом отлично сочетается нарезанная тонкими полосками ветчина, креветки, хамон, пармская ветчина, прошутто. 

Холодный сливочный суп с дыней и ветчиной

Рецепты холодных супов с дыней
Рецепты холодных супов с дыней
Depositphotos

Ингредиенты

  • Дыня - 1,5 кг;
  • Сливки (12%) - 200 мл;
  • Соль;
  • Мускатный орех;
  • Ветчина - 400 г.

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Приготовление:

  1. Разрезать дыню пополам, удалить внутренности.
  2. Вынуть аккуратно ложкой мякоть. 
  3. Измельчить мякоть в блендере.
  4. Добавить сливки, мускатный орех и соль. 
  5. Взбить суп в пышную пену.
  6. Поместить суп в холодильник на несколько часов. Разлить по тарелкам.

Холодный дынный суп с базиликом

Рецепты холодных супов с дыней
Рецепты холодных супов с дыней
Depositphotos

Ингредиенты:

  • Сахар - 50 г;
  • Белое сухое вино - 50 мл;
  • Дыня - 1 шт.;
  • Базилик - пучок;
  • Лимон - ½ шт.

Приготовление:

  1. Всыпать сахар в кастрюлю, залить водой (120 мл).
  2. Подогреть сироп до растворения сахара, снять  огня.
  3. Разрезать дыню пополам, удалить семена. 
  4. Вырезать мякоть, поместить в блендер.
  5. Влить вино, нарезанный базилик. 
  6. Засыпать лед, взбить тщательно до состояния пюре.
  7. Добавить лимонный сок , разлить по тарелкам, украсить листочком базилика.

Суп с зеленой дыней и огурцами 

Рецепты холодных супов с дыней
Рецепты холодных супов с дыней
Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Огурцы, красный перец чили - по 1 шт.;
  • Зеленая дыня;
  • Лимонный сок - 5 мл;
  • Мята - 3 веточки;
  • Руккола - 4 веточки;
  • Чеснок - зубчик;
  • Греческий йогурт - 150 мл;
  • Оливковое масло - 30 мл;
  • Соль;
  • Перец черный молотый. 

Приготовление:

  1. Очистить дыню от семян, перепонок и кожуры.
  2. Нарезать произвольно дыню и огурец. 
  3. Перебить блендером.
  4. Добавить остальные ингредиенты, взбивать до однородности.
  5. Посыпать солью и перцем.
  6. Подавать в тарелках, стоящих на льду.

Ранее мы писали, как приготовить маринованные лисички на зиму. 

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Теги: дыня, холодный суп, летние супы
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Источник: ivona)bigmir.net

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