Холодные супы из дыни: лучшие рецепты

Необычные рецепты изысканных блюд, в которые добавляют дыню .

Рецепты холодных супов с дыней Depositphotos

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Идеальный вариант для обеда в знойный летний день - холодный суп. Холодные супы можно готовить без тепловой обработки овощей и других продуктов либо подготовить некоторые ингредиенты заранее и охладить. Обычно, основой холодных супов выступают кисло-молочные продукты (кефир, сыворотка, простокваша), а также квас, огуречный или капустный рассол, овощные, фруктовые, ягодные отвары. Холодные супы подают при температуре ниже 15С, для этого в них кладут лед или подают в тарелке, помещенной в миску со льдом.

Рецептов холодных супов насчитывается не один десяток, самыми популярными считается: свекольник, окрошка, белорусский холодник, ботвинья, гаспачо, таратор, норвежский борщ с селедкой, шведский отвар на шиповнике, тайская похлебка на кокосовом молоке. Консистенция у холодных супов может быть самая разная - от густого супа-пюре до жидкого, напоминающего коктейль или смузи.

Предлагаем приготовить необычный суп из ложной ягоды - дыни. Считается, что дыня годится исключительно в качестве десерта. Но, если добавить к ней чеснок, мускатный орех или другие пряности, получается очень вкусное первое блюдо. С этим супом отлично сочетается нарезанная тонкими полосками ветчина, креветки, хамон, пармская ветчина, прошутто.

Холодный сливочный суп с дыней и ветчиной

Рецепты холодных супов с дыней Depositphotos

Ингредиенты

Дыня - 1,5 кг;

Сливки (12%) - 200 мл;

Соль;

Мускатный орех;

Ветчина - 400 г.

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Приготовление:

Разрезать дыню пополам, удалить внутренности. Вынуть аккуратно ложкой мякоть. Измельчить мякоть в блендере. Добавить сливки, мускатный орех и соль. Взбить суп в пышную пену. Поместить суп в холодильник на несколько часов. Разлить по тарелкам.

Холодный дынный суп с базиликом

Рецепты холодных супов с дыней Depositphotos

Ингредиенты:

Сахар - 50 г;

Белое сухое вино - 50 мл;

Дыня - 1 шт.;

Базилик - пучок;

Лимон - ½ шт.

Приготовление:

Всыпать сахар в кастрюлю, залить водой (120 мл). Подогреть сироп до растворения сахара, снять огня. Разрезать дыню пополам, удалить семена. Вырезать мякоть, поместить в блендер. Влить вино, нарезанный базилик. Засыпать лед, взбить тщательно до состояния пюре. Добавить лимонный сок , разлить по тарелкам, украсить листочком базилика.

Суп с зеленой дыней и огурцами

Рецепты холодных супов с дыней Depositphotos

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Ингредиенты:

Огурцы, красный перец чили - по 1 шт.;

Зеленая дыня;

Лимонный сок - 5 мл;

Мята - 3 веточки;

Руккола - 4 веточки;

Чеснок - зубчик;

Греческий йогурт - 150 мл;

Оливковое масло - 30 мл;

Соль;

Перец черный молотый.

Приготовление:

Очистить дыню от семян, перепонок и кожуры. Нарезать произвольно дыню и огурец. Перебить блендером. Добавить остальные ингредиенты, взбивать до однородности. Посыпать солью и перцем. Подавать в тарелках, стоящих на льду.

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