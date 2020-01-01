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Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки

Вчера, 17:05Комментариев:0
Немного солнечного лета в банке с сиропом!.
Ингредиенты
  • Дыня 3 кг
  • Сахар 100 г
  • Свежий корень имбиря 90 г
  • Лимонная кислота 1 щепотка
  • Вода
Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки
Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки / pinterest.com

Дыня поддается консервированию не хуже арбуза. Из нее готовят джем, варенье или закрывают в банки кусочками. Консервированная дыня напоминает по вкусу ананас, отлично сочетается с пряными травами, медом, ананасом, корнем имбиря, такими специями как корица и гвоздика, ваниль. Можно сделать заготовку в сиропе, сахарную дыню для приготовления выпечки, десертов. Дыню с ананасом используют в качестве дополнения к мясным салатам. 

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Чтобы законсервировать дыню, необходимо правильно выбрать фрукт. Она должна быть плотной и сладкой. А вот переспевшие плоды в процессе консервации еще больше размягчаются и будут вязкими. Не подходят и недоспевшие ягоды.

Ivona предлагает приготовить консервированную дыню с имбирем. Плод будет иметь насыщенный вкус, а сироп, оставшийся после открытия банки, можно использовать в качестве ингредиента для молочного коктейля.

Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки
Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки
pinterest.com

Приготовление:

1. Разделить дыню пополам, удалить косточки. 

2. Нарезать дыню на продольные полосы, каждую отделить от кожуры. 

3. Сделать несколько поперечных разрезов каждой дольки, а затем отделить каждый кусочек. 

4. Очистить имбирный корень от кожицы, нарезать небольшими ломтиками.

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5. Выложить на дно стерилизованной банки нарезанные кусочки имбиря, а сверху уложить ломтики дынь.

6. Всыпать сахар, лимонную кислоту. Налить кипяток. 

7. Поместить заполненные банки в большую емкость или таз с горячей водой. 

8. Дать закипеть, уменьшить огонь, накрыть банки крышками. 

9. Стерилизовать 10 минут. 

10. Вынуть тару из кипящей воды, закатать крышками.

Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки
Консервированная дыня с имбирем: Рецепт необычной заготовки
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний чернослив.

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Теги:дыня,блюда из дыни,консервация,консервация на зиму,заготовка на зиму,
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Источник: ivona)bigmir.net

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