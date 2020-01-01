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Меню из дыни: 4 необычных рецепта

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Из дыни можно приготовить полноценный ужин с первым блюдом, десертом и напитками.
Меню из дыни: 4 необычных рецепта
Меню из дыни: 4 необычных рецепта
pinterest.com

Дыня у всех неизменно ассоциируется с летом. Ее ценят за тонкий вкус и просто сногсшибательный аромат, она отлично освежает и определенно стоит того, чтобы потерпеть летнюю жару. Дыню принято есть сырой, просто очистив фрукт от кожуры и семян. Однако с ней можно приготовить множество аппетитных блюд. О некоторых из них и расскажет Ivona.

  • Суп из дыни с креветками

Ингредиенты: помидоры (300 г), дыня (1,5 кг), сливки (200 мл), креветки (500 г), ветчина (300 г), укроп (30 г), мускатный орех (1 ч. л.), соль.

Меню из дыни: Суп из дыни с креветками
Меню из дыни: Суп из дыни с креветками
pinterest.com

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Приготовление: помидоры без кожицы взбить в блендере до состояния пюре. Очищенную от семян и кожуры дыню, сливки, мускатный орех, помидоры и соль также перебить в блендере и оставить остужаться в холодильнике на полчаса. Креветки отварить в подсоленной воде, когда остынут - очистить, ветчину и зелень нарезать. Когда суп остынет, разлить по тарелкам, выложить в них порционно креветки зелень и ветчину. Подавать охлажденным.

  • Салат с дыней, фетой и инжиром

Ингредиенты: инжир (4 шт.), дыня (300 г), сыр фета (200 г), салат и руккола (150 г), бальзамический уксус (1 ст. л.), оливковое масло (1 ч. л.).

Меню из дыни: Салат из дыни с фетой и инжиром
Меню из дыни: Салат из дыни с фетой и инжиром
pinterest.com

Приготовление: дыню очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. С инжира снять кожицу, разрезать каждый плод на 4-8 частей. На дно плоской тарелки выложить промытую и просушенную от влаги зелень и салат. На получившуюся подушку выложить кусочки дыни, сверху - ломтики инжира. Все это обильно присыпать измельченной руками фетой. Финальный штрих - заправить салат бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Салат готов!

  • Шарлотка с дыней

Ингредиенты: мука (высший сорт; 200 г), сахар (100 г), яйцо куриное (5 шт.), дыня (200 г), одна щепотка соли, сахарная пудра (1 ст. л.), корица.

Меню из дыни:Шарлотка с дыней
Меню из дыни:Шарлотка с дыней
pinterest.com

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Приготовление: отделите желтки от белков (яйца возьмите комнатной температуры). Белки с солью взбить до крепких пиков, желтки с сахаром - до плотной светлой пены, так, чтобы сахар полностью растворился. Муку просеять, добавить к желткам и перемешать венчиком до однородности. Постепенно добавляя желтки, аккуратно перемешивать массу лопаткой движениями сверху вниз.  Очищенную дыню нарезать кусочками и слегка присыпать мукой. В разъемную форму, выложенную пергаментом и смазанную сливочным маслом, влить большую часть теста. На него - кусочки дыни. Их сверху необходимо залить остатками теста и разровнять так, чтобы некоторые кусочки дыни было видно. Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать шарлотку 45-50 минут. Когда пирог будет готов, оставить его в духовом шкафу на 10-15 минут с приоткрытой дверцей, чтобы шарлотка не осела. Затем - вынуть ее из духовки, дать остыть и вынуть из формы. Перед подачей шарлотку посыпать сахарной пудрой и корицей.

  • Дынный мохито

Ингредиенты: дыня (150 г), минеральная вода с газом (250-300 мл), сахар (1 ст. л.), лимон или лайм (1/2 фрукта), лед, мята.

Меню из дыни: Дынный мохито
Меню из дыни: Дынный мохито
pinterest.com

Приготовление: в емкость добавьте листья мяты и сахар, сверху выложите тонко нарезанную четверть лимона или лайма и сок оставшейся четвертинки.  Затем добавьте пюре из очищенной свежей дыни (его можно сделать в блендере или просто размять ломтики фрукта вилкой). При помощи ступки перетрите все ингредиенты, чтобы сок дыни смешался с лимоном, а сахар - растворился. Добавьте лед, залейте охлажденной минеральной водой. Перемешайте. Готовый напиток украсьте веточкой мяты. Если хотите алкогольный коктейль, добавьте 150-200 мл минеральной воды и 50-100 мл белого рома по вкусу (вливайте алкоголь постепенно, чтобы иметь возможность регулировать крепость напитка).

Ранее мы рассказывали, как приготовить моченые сливы.

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Теги: дыня, рецепты, блюда из дыни, напитки, напитки из дыни
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Источник: ivona)bigmir.net

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