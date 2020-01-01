Маринованные лисички на зиму: Пошаговый рецепт с фото

Вчера, 14:16 Комментариев:0

Аппетитные лесные грибочки получатся крайне ароматными.

Дары леса, такие как грибы, в виде консервации пользуются не меньшей популярностью, чем фрукты и овощи. Рецептов маринованных грибов множество, и у каждой хозяйки есть свой, который передается из поколения в поколение. Для консервации подходят многие виды съедобных грибов, но лидерами считаются белые, подосиновики, маслята, сыроежки, опята, грузди. Не часто консервируют на зиму лисички. А зря, грибы получаются очень вкусными и отлично хранятся всю зиму

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Лисички - одни из самых неприхотливых грибов. Их преимущество в том, что грибы не червивеют, а для приготовления достаточно просто промыть лисички проточной водой, очистить от лесного мусора и обсушить. Для маринования подходят твердые грибы, лучше одинакового размера. Крупные грибы можно порезать на 2-3 части, а мелкие при мариновании оставляют целиком.

Ivona предлагает несложный рецепт маринованных лисичек, при этом грибы будут готовы уже через несколько дней. Все дело в том, что грибы заливают горячим маринадом. Хранят продукт преимущественно в холодильнике.

Маринованные лисички на зиму: Пошаговый рецепт pinterest.com

Приготовление:

1. Перебрать грибы, очистить от мусора, срезать подпорченные части Замочить в холодной воде на 2 часа.

2. Тщательно промыть грибы под холодной проточной водой, разрезать на 2-3 части, мелкие оставить целыми.

3. Переложите лисички в кастрюлю с водой, довести до кипения.

4. Добавить соль, убавить огонь, варить грибы до того момента, пока они не начнут опускаться на дно, периодически снимать пенку.

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5. Откинуть на дуршлаг.

6. Смешать в отдельной кастрюле все ингредиенты для маринада, кроме уксусной кислоты.

7. Поставить на огонь, довести до кипения, поместить грибы на 15 минут.

8. Влить уксус в конце варки, выключить огонь.

9. Переложить грибы в стерилизованные банки, залить горячим маринадом.

10. Закатать крышками, перевернуть вверх дном.

Маринованные лисички на зиму: Пошаговый рецепт pinterest.com

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