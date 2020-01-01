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Как приготовить наваристый и вкусный суп с рыбой двух видов - секреты удачной ухи.

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Уха - суп из рыбы, по сути очень простое в приготовлении первое блюдо. Следует отметить, что не любой рыбный суп считается ухой. Именно суп приготовленный из речной рыбы и есть уха. Рецептов приготовления ухи довольно много, самой вкусной получается уха в чугуне на костре. Общие черты, которые объединяют различные рецепты ухи — большое количество разной рыбы (желательно разной), прозрачный бульон с насыщенным вкусом, минимум овощей. Обычно, для ухи используют окуня, ершей, карася, щуку, судака, карпа, сига. Многие виды речной рыбы довольно костлявы, что не очень нравится кулинарным гурманам. Но никто не может отрицать , что бульон из речной рыбы более наваристый, обладает насыщенным вкусом. Обычно уху варят из расчета 1 кг рыбы на 3л. кастрюлю.

Предлагаем приготовить вкусную уху из двух видов рыбы - окуня и сазана (карпа). Оба вида рыбы обладают нежным вкусом, а уха получается очень ароматной. Кроме самой рыбы советуем добавить в уху овощи - картофель, лук и помидоры. Такая уха будет сытнее. Изюминка рецепта - добавление в уху небольшого количества сахара. Это делается для балансировки вкуса, кстати сахар заберет лишнюю соль, если вдруг уха пересолена.

Рецепт на обед: уха из речной рыбы Pinterest.com

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Приготовление:

Почистить и выпотрошить рыбу, удалить жабры. Нарезать на крупные куски. Нарезать кусочками картофель, лук разделить напополам, а помидоры нарезать четвертинками. Выложить все составляющие в кастрюлю. Залить водой, чтобы она немного прикрывала содержимое. Варить на медленном огне 25 минут. Добавить соль и специи за несколько минут до окончания варки. Порубить укроп, добавить вместе с сахаром в самом конце.

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