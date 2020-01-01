Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
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Немногие из нас знают, что морским карасем называют рыбу дорада или спар, зубан, пагр. Дораду сегодня можно найти не только в европейских магазинах, но и отечественных. Узнать дораду можно по характерному золотому пятну в виде полумесяца между глаз. Этот вид рыбы в специальных прудах с морской солью выращивали еще в Древнем Риме. Кстати, эта традиция сохранилась до сих пор в Италии, Франции, Греции.
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Почему же дорада так популярна? Следует отметить, что рыба низкокалорийна - всего 87 ккал на 100 гр., а значит диетическая. Дорада богата йодом, марганцем, медью, цинком, необходимыми для нормального обмена веществ. А еще рыба содержит целый ряд микроэлементов (бор, железо, литий, фтор, бром и др.), помогающих работе щитовидной железы. Дораду считают изысканным деликатесом - ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым, при этом оно нежное, обладает тонким ароматом с приятным сладковатым вкусом, в нем мало костей. Вылов дорады в Средиземном море проводится с июля по ноябрь, особенно ценится не слишком мелкая рыба - от 25 до 40 см.
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В приготовлении золотой карась универсален: рыба прекрасно сохраняет свой неповторимый нежный вкус. Единственное - нужно постараться не пересушить мясо. Один их самых популярных методов готовки дорады в Испании – в соли. Предлагаем приготовить дораду по трем самым популярным рецептам.
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Дорада в соли
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Ингредиенты:
- Дорада крупная потрошеная;
- Морская соль грубого помола - 2 кг
Приготовление:
- Высыпать соль в миску, добавить 100 мл воды. Перемешать.
- Высыпать на противень треть соли слоем около 2 см.
- Положить сверху рыбу, накрыть оставшейся солью слоем около 2 см.
- Запекать 40 минут при температуре 180 °С.
- Достать из духовки, оставить на 10 минут до остывания.
- Постучать острием ножа по бокам рыбы, чтобы с нее можно было снять соль.
- Освободить рыбу от кожи, костей и соли и выложить на блюдо.
- Подавать с лимоном, с чесночным соусом или соусом тартар.
Дорада с запеченным картофелем
Ингредиенты:
- дорада - 1 кг;
- картофель - 0,5 кг;
- петрушка - 1 пучок;
- чеснок - 3 зубца;
- пармезан - 50 гр.;
- оливковое масло - 100 мл;
- соль;
- перец.
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Приготовление:
- Почистить и выпотрошить тушки, промыть под проточной водой и просушить бумажной салфеткой.
- Вскипятить литр подсоленной воды.
- Очистить картофель, нарезать на кружки толщиной 5 мм. Варить картофель 5 минут, воду слить.
- Порубить петрушку, а чеснок мелко нарезать. Добавить оливковое масло.
- Влить на дно керамической или стеклянной огнеупорной формы 2 ст. л. оливкового масла.
- Поместить половину картофеля в форму, посолить, поперчить и полить частью оливкового масла с зеленью.
- Посыпать половиной тертого сыра.
- Выложить на картофель рыбу, посолить, поперчить, полить частью оливкового масла с зеленью.
- Выложить оставшийся картофель, посолить, поперчить и полить оливковым маслом с зеленью.
- Посыпать оставшимся пармезаном.
- Разогреть духовку до 225 °С, запекать в духовке 30 минут.
Дорада с лимоном
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Ингредиенты:
- Дорада - 2 шт.;
- Молотая паприка;
- Масло оливковое - 70 мл;
- Лимон;
- Соль;
- Лавровый лист - 4 шт.
Приготовление:
- Очистить рыбу, выпотрошить, промыть внутри и снаружи.
- Обсушить бумажными салфетками и натереть небольшим количеством соли.
- Разрезать лимон пополам, одну половину отложить, вторую нарезать тонкими кружками.
- Положить во внутреннюю полость каждой рыбы по 2–3 кружка лимона и по 2 лавровых листика.
- Застелить противень листом пергамента.
- Смешать оливковое масло с паприкой.
- Положить рыбу на противень и щедро полить этой смесью.
- Разогреть духовку до 190 ºС, запекать 10 минут.
- Полить готовую рыбу лимонным соком, выжатым из оставшейся половины лимона.
- Подать рыбу к столу.
Ранее мы писали, как запечь рыбу: ТОП-5 простых рецептов.
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