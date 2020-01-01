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Морской карась в духовке: топ-3 рецепта

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Как вкусно приготовить диетическую и очень полезную рыбу дорада - ТОП-3 рецепта .
Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
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Немногие из нас знают, что морским карасем называют рыбу дорада или спар, зубан, пагр. Дораду сегодня можно найти не только в европейских магазинах, но и отечественных. Узнать дораду можно по характерному золотому пятну в виде полумесяца между глаз. Этот вид рыбы в специальных прудах с морской солью выращивали еще в Древнем Риме. Кстати, эта традиция сохранилась до сих пор в Италии, Франции, Греции. 

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Почему же дорада так популярна? Следует отметить, что рыба низкокалорийна - всего 87 ккал на 100 гр., а значит диетическая. Дорада богата йодом, марганцем, медью, цинком, необходимыми для нормального обмена веществ. А еще рыба содержит целый ряд микроэлементов (бор, железо, литий, фтор, бром и др.), помогающих работе щитовидной железы. Дораду считают изысканным деликатесом - ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым, при этом оно нежное, обладает тонким ароматом с приятным сладковатым вкусом, в нем мало костей. Вылов дорады в Средиземном море проводится  с июля по ноябрь, особенно ценится не слишком мелкая рыба - от 25 до 40 см. 

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В приготовлении золотой карась универсален: рыба прекрасно сохраняет свой неповторимый нежный вкус. Единственное - нужно постараться не пересушить мясо. Один их самых популярных методов готовки дорады в Испании – в соли. Предлагаем приготовить дораду по трем самым популярным рецептам.

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Дорада в соли

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Ингредиенты:

  • Дорада крупная потрошеная;
  • Морская соль грубого помола - 2 кг

Приготовление:

  1. Высыпать соль в миску, добавить 100 мл воды. Перемешать. 
  2. Высыпать на противень треть соли слоем около 2 см. 
  3. Положить сверху рыбу, накрыть оставшейся солью слоем около 2 см.
  4. Запекать 40 минут при температуре 180 °С.
  5. Достать из духовки, оставить на 10 минут до остывания.
  6. Постучать острием ножа по бокам рыбы, чтобы с нее можно было снять соль.
  7. Освободить рыбу от кожи, костей и соли и выложить на блюдо. 
  8. Подавать с лимоном, с чесночным соусом или соусом тартар.

Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
pinterest

Дорада с запеченным картофелем

Ингредиенты:

  • дорада - 1 кг;
  • картофель - 0,5 кг;
  • петрушка - 1 пучок;
  • чеснок - 3 зубца;
  • пармезан - 50 гр.;
  • оливковое масло - 100 мл;
  • соль;
  • перец.

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Приготовление:

  1. Почистить и выпотрошить тушки, промыть под проточной водой и просушить бумажной салфеткой. 
  2. Вскипятить литр подсоленной воды. 
  3. Очистить картофель, нарезать на кружки толщиной 5 мм. Варить картофель 5 минут, воду слить.  
  4. Порубить петрушку, а чеснок мелко нарезать. Добавить оливковое масло. 
  5. Влить на дно керамической или стеклянной огнеупорной формы 2 ст. л. оливкового масла. 
  6. Поместить половину картофеля в форму, посолить, поперчить и полить частью оливкового масла с зеленью. 
  7. Посыпать половиной тертого сыра. 
  8. Выложить на картофель рыбу, посолить, поперчить, полить частью оливкового масла с зеленью. 
  9. Выложить оставшийся картофель, посолить, поперчить и полить оливковым маслом с зеленью. 
  10. Посыпать оставшимся пармезаном. 
  11. Разогреть духовку до 225 °С, запекать в духовке 30 минут. 

Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
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Дорада с лимоном

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Ингредиенты:

  • Дорада - 2 шт.;
  • Молотая паприка;
  • Масло оливковое - 70 мл;
  • Лимон;
  • Соль;
  • Лавровый лист - 4 шт.

Приготовление:

  1. Очистить рыбу, выпотрошить, промыть внутри и снаружи. 
  2. Обсушить бумажными салфетками и натереть небольшим количеством соли. 
  3. Разрезать лимон пополам, одну половину отложить, вторую нарезать тонкими кружками. 
  4. Положить во внутреннюю полость каждой рыбы по 2–3 кружка лимона и по 2 лавровых листика. 
  5. Застелить противень листом пергамента. 
  6. Смешать оливковое масло с паприкой. 
  7. Положить рыбу на противень и щедро полить этой смесью. 
  8. Разогреть духовку до 190 ºС, запекать 10 минут. 
  9. Полить готовую рыбу лимонным соком, выжатым из оставшейся половины лимона.
  10. Подать рыбу к столу.

Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
Морской карась в духовке: топ-3 рецепта
pinterest

Ранее мы писали, как запечь рыбу: ТОП-5 простых рецептов.

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Теги: дорада, морская рыба, рыба, блюда из рыбы, факты о еде и напитках, свойства продуктов, история кулинарии
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Источник: IVONА bigmir)net

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