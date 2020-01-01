Салат с красной рыбой и домашним майонезом на Новый год

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До Нового года остался один день. Предлагаем приготовить на праздничный стол очень вкусный салат, который станет отличной альтернативой традиционному Оливье. Для салата понадобятся овощи: картофель и морковь, а также яйца и соленые огурцы. А вот вместо мяса, советуем использовать красную рыбу.
Изюминка салата - домашний майонез. Чтобы его приготовить, необходимы растительное масло, горчица, лимонный сок, молоко и специи. Важно ингредиенты быстро смешать, чтобы масса не расслоилась и стала однородной. Подготовленные ингредиенты выкладывают слоями и смазывают майонезом. Салат получается питательным, в меру пикантным благодаря присутствию соленых огурцов. Нужно обязательно дать ему настояться хотя бы несколько часов, тогда он станет вкуснее.
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Приготовление:
Ранее мы писали, какие вкусные блюда приготовить на новогодний стол.
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