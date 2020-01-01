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Рецепт новогоднего салата, похожего на Оливье, в который кладется домашний майонез и филе красной рыбы.

Салат с красной рыбой и домашним майонезом на Новый год

Салат с красной рыбой и домашним майонезом на Новый год / pinterest.com

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До Нового года остался один день. Предлагаем приготовить на праздничный стол очень вкусный салат, который станет отличной альтернативой традиционному Оливье. Для салата понадобятся овощи: картофель и морковь, а также яйца и соленые огурцы. А вот вместо мяса, советуем использовать красную рыбу.

Изюминка салата - домашний майонез. Чтобы его приготовить, необходимы растительное масло, горчица, лимонный сок, молоко и специи. Важно ингредиенты быстро смешать, чтобы масса не расслоилась и стала однородной. Подготовленные ингредиенты выкладывают слоями и смазывают майонезом. Салат получается питательным, в меру пикантным благодаря присутствию соленых огурцов. Нужно обязательно дать ему настояться хотя бы несколько часов, тогда он станет вкуснее.

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Приготовление:

Соединить масло с молоком, при этом ингредиенты должны быть одной температуры. Взбить блендером до загустения. Добавить сахар, соль, сушеный чеснок, смесь перцев, горчицу, лимонный сок. Быстро перебить блендером. Отварить картофель, натереть на крупной терке. Выложить на блюдо первым слоем. Смазать майонезом. Натереть на крупной терке соленые огурцы, выложить вторым слоем. Выложить сверху еще один картофельный слой, смазать майонезом. Отварить и измельчить лосось, выложить четвертым слоем. Смазать майонезом. Натереть на крупной терке отварную морковь, а яичные желтки на мелкой терке. Перемешать и выложить сверху на салат. Натереть на крупной терке белки, смазать майонезом. Натереть на мелкой терке сыр, посыпать салат сверху. Украсить по своему усмотрению, поставить в холодильник на несколько часов.

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