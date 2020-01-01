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Как приготовить вкусные маффины с соленой начинкой - блюдо в карантин.

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Блюда из картофеля у славянских народов самые популярные. Подсчитано, что ежегодно каждый из нас съедает в среднем около 130 кг картофеля. Украинцы готовы есть картофельное пюре практически ежедневно. Картофель добавляют в первые блюда, закуски, готовят из него разнообразные гарниры. Если вы очень любите картофель, то попробуйте разнообразить свой рацион таким блюдом из картофеля как маффины. Оказывается, маффины могут быть не только десертом, но и закуской. Когда-то кулинарам пришла в голову идея выпекать в форме для выпечки маффинов закуски из овощей, грибов, мяса и рыбы. Идея не только прижилась, но и стала популярной - закусочные кексы стали украшением праздничного стола.

Чтобы приготовить картофельные маффины, необходимо использовать свежее картофельное пюре либо то, которое осталось от вчерашнего ужина. Кроме картофеля, в начинку добавляют твердый сыр и зажарку из лука и чеснока. Чтобы блюдо было полноценным, советуем положить в маффины обжаренный бекон. Для приготовления маффинов не используют муку. Выпекают картофельные маффины около 45 минут, подают как горячими, так и холодными.

Картофельные маффины: пошаговый рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Отварить картофель до готовности, слить воду. Нарезать мелко лук, чесночные зубцы разрезать пополам. Обжарить лук с чесноком. Чеснок по окончанию жарки вынуть. Обжарить в масле, где жарилась чесночно-луковая смесь, мелко нарезанный бекон. Жарить вместе с сахаром и солью (по 1 ст.л.) до золотого цвета и появления хруста. Выложить бекон к луку. Добавить в картофель сливочное масло, растереть в пюре. Натереть на терке сыр. Соединить все подготовленные ингредиенты, вбить яйца. Перемешать до однородности. Разложить по формочкам, выпекать 45 минут при температуре 180 С. Дать немного остыть, вынуть из формочек.

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