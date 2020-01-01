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Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)

15 мин назадКомментариев:0
Украсьте свой обеденный стол пикантной ноткой национальной мексиканской кухни.
Ингредиенты
  • Перец чили 1 шт.
  • Авокадо 3 шт.
  • Помидор 2 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Кинза 1 пучок
  • Лайм 1 шт.
  • Чеснок 1 зубец
  • Специи
Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото) / pinterest.com

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Секрет этой традиционной закуски достаточно прост: надо использовать только спелый авокадо и размять его с соком лимона или лайма. Тогда сохранится зеленый цвет блюда. А вот консистенция соуса не важна: при разминании вилкой блюдо будет с кусочками и станет закуской, а перемешанный в блендере - соус. Как приготовить это традиционное мексиканское лакомство, расскажет Ivona.

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
pinterest.com

Приготовление:

1. Очистить помидоры и мелко нарезать.

2. Избавить от семян чили  и измельчить вместе с луком, чесноком и кинзой. В большой ступке пестиком превратить чили, кинзу, помидоры, цедру лайма и лук в однородную пасту. Слегка посолить и снова перемешать.

3. Добавить 1-2 столовые ложки воды и сок лайма, чтобы смесь стала более жидкой.

4. Очистить авокадо, удалить косточки, нарезать мякоть небольшими кубиками.

5. Добавить авокадо к пасте из чили и помидоров и тщательно все размять.

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
pinterest.com

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Подавать гуакамоле можно с кукурузными чипсами или на кусочках жареного хлеба. Также гуакамоле отлично подойдет на завтрак (лук и чеснок можно заменить творогом или мягким сыром, жаренным беконом и свежими томатами, фасолью или другими бобами, свежим огурцом). Гуакамоле, как самостоятельно блюдо или закуска, оставляют безграничное пространство для кулинарного творчества Не бойтесь экспериментировать со вкусами!

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото)
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить простой салат из черемши с огурцом.

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Теги:гуакамоле,рецепт,закуска,зелёный цвет,авокадо,вкусно,
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Источник: ivona bigmir) net

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