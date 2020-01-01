15 мин назад Комментариев:0

Украсьте свой обеденный стол пикантной ноткой национальной мексиканской кухни.

Читай также: Суп с перловкой классический: подробный рецепт

Секрет этой традиционной закуски достаточно прост: надо использовать только спелый авокадо и размять его с соком лимона или лайма. Тогда сохранится зеленый цвет блюда. А вот консистенция соуса не важна: при разминании вилкой блюдо будет с кусочками и станет закуской, а перемешанный в блендере - соус. Как приготовить это традиционное мексиканское лакомство, расскажет Ivona.

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото) pinterest.com

Приготовление:

1. Очистить помидоры и мелко нарезать.

2. Избавить от семян чили и измельчить вместе с луком, чесноком и кинзой. В большой ступке пестиком превратить чили, кинзу, помидоры, цедру лайма и лук в однородную пасту. Слегка посолить и снова перемешать.

3. Добавить 1-2 столовые ложки воды и сок лайма, чтобы смесь стала более жидкой.

4. Очистить авокадо, удалить косточки, нарезать мякоть небольшими кубиками.

5. Добавить авокадо к пасте из чили и помидоров и тщательно все размять.

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото) pinterest.com

Читай также: Бутерброд с редисом: ТОП-3 вкусных идей (с фото)

Подавать гуакамоле можно с кукурузными чипсами или на кусочках жареного хлеба. Также гуакамоле отлично подойдет на завтрак (лук и чеснок можно заменить творогом или мягким сыром, жаренным беконом и свежими томатами, фасолью или другими бобами, свежим огурцом). Гуакамоле, как самостоятельно блюдо или закуска, оставляют безграничное пространство для кулинарного творчества Не бойтесь экспериментировать со вкусами!

Гуакамоле: рецепт традиционной мексиканской закуски (с фото) pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить простой салат из черемши с огурцом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.