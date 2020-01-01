Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом

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Вот и начался второй весенний месяц, скоро появятся первые молодые овощи. Уже давно есть свежая зелень. Например, одной из первых появляется черемша. Черемша - народное название растения, которое носит название лук медвежий. Она имеет ярко-выраженный чесночный аромат, используется в качестве овоща или приправы к разным блюдам, преимущественно салатам. Молодые листочки черемши очень полезны, ведь в них большое количество витамина С.
Предлагаем приготовить салат из черемши по самому популярному рецепту - с яйцами, свежими огурцами и зеленым луком. По сути, такой салат можно дополнить любыми ранними овощами. В качестве заправки используют растительное масло, майонез, натуральный йогурт либо сметану. Салат из черемши отлично сочетается с мясными и рыбными гарнирами, а также вторыми блюдами из овощей, круп и макарон. Из черемши можно приготовить пикантную намазку для бутербродов, заменив огурцы плавленным сыром.
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Приготовление:
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