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Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом

42 мин назадКомментариев:0
Рецепт витаминного салата, который будет прекрасно сочетаться с мясом, рыбой и блюдами из овощей.
Ингредиенты
  • Черемша 1 пучок
  • Зеленый лук 50 г
  • Яйца 2 шт
  • Огурцы 1 шт
  • Растительное масло 1 ст. л.
  • Соль 2 щепотки
  • Черный молотый перец 1 щепотка
Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом
Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом / Pinterest.com

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Вот и начался второй весенний месяц, скоро появятся первые молодые овощи. Уже давно есть свежая зелень. Например, одной из первых появляется черемша. Черемша - народное название растения, которое носит название лук медвежий. Она имеет ярко-выраженный чесночный аромат, используется в качестве овоща или приправы к разным блюдам, преимущественно салатам. Молодые листочки черемши очень полезны, ведь в них большое количество витамина С.

Предлагаем приготовить салат из черемши по самому популярному рецепту - с яйцами, свежими огурцами и зеленым луком. По сути,  такой салат можно дополнить любыми ранними овощами. В качестве заправки используют растительное масло, майонез, натуральный йогурт либо сметану. Салат из черемши отлично сочетается с мясными и рыбными гарнирами, а также вторыми блюдами из овощей, круп и макарон. Из черемши можно приготовить пикантную намазку для бутербродов, заменив огурцы плавленным сыром.

Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом
Простой весенний салат из черемши с яйцами и огурцом
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Промыть черемшу, удалить внешние листы и стрелки.
  2. Отварить яйца, остудить, очистить и натереть на крупной терке.
  3. Нарезать черемшу и мелко зеленый лук.
  4. Очистить от кожуры огурцы, нарезать соломкой.
  5. Соединить в салатнике все ингредиенты, приправить солью и перцем.
  6. Добавить растительное масло. Перемешать.

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Теги:салат,весенний салат,черемша,салат с яйцом,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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