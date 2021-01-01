Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами

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Первыми сливочный суп с морепродуктами приготовили итальянцы. В итальянской кухне найдется несколько сотен блюд с дарами моря. И это неудивительно, ведь морепродукты улучшают здоровье человека, активизируют мозговую деятельность, препятствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Предлагаем приготовить вкусный сливочный суп с креветками, кальмарами, мидиями и осьминогами. Это первое блюдо обладает воистину неповторимым нежным вкусом. И это потому, что используются жирные сливки. Мы советуем добавить в суп также шампиньоны, а некоторые предпочитают добавлять твердый сыр. Технология приготовления сливочного супа с морепродуктами проста, сначала необходимо обжарить лук, а потом тушить в бульоне с грибами и добавлением алкоголя. Подготовленные морепродукты добавляют за несколько минут до приготовления блюда. Морепродукты готовятся очень быстро, поэтому их не нужно долго варить, иначе они станут жесткими.
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Приготовление:
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