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Рецепт вкусного и сытного итальянского супа с морепродуктами, сливками и белым вином, который поможет укрепить здоровье и порадует даже гурманов.

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Первыми сливочный суп с морепродуктами приготовили итальянцы. В итальянской кухне найдется несколько сотен блюд с дарами моря. И это неудивительно, ведь морепродукты улучшают здоровье человека, активизируют мозговую деятельность, препятствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Предлагаем приготовить вкусный сливочный суп с креветками, кальмарами, мидиями и осьминогами. Это первое блюдо обладает воистину неповторимым нежным вкусом. И это потому, что используются жирные сливки. Мы советуем добавить в суп также шампиньоны, а некоторые предпочитают добавлять твердый сыр. Технология приготовления сливочного супа с морепродуктами проста, сначала необходимо обжарить лук, а потом тушить в бульоне с грибами и добавлением алкоголя. Подготовленные морепродукты добавляют за несколько минут до приготовления блюда. Морепродукты готовятся очень быстро, поэтому их не нужно долго варить, иначе они станут жесткими.

Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами Pinterest.com

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Приготовление:

Разморозить морепродукты, ополоснуть холодной водой. Удалить у креветок удалить головы и панцири, крупные разрезать на 2-3 части. Удалить у мидий “бородки“ (выступающий пучок волокон), а кальмары очистить от пленок и хребтовых пластин. Нарезать кольцами или соломкой. Разрезать осьминогов на 2-3 части (совсем маленьких оставить целыми). Нарезать шампиньоны ломтиками, лук и чеснок мелко порубить. Разогреть в кастрюле сливочное и растительное масло, обжарить лук до мягкости. Добавить чеснок, обжаривать еще минуту. Добавить грибы, тушить, помешивая 5 минут. Влить вино, перемешать и тушить с открытой крышкой 5 минут, до испарения алкоголя. Добавить процеженный бульон, довести до кипения и варить, при слабом кипении, 5 минут. Посолить. Положить в кастрюлю морепродукты, варить минуту. Влить сливки, довести суп до кипения (но не кипятить). Снять кастрюлю с супом с огня, накрыть крышкой, дать настояться 15 минут. При подаче посыпать зеленью укропа.

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