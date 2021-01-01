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Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами

Сегодня, 10:00Комментариев:0
Рецепт вкусного и сытного итальянского супа с морепродуктами, сливками и белым вином, который поможет укрепить здоровье и порадует даже гурманов.
Ингредиенты
  • Морепродукты (креветки, кальмары, мидии, осьминоги) 500 г
  • Шампиньоны 300 г
  • Лук репчатый 2 шт
  • Чеснок 1 зубец
  • Бульон 2 л.
  • Сливочное масло 1 ст.л.
  • Вино белое сухое 150 мл.
  • Сливки (15%) 250 мл
  • Растительное масло 2 ст.л.
  • Соль
  • Соль
  • Свежемолотый черный перец
Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами
Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами / Pinterest.com

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Первыми сливочный суп с морепродуктами приготовили итальянцы. В итальянской кухне найдется несколько сотен блюд с дарами моря. И это неудивительно, ведь морепродукты улучшают здоровье человека, активизируют мозговую деятельность, препятствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Предлагаем приготовить вкусный сливочный суп с креветками, кальмарами, мидиями и осьминогами. Это первое блюдо обладает воистину неповторимым  нежным вкусом. И это потому, что используются жирные сливки. Мы советуем добавить в суп также шампиньоны, а некоторые предпочитают добавлять твердый сыр. Технология приготовления сливочного супа с морепродуктами проста, сначала необходимо обжарить лук, а потом тушить в бульоне с грибами и добавлением алкоголя. Подготовленные морепродукты добавляют за несколько минут до приготовления блюда. Морепродукты готовятся очень быстро, поэтому их не нужно долго варить, иначе они станут жесткими.

Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами
Рецепт на обед: сливочный суп с морепродуктами
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Разморозить морепродукты, ополоснуть холодной водой.
  2. Удалить у креветок удалить головы и панцири, крупные разрезать на 2-3 части.
  3. Удалить у мидий “бородки“ (выступающий пучок волокон), а кальмары очистить от пленок и хребтовых пластин. Нарезать кольцами или соломкой.
  4. Разрезать осьминогов на 2-3 части (совсем маленьких оставить целыми).
  5. Нарезать шампиньоны ломтиками, лук и чеснок мелко порубить.
  6. Разогреть в кастрюле сливочное и растительное масло, обжарить лук до мягкости.
  7. Добавить чеснок, обжаривать еще минуту.
  8. Добавить грибы, тушить, помешивая 5 минут.
  9. Влить вино, перемешать и тушить с открытой крышкой 5 минут, до испарения алкоголя.
  10. Добавить процеженный бульон, довести до кипения и варить, при слабом кипении, 5 минут. Посолить.
  11. Положить в кастрюлю морепродукты, варить минуту.
  12. Влить сливки, довести суп до кипения (но не кипятить).
  13. Снять кастрюлю с супом с огня, накрыть крышкой, дать настояться 15 минут.
  14. При подаче посыпать зеленью укропа.

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Теги:суп с морепродуктами,суп,первые блюда,итальянская кухня,
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Источник: IVONА bigmir)net

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