Не все знают, как правильно хранить продукты без потери их. Давайте разберемся, какие продукты можно хранить долго, а какие нет.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились? pixabay.com

Соль, сахар, специи

Соль и сахар могут храниться десятки лет в герметичных упаковках в сухом месте. Специи принято держать в небольших специальных контейнерах в сухом и темном месте подальше от плиты и радиаторов отопления, иначе они утеряют свой пикантный аромат. При соблюдении всех правил хранения приправы могут до 2 лет с сохранять все вкусовые качества.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились? pixabay.com

Макароны и крупы

Крупы рекомендуется хранить в емкостях из керамики, стекла и пластика, а также в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.

рис хранится до 1,5 лет

пшено — не более 4 месяцев

гречка — 20 месяцев

манка — 14 месяцев

геркулес — до 5 месяцев

Также, можно хранить крупы в холодильнике, это продлит срок их «жизни», да и жучки при низких температурах не выживают. Макароны хранятся три года в сухом месте в герметичном контейнере, и при этом абсолютно не важно, какой будет температура.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились? pixabay.com

Мука

Для муки подойдут герметичные банки с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание крышек и препятствующее проникновению кухонных жучков мукоедов. Также этот продукт хорошо себя чувствует и в льняных мешочках, пропитанных раствором соли.

Определяя место для хранения муки, имейте в виду, что она боится солнца, влаги, перепадов температуры и не «любит» пахучих продуктов, поэтому держите муку вдали от кофе и специй.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились? pixabay.com

пшеничная мука высшего сорта хранится до 12 месяцев

ржаная мука — до 6 месяцев

цельнозерновая мука — до 3 месяцев

гречневая мука сохраняет свои свойства в течение полугода, а рисовая мука — 9 месяцев

Мед

Мед замечательно стоит в помещении несколько лет, и даже если он засахарится, в нем сохранятся все полезные свойства.

Уксус

Считается, что срок хранения уксуса не более 2 лет, затем он меняет цвет. На самом деле срок хранения уксуса почти бесконечен. Даже слегка поменяв цвет, он не становится вредным и не теряет своих свойств.

Орехи, сушеные ягоды и фрукты

Традиционные способы хранения плодов на зиму — консервирование, сушка и замораживание. Консервированные фруктовые заготовки хранятся годами, если готовить их с достаточным количеством сахара. Кстати, многие сорта яблок отлично пролежат в погребе до самой весны. Орехи в скорлупе хранят в холщовых мешках в сухом и темном месте — в таком виде они останутся съедобными полгода. Очищенные орехи не хранят дольше трех месяцев, а емкость для них должна быть не очень герметичной, поскольку без воздуха орехи «задыхаются» и покрываются плесенью.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились? pixabay.com

В холодильнике очищенные орешки пролежат 8 месяцев, а в морозильной камере — год.

Растительное масло

В темном прохладном месте, в стеклянной таре растительное масло может храниться около 2 лет.

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