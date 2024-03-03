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Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?

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Не все знают, как правильно хранить продукты без потери их. Давайте разберемся, какие продукты можно хранить долго, а какие нет.
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
pixabay.com

Соль, сахар, специи

Соль и сахар могут храниться десятки лет в герметичных упаковках в сухом месте. Специи принято держать в небольших специальных контейнерах в сухом и темном месте подальше от плиты и радиаторов отопления, иначе они утеряют свой пикантный аромат. При соблюдении всех правил хранения приправы могут до 2 лет с сохранять все вкусовые качества. 

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
pixabay.com

Макароны и крупы

Крупы рекомендуется хранить в емкостях из керамики, стекла и пластика, а также в полотняных мешочках, которые предварительно вымачиваются в соляном растворе и проглаживаются утюгом.

  • рис хранится до 1,5 лет
  • пшено — не более 4 месяцев
  • гречка — 20 месяцев
  • манка — 14 месяцев
  • геркулес — до 5 месяцев

Также, можно хранить крупы в холодильнике, это продлит срок их «жизни», да и жучки при низких температурах не выживают. Макароны хранятся три года в сухом месте в герметичном контейнере, и при этом абсолютно не важно, какой будет температура. 

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
pixabay.com

Мука

Для муки подойдут герметичные банки с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание  крышек и препятствующее проникновению кухонных жучков мукоедов. Также этот продукт хорошо себя чувствует и в льняных мешочках, пропитанных раствором соли.

Определяя место для хранения муки, имейте в виду, что она боится солнца, влаги, перепадов температуры и не «любит» пахучих продуктов, поэтому держите муку вдали от кофе и специй. 

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
pixabay.com

  • пшеничная мука высшего сорта хранится до 12 месяцев
  • ржаная мука — до 6 месяцев
  • цельнозерновая мука — до 3 месяцев
  • гречневая мука сохраняет свои свойства в течение полугода, а рисовая мука — 9 месяцев

Мед

Мед замечательно стоит в помещении несколько лет, и даже если он засахарится, в нем сохранятся все полезные свойства.

Уксус

Считается, что срок хранения уксуса не более 2 лет, затем он меняет цвет. На самом деле срок хранения уксуса почти бесконечен. Даже слегка поменяв цвет, он не становится вредным и не теряет своих свойств.

Орехи, сушеные ягоды и фрукты

Традиционные способы хранения плодов на зиму — консервирование, сушка и замораживание. Консервированные фруктовые заготовки хранятся годами, если готовить их с достаточным количеством сахара. Кстати, многие сорта яблок отлично пролежат в погребе до самой весны. Орехи в скорлупе хранят в холщовых мешках в сухом и темном месте — в таком виде они останутся съедобными полгода. Очищенные орехи не хранят дольше трех месяцев, а емкость для них должна быть не очень герметичной, поскольку без воздуха орехи «задыхаются» и покрываются плесенью.

Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
Как правильно хранить продукты, чтобы они не испортились?
pixabay.com

В холодильнике очищенные орешки пролежат 8 месяцев, а в морозильной камере — год.

Растительное масло

В темном прохладном месте, в стеклянной таре растительное масло может храниться около 2 лет.

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Теги: как хранить еду, продукты, гречка, специи
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Источник: Ivona

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