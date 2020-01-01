Французские тосты на завтрак: три вкусные идеи

Прекрасным стартом для нового дня может стать неспешный завтрак с французским колоритом.

Самый простой вариант завтрака по-французски – купить круассанов в соседней булочной или приготовить омлет. Но если приложить совсем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких вкусным французским блюдом: поджаристыми тостами с фруктами.

Французские тосты подают с медом и сливочным маслом depositphotos.com

Для французских тостов понадобятся ломтики белого хлеба, яйца, молоко, которые мы активно взбиваем, а затем в полученной массе обмакиваем хлеб.

Потом отправляем его на разогретую сковороду и обжариваем на сливочном масле. Золотистые и ароматные тосты украшаем фруктами, поливаем медом и подаем со свежесваренным кофе.

Французские тосты с фруктами и медом

Восхитительная идея для утренней трапезы – вкусные и простые в приготовлении гренки с фруктами и медом.

Французские тосты IVONA bigmir)netpinterest.com

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

2 шт. Сливки – 2 ст.л.

2 ст.л. Ванильный экстракт – 1 ч.л.

1 ч.л. Сливочное масло – 30 г

30 г Тостовый хлеб или бриоши – 4 ломтика

4 ломтика Фрукты и ягоды – по вкусу

по вкусу Мед – по вкусу

по вкусу Корица – по вкусу

Приготовление:

1. Разогреть духовку до минимальной температуры.

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2. В невысокой миске взбить яйца, сливки и ваниль. Разогреть сковороду со сливочным маслом. Когда масло запенится, окунуть 2 ломтика тостового хлеба в яично-сливочную смесь и обжарить до золотистого цвета.

3. Отправить тосты в духовку, чтобы сохранить их теплыми. Обжарить оставшийся хлеб.

4. Готовые тосты выложить на подогретые тарелки, украсить нарезанными фруктами, медом и корицей.

Французские тосты с яблоками

Лучший завтрак для выходных: легкие тосты со свежими фруктами и корицей.

Французские тосты pinterest.com

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – 4 ломтика

4 ломтика Яйцо – 1 шт.

1 шт. Молоко – 100 мл

100 мл Молотая корица – щепотка

щепотка Сахар – 2 ст.л.

2 ст.л. Сливочное масло – 50 г

50 г Сливы – 4 шт.

4 шт. Яблоки – 1-2 шт.

1-2 шт. Мед – для подачи

для подачи Клюква – 1 ст.л.

Приготовление:

1. Молоко смешать с яйцом, сахаром и корицей.

2. В сковороде разогреть сливочное масло. Окунуть хлеб в яичную смесь, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

3. Подавать готовые тосты с медом и кусочками сливочного масла, украсив ягодами и нарезанными фруктами.

Французские тосты с клубникой

Французы не зря считаются гурманами, ведь даже из простого хлеба они могут приготовить изысканный завтрак. Французские тосты с клубникой можно подавать на десерт.

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Ингредиенты:

Белый тостовый хлеб – 2 ломтика

2 ломтика Яйцо – 1 шт.

1 шт. Молоко или сливки – 50 мл

50 мл Соль – щепотка

щепотка Сливочное масло – 50 г

50 г Клубника – 100 г

100 г Мед или кленовый сироп – 1-2 ст.л.

Приготовление:

1. Яйцо взбить вместе с молоком и щепоткой соли.

2. Окунуть ломтики белого тостового хлеба в яично-молочную смесь.

3. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить тосты с двух сторон до золотистого цвета. 4. Клубнику помыть и нарезать тонкими ломтиками.

5. Подавать тосты с ягодами, полив медом или кленовым сиропом.

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