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Французские тосты на завтрак: три вкусные идеи

Прекрасным стартом для нового дня может стать неспешный завтрак с французским колоритом.

Самый простой вариант завтрака по-французски – купить круассанов в соседней булочной или приготовить омлет. Но если приложить совсем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких вкусным французским блюдом: поджаристыми тостами с фруктами. 

Французские тосты подают с медом и сливочным маслом
Французские тосты подают с медом и сливочным маслом
depositphotos.com

Для французских тостов понадобятся ломтики белого хлеба, яйца, молоко, которые мы активно взбиваем, а затем в полученной массе обмакиваем хлеб.

Потом отправляем его на разогретую сковороду и обжариваем на сливочном масле. Золотистые и ароматные тосты украшаем фруктами, поливаем медом и подаем со свежесваренным кофе.

Французские тосты с фруктами и медом

Восхитительная идея для утренней трапезы  вкусные и простые в приготовлении гренки с фруктами и медом.

Французские тосты
Французские тосты
IVONA bigmir)netpinterest.com

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сливки – 2 ст.л.
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Тостовый хлеб или бриоши – 4 ломтика
  • Фрукты и ягоды – по вкусу
  • Мед – по вкусу
  • Корица – по вкусу

Приготовление:

1. Разогреть духовку до минимальной температуры.

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2. В невысокой миске взбить яйца, сливки и ваниль. Разогреть сковороду со сливочным маслом. Когда масло запенится, окунуть 2 ломтика тостового хлеба в яично-сливочную смесь и обжарить до золотистого цвета.

3. Отправить тосты в духовку, чтобы сохранить их теплыми. Обжарить оставшийся хлеб.

4. Готовые тосты выложить на подогретые тарелки, украсить нарезанными фруктами, медом и корицей.

Французские тосты с яблоками 

Лучший завтрак для выходных: легкие тосты со свежими фруктами и корицей.

Французские тосты
Французские тосты
pinterest.com

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб – 4 ломтика
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Молотая корица – щепотка
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сливы – 4 шт.
  • Яблоки – 1-2 шт.
  • Мед – для подачи
  • Клюква – 1 ст.л.

Приготовление:

1. Молоко смешать с яйцом, сахаром и корицей.

2. В сковороде разогреть сливочное масло. Окунуть хлеб в яичную смесь, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.

3. Подавать готовые тосты с медом и кусочками сливочного масла, украсив ягодами и нарезанными фруктами.

Французские тосты с клубникой

Французы не зря считаются гурманами, ведь даже из простого хлеба они могут приготовить изысканный завтрак. Французские тосты с клубникой можно подавать на десерт.

Shutterstock.com

Ингредиенты:

  • Белый тостовый хлеб – 2 ломтика
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко или сливки – 50 мл
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 50 г
  • Клубника – 100 г
  • Мед или кленовый сироп – 1-2 ст.л.

Приготовление:

1. Яйцо взбить вместе с молоком и щепоткой соли.

2. Окунуть ломтики белого тостового хлеба в яично-молочную смесь.

3. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить тосты с двух сторон до золотистого цвета. 4. Клубнику помыть и нарезать тонкими ломтиками.

5. Подавать тосты с ягодами, полив медом или кленовым сиропом.

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Теги: тосты, французские тосты, гренки, завтрак, французская кухня, завтрак выходного дня, субботний завтрак
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Источник: IVONA bigmir)net

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