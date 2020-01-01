Французские тосты на завтрак: три вкусные идеи
Самый простой вариант завтрака по-французски – купить круассанов в соседней булочной или приготовить омлет. Но если приложить совсем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких вкусным французским блюдом: поджаристыми тостами с фруктами.
Для французских тостов понадобятся ломтики белого хлеба, яйца, молоко, которые мы активно взбиваем, а затем в полученной массе обмакиваем хлеб.
Потом отправляем его на разогретую сковороду и обжариваем на сливочном масле. Золотистые и ароматные тосты украшаем фруктами, поливаем медом и подаем со свежесваренным кофе.
Французские тосты с фруктами и медом
Восхитительная идея для утренней трапезы – вкусные и простые в приготовлении гренки с фруктами и медом.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сливки – 2 ст.л.
- Ванильный экстракт – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 30 г
- Тостовый хлеб или бриоши – 4 ломтика
- Фрукты и ягоды – по вкусу
- Мед – по вкусу
- Корица – по вкусу
Приготовление:
1. Разогреть духовку до минимальной температуры.
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2. В невысокой миске взбить яйца, сливки и ваниль. Разогреть сковороду со сливочным маслом. Когда масло запенится, окунуть 2 ломтика тостового хлеба в яично-сливочную смесь и обжарить до золотистого цвета.
3. Отправить тосты в духовку, чтобы сохранить их теплыми. Обжарить оставшийся хлеб.
4. Готовые тосты выложить на подогретые тарелки, украсить нарезанными фруктами, медом и корицей.
Французские тосты с яблоками
Лучший завтрак для выходных: легкие тосты со свежими фруктами и корицей.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб – 4 ломтика
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Молотая корица – щепотка
- Сахар – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 50 г
- Сливы – 4 шт.
- Яблоки – 1-2 шт.
- Мед – для подачи
- Клюква – 1 ст.л.
Приготовление:
1. Молоко смешать с яйцом, сахаром и корицей.
2. В сковороде разогреть сливочное масло. Окунуть хлеб в яичную смесь, обжарить на сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
3. Подавать готовые тосты с медом и кусочками сливочного масла, украсив ягодами и нарезанными фруктами.
Французские тосты с клубникой
Французы не зря считаются гурманами, ведь даже из простого хлеба они могут приготовить изысканный завтрак. Французские тосты с клубникой можно подавать на десерт.
Ингредиенты:
- Белый тостовый хлеб – 2 ломтика
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко или сливки – 50 мл
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 50 г
- Клубника – 100 г
- Мед или кленовый сироп – 1-2 ст.л.
Приготовление:
1. Яйцо взбить вместе с молоком и щепоткой соли.
2. Окунуть ломтики белого тостового хлеба в яично-молочную смесь.
3. Разогреть сковороду со сливочным маслом, обжарить тосты с двух сторон до золотистого цвета. 4. Клубнику помыть и нарезать тонкими ломтиками.
5. Подавать тосты с ягодами, полив медом или кленовым сиропом.
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