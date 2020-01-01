Сегодня, 10:25 Комментариев:0

Оригинальный рецепт китайского супа, в котором сладость кукурузы сочетается с пикантностью специй.

Читай также: Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях

Кукурузный суп - блюдо, которое можно встретить в любом китайском ресторане. Многие уверены, что он готовится из кукурузной крупы, но его основной ингредиент — кукуруза свежая либо консервированная. На первый взгляд кукурузный суп - это сложное ресторанное блюдо, но оказывается его очень легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. Кроме консервированной кукурузы в суп-пюре по-китайски также необходимо сделать зажарку из зеленого лука, имбиря и чеснока. Суп загустеет благодаря смеси из крахмала и соевого соуса. Хлопья в супе получатся, если влить в него взбитые яйца.

Изюминкой кукурузного супа, по какому бы рецепту его не готовили, в сладости кукурузы, которая сочетается с пикантностью специй. Существует несколько популярных вариантов европейской кухни в части приготовления кукурузного крем-супа. Например, с жареными гребешками, беконом и креветками, пармезаном, курицей по-мексикански, со сливками и мускатным орехом, с чечевице, с тыквой и лемонграссом.

Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски Pinterest.com

Читай также: Лобио из красной фасоли: классический грузинский рецепт

Приготовление:

В бульон всыпать кукурузу вместе с жидкостью. Готовить 7 минут. Нарезать мелко имбирь, чеснок и белую часть зеленого лука. Обжарить овощи на кунжутном масле до золотистости. Выложить обжаренные овощи в суп, готовить еще 10 минут. Снять суп с огня, пробить блендером до однородного пюре. Поставить на огонь снова. Соединить в отдельной посуде яйца с водой (1 с.л.). Влить тонкой струйкой в суп-пюре. Соединить отдельно соевый соус, крахмал, бульон. Влить в суп. Держать на огне еще 2 минуты, разлить по тарелкам, посыпать зеленым луком.

Ранее мы писали, как приготовить тайский суп Том ям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.