Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски

Читай также: Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях
Кукурузный суп - блюдо, которое можно встретить в любом китайском ресторане. Многие уверены, что он готовится из кукурузной крупы, но его основной ингредиент — кукуруза свежая либо консервированная. На первый взгляд кукурузный суп - это сложное ресторанное блюдо, но оказывается его очень легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. Кроме консервированной кукурузы в суп-пюре по-китайски также необходимо сделать зажарку из зеленого лука, имбиря и чеснока. Суп загустеет благодаря смеси из крахмала и соевого соуса. Хлопья в супе получатся, если влить в него взбитые яйца.
Изюминкой кукурузного супа, по какому бы рецепту его не готовили, в сладости кукурузы, которая сочетается с пикантностью специй. Существует несколько популярных вариантов европейской кухни в части приготовления кукурузного крем-супа. Например, с жареными гребешками, беконом и креветками, пармезаном, курицей по-мексикански, со сливками и мускатным орехом, с чечевице, с тыквой и лемонграссом.
Читай также: Лобио из красной фасоли: классический грузинский рецепт
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить тайский суп Том ям.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил