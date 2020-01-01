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Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски

Сегодня, 10:25Комментариев:0
Оригинальный рецепт китайского супа, в котором сладость кукурузы сочетается с пикантностью специй.
Ингредиенты
  • Кукуруза консервированная 1 банка
  • Лук зеленый 20 г.
  • Имбирь 5 г.
  • Чеснок 1 зубец
  • Яйца 2 шт.
  • Масло кунжутное 1 ст.л.
  • Куриный бульон 1,5 л.
  • Соевый соус
  • Крахмал
Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски
Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски / Pinterest.com

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Кукурузный суп - блюдо, которое можно встретить в любом китайском ресторане. Многие уверены, что он готовится из кукурузной крупы, но его основной ингредиент — кукуруза свежая либо консервированная. На первый взгляд кукурузный суп - это сложное ресторанное блюдо, но оказывается его очень легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. Кроме консервированной кукурузы в суп-пюре по-китайски также необходимо сделать зажарку из зеленого лука, имбиря и чеснока. Суп загустеет благодаря смеси из крахмала и соевого соуса. Хлопья в супе получатся, если влить в него взбитые яйца. 

Изюминкой кукурузного супа, по какому бы рецепту его не готовили, в сладости кукурузы, которая сочетается с пикантностью специй. Существует несколько популярных вариантов европейской кухни в части приготовления кукурузного крем-супа. Например, с жареными гребешками, беконом и креветками, пармезаном, курицей по-мексикански, со сливками и мускатным орехом, с чечевице, с тыквой и лемонграссом.

Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски
Кухни мира: кукурузный суп-пюре по-китайски
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. В бульон всыпать кукурузу вместе с жидкостью. Готовить 7 минут.
  2. Нарезать мелко имбирь, чеснок и белую часть зеленого лука. 
  3. Обжарить овощи на кунжутном масле до золотистости.
  4. Выложить обжаренные овощи в суп, готовить еще 10 минут. 
  5. Снять суп с огня, пробить блендером до однородного пюре. 
  6. Поставить на огонь снова.
  7. Соединить в отдельной посуде яйца с водой (1 с.л.). Влить тонкой струйкой в суп-пюре.
  8. Соединить отдельно соевый соус, крахмал, бульон. Влить в суп.
  9. Держать на огне еще 2 минуты, разлить по тарелкам, посыпать зеленым луком.

Ранее мы писали, как приготовить тайский суп Том ям.

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Теги:кукурузная мука,китайская кухня,крем-суп,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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