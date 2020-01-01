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Простой рецепт приготовления очень вкусного блюда, богатого растительным белком, которое станет незаменимым в пост.

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Лобио - блюдо кавказской кухни. Его готовят в Грузии, Азербайджане, Армении из стручков зеленой фасоли либо красной фасоли. В переводе с грузинского “лобио” так означает фасоль. Подают лобио с лавашом или гоми. Лобио - это горячая закуска, но можно приготовить также салат лобио. Блюдо можно готовить по-разному, существует даже несколько десятков рецептов, но неизменным остается единственный ингредиент. Популярен рецепт лобио с мясом. Чтобы приготовить лобио, можно использовать не только сухую фасоль либо свежую стручковую, но и консервированные бобы. Тогда приготовление лобио займет меньшее количество времени.

Мы предлагаем приготовить классическое лобио из красной фасоли, которую надо предварительно замочить на несколько часов. Красную фасоль также надо отварить до полуготовности. Изюминкой лобио являются приправы. В классических рецептах присутствует чеснок, красный перец, кориандр. Обязательно нужно добавить в лобио приправу хмели-сунели. Также советуем добавить в томатный соус для лобио перетертые в ступке грецкие орехи.

Лобио из красной фасоли: классический грузинский рецепт Pinterest.com

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Приготовление:

Перебрать фасоль, промыть под проточной водой, замочить на несколько часов в холодной воде. Слить воду, залить чистой, поставить вариться примерно на час. В конце варки посолить. Снять фасоль с огня, не сливать жидкость, пока фасоль не остыла полностью. Очистить овощи, нарезать лук и перец кубиками. Обжарить на подсолнечном масле со щепоткой соли лук и перец до полуготовности. Обдать кипятком помидор, чтобы легко снять кожуру, нарезать кубиками. Добавить помидор к жареным овощам, хмели-сунели, порезанный мелко чеснок, перец острый, лавровый лист и щепотку черного перца. Протушить несколько минут до полной готовности всех ингредиентов. Очистить орехи от скорлупы и перепонок, измельчить в ступке. Добавить в овощную массу на сковороде. Процедить фасоль, добавить к тушеным овощам. Перемешать, протушить 10 минут.

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