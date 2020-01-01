Лобио из красной фасоли: классический грузинский рецепт

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Лобио - блюдо кавказской кухни. Его готовят в Грузии, Азербайджане, Армении из стручков зеленой фасоли либо красной фасоли. В переводе с грузинского “лобио” так означает фасоль. Подают лобио с лавашом или гоми. Лобио - это горячая закуска, но можно приготовить также салат лобио. Блюдо можно готовить по-разному, существует даже несколько десятков рецептов, но неизменным остается единственный ингредиент. Популярен рецепт лобио с мясом. Чтобы приготовить лобио, можно использовать не только сухую фасоль либо свежую стручковую, но и консервированные бобы. Тогда приготовление лобио займет меньшее количество времени.
Мы предлагаем приготовить классическое лобио из красной фасоли, которую надо предварительно замочить на несколько часов. Красную фасоль также надо отварить до полуготовности. Изюминкой лобио являются приправы. В классических рецептах присутствует чеснок, красный перец, кориандр. Обязательно нужно добавить в лобио приправу хмели-сунели. Также советуем добавить в томатный соус для лобио перетертые в ступке грецкие орехи.
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Приготовление:
Ранее мы писали, что приготовить в пост.
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