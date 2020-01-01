Постный борщ с белыми грибами: рецепт первого блюда

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Борщ - традиционное основное первое блюдо украинской кухни. Сегодня борщ популярен во всем мире, именно благодаря ему некоторые жители Земли узнали об Украине. В связи с историческим разъединением украинских земель, существует с десяток классических рецептов борща. Основу борща составляют овощи, главный среди них - свекла. В целом, в составе борща может быть 20 наименований продуктов. Самый популярный вариант борща без мяса - постный, с грибами и фасолью, заправленный растительным масло с чесноком. К борщу принято подавать пампушки, пирожки с мясом и капустой, сметану.
Предлагаем приготовить украинский борщ с белыми грибами. Для приготовления постного борща понадобятся любые съедобные грибы, но лучше использовать сушеные белые. Также берут борщевой овощной набор: капусту, морковь, картофель, свеклу, репчатый лук, чеснок. Обязательно добавим фасоль. В итоге получается очень вкусное и оригинальное первое блюдо, которое могут употреблять вегетарианцы либо те, кто придерживаются поста.
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Приготовление:
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