Вчера, 12:59 Комментариев:0

Пикантный рецепт приготовления любимого блюда украинцев - с грибами и специями.

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Борщ - традиционное основное первое блюдо украинской кухни. Сегодня борщ популярен во всем мире, именно благодаря ему некоторые жители Земли узнали об Украине. В связи с историческим разъединением украинских земель, существует с десяток классических рецептов борща. Основу борща составляют овощи, главный среди них - свекла. В целом, в составе борща может быть 20 наименований продуктов. Самый популярный вариант борща без мяса - постный, с грибами и фасолью, заправленный растительным масло с чесноком. К борщу принято подавать пампушки, пирожки с мясом и капустой, сметану.

Предлагаем приготовить украинский борщ с белыми грибами. Для приготовления постного борща понадобятся любые съедобные грибы, но лучше использовать сушеные белые. Также берут борщевой овощной набор: капусту, морковь, картофель, свеклу, репчатый лук, чеснок. Обязательно добавим фасоль. В итоге получается очень вкусное и оригинальное первое блюдо, которое могут употреблять вегетарианцы либо те, кто придерживаются поста.

Постный борщ с белыми грибами: рецепт первого блюда Pinterest.com

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Приготовление:

Замочить заранее, на ночь, фасоль в холодной воде. Замочить белые грибы на полтора часа в холодной воде. Залить фасоль холодной водой, добавить соль и лавровый лист. Варить на медленном огне до полуготовности, не менее получаса. Очистить от кожуры и шелухи картофель, морковь и лук. Оставить в холодной воде. Рaздaвить чеснок, кpупнo поpубить. Нapeзaть лук и свеклу кpупнoй coлoмкoй, а морковь тoнкими плacтинкaми. Добавить в борщ, где варится фасоль, все подготовленные ингредиенты. Выложить лавровый лист, варить все 15 минут на слабом огне. Добавить грибы, нарезанный крупно картофель. Варить после закипания еще 15 минут до готовности картофеля. Добавить томатную пасту, размешать, дать прокипеть 5 минут. Нарезать капусту тонкой соломкой, добавить в борщ, варить 10 минут.

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