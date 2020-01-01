Тайский суп Том ям с морепродуктами в домашних условиях

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Том ям - горячий кисло-сладкий суп. Готовят его с морепродуктами, креветками, рыбой, курицей, кокосовым молоком, грибами, щепоткой риса. Это традиционное блюдо тайской кухни, популярное также в Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Индонезии.
Том ям готовится очень быстро, но используются непростые, редкие в Украине ингредиенты. Кулинары в Европе научились готовить Том ям заменяя некоторые ингредиенты на более доступные. Например, тигровые или королевские креветки заменяют на обычные, галангал - на корень имбиря, свежий перец чили на сушеный, кафр-лайм - натертой цедрой лайма. Сливки используют очень жирные - 20-25%-ные. В оригинальном рецепте используют устричные грибы, которые можно заменить шампиньонами.
Важно помнить, что Том ям нельзя варить долго, поэтому все ингредиенты должны быть подготовленными заранее. Варят суп на малом огне, не допуская бурления. Несъедобные продукты (галангал, лемонграсс, кафр-лайм) можно завернуть в марлю, а после того, как суп свариться, просто вынуть.
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Приготовление:
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