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Чтобы приготовить вкусный Том ям - все продукты нужно заготовить заранее и ни в коем случае не переваривать.

Тайский суп Том ям с морепродуктами в домашних условиях

Тайский суп Том ям с морепродуктами в домашних условиях / Pinterest.com

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Том ям - горячий кисло-сладкий суп. Готовят его с морепродуктами, креветками, рыбой, курицей, кокосовым молоком, грибами, щепоткой риса. Это традиционное блюдо тайской кухни, популярное также в Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Индонезии.

Том ям готовится очень быстро, но используются непростые, редкие в Украине ингредиенты. Кулинары в Европе научились готовить Том ям заменяя некоторые ингредиенты на более доступные. Например, тигровые или королевские креветки заменяют на обычные, галангал - на корень имбиря, свежий перец чили на сушеный, кафр-лайм - натертой цедрой лайма. Сливки используют очень жирные - 20-25%-ные. В оригинальном рецепте используют устричные грибы, которые можно заменить шампиньонами.

Важно помнить, что Том ям нельзя варить долго, поэтому все ингредиенты должны быть подготовленными заранее. Варят суп на малом огне, не допуская бурления. Несъедобные продукты (галангал, лемонграсс, кафр-лайм) можно завернуть в марлю, а после того, как суп свариться, просто вынуть.

Тайский суп Том ям с морепродуктами в домашних условиях Pinterest.com

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Приготовление:

Нарезать галангал (корень имбиря) на 4 тонкие пластинки. Нарезать крупно белую часть стеблей лемонграсса (если ингредиента нет, то ничем заменять не надо). Нарезать крупно грибы. Оторвать у креветок хвост, надрезать спинку, вынуть кишечную нить. Вынуть мидии из раковин, Нарезать крупно помидоры или взять помидоры черри. Добавить в кипящий бульон галангал (имбирь) и лемонграсс, смятые листья кофр-лайма или натертую лаймовую цедру, перец чили. Варить 5 минут. Добавить грибы, соевый и рыбный соусы, сахар, тайскую чили-пасту. Выдавить в суп сок лайма, влить сливки. Варить суп 4 минуты. Добавить креветки, мидии, помидор. Варить 2 минуты. Дать настояться, подавать в глубоких пиалах.

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