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Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом

31 мин назадКомментариев:0
Рецепт вкусных оладушек с сезонной начинкой, которые станут отличным дополнением к празднику.
Ингредиенты
  • хурма 1 шт.
  • банани ½ шт.
  • яйца 2 шт.
  • молоко 1 ст.
  • мука 2 ст.
  • сахар 2 ст. л.
  • сода ½ ч. л.
  • уксус (9%) 2 ч. л.
  • растительное масло 3 ст. л.
Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом
Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом / Pinterest.com

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Масленица - традиционный славянский праздник, считается границей между зимой и весной. Это последняя неделя перед Великим постом, которую еще называют мясопустной. Даты Масленицы каждый год разные, в зависимости от даты Пасхи. В этом году Мясопуст начнется в понедельник, 24 февраля, а закончится в воскресенье, 1 марта.

Традиционно, на Масленицу пекут разнообразные блины. Начинка для блинов может быть самой разнообразной, как сладкой так и соленой. Издавна блины пекли в огромном количестве из разных видов муки, размеров с большую сковороду или диаметром с чайное блюдце. Рецептов приготовления блинов насчитывается не одна сотня, до сих пор каждая хозяйка готовит их по своему проверенному рецепту. 

Предлагаем приготовить вкусные и необычные оладьи с хурмой и бананом. Зима - сезон хурмы, но в конце февраля свежий фрукт уже не так популярен. А вот если добавить его в тесто для оладий, получится полезное блюдо с оригинальным вкусом. Вместе с хурмой в тесто добавляют сладкий банан, в соотношении 2:1.

Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом
Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Натереть хурму и банан на крупной терке.
  2. Добавить сахар, яйца, молоко.
  3. Перемешать венчиком до однородности.
  4. Всыпать муку.
  5. Погасить соду уксусом, добавить в тесто.
  6. Добавить растительное масло. Перемешать венчиком до однородной консистенции.
  7. Жарить оладьи в растительном масле на раскаленной сковороде с двух сторон.

Ранее мы писали, как приготовить разноцветные блины.

 

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Теги:оладьи,блины,Масленица,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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