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Рецепт вкусных оладушек с сезонной начинкой, которые станут отличным дополнением к празднику.

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Масленица - традиционный славянский праздник, считается границей между зимой и весной. Это последняя неделя перед Великим постом, которую еще называют мясопустной. Даты Масленицы каждый год разные, в зависимости от даты Пасхи. В этом году Мясопуст начнется в понедельник, 24 февраля, а закончится в воскресенье, 1 марта.

Традиционно, на Масленицу пекут разнообразные блины. Начинка для блинов может быть самой разнообразной, как сладкой так и соленой. Издавна блины пекли в огромном количестве из разных видов муки, размеров с большую сковороду или диаметром с чайное блюдце. Рецептов приготовления блинов насчитывается не одна сотня, до сих пор каждая хозяйка готовит их по своему проверенному рецепту.

Предлагаем приготовить вкусные и необычные оладьи с хурмой и бананом. Зима - сезон хурмы, но в конце февраля свежий фрукт уже не так популярен. А вот если добавить его в тесто для оладий, получится полезное блюдо с оригинальным вкусом. Вместе с хурмой в тесто добавляют сладкий банан, в соотношении 2:1.

Готовимся к Масленице: оладьи с хурмой и бананом Pinterest.com

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Приготовление:

Натереть хурму и банан на крупной терке. Добавить сахар, яйца, молоко. Перемешать венчиком до однородности. Всыпать муку. Погасить соду уксусом, добавить в тесто. Добавить растительное масло. Перемешать венчиком до однородной консистенции. Жарить оладьи в растительном масле на раскаленной сковороде с двух сторон.

Ранее мы писали, как приготовить разноцветные блины.

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