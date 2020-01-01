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рецепт приготовления постного гуляша из сои, который ничем не уступает блюду из настоящего мяса - постный рецепт.

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Соевое мясо - богатый белками продукт, полученный из растительной сои. Родиной белковой сои, растения семейства бобовых, является Восточная Азия, а в Европу продукт попал только в начале XVIII века. Сою до сих пор широко используют в восточноазиатской кухне и в вегетарианском питании. Соевое мясо производят из обезжиренной соевой муки методом непрерывного продавливания теста из соевой муки, воды и шрота. Получается сероватая масса губчатой консистенции, которую разрезают на кусочки разной формы и сушат.

Блюда из сои вызывают у людей неоднозначные ассоциации. Одни уверены, что соевое мясо - не натуральный продукт, вредный для организма, другие - думают, что продукты из сои являются хорошей альтернативой мясу. Плохую репутацию сое сделали производители мясо-колбасной в США продукции, которые нередко добавляют ее в свою “100%-мясную” продукцию. Соевое мясо выпускают в виде фарша, отбивных, хлопьев, гуляша, бефстроганов, котлет, азу и так далее. В США блюда из сои очень популярны, но 90% готовится из ГМ-сои.

Предлагаем приготовить соевый гуляш в домашних условиях. Получится низкокалорийное и ароматное постное блюдо, при этом вкус сои не чувствуется вовсе. Сухое соевое мясо необходимо предварительно замочить в кипятке. Готовится гуляш около получаса, а подавать блюдо можно с картофельным пюре гречке, рису, пасте.

Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях Pinterest.com

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Приготовление:

Замочить сою в кипятке (500 мл). Оставить на полчаса для набухания. Слить жидкость с сои, промыть под проточной водой. Тщательно отжать. Очистить овощи, нарезать мелко лук, а морковь и перец тонкими полосками. Обжарить на сковороде в растительном масле морковь. Добавить к моркови перец и лук. Обжаривать все вместе в течение 7 минут. Влить кипяченую воду (100 мл), тушить все вместе еще 5 минут. Добавить соевое мясо к овощной массе на сковороде. Добавить приправы, полить соевым соусом, перемешать. Тушить все вместе 15 минут на слабом огне, периодически помешивая. Пропустить через пресс чеснок, добавить в гуляш в конце тушения.

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