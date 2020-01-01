Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях

36 мин назадКомментариев:0
рецепт приготовления постного гуляша из сои, который ничем не уступает блюду из настоящего мяса - постный рецепт.
Ингредиенты
  • мясо соевое в сухом виде 250 г.
  • вода 600 мл.
  • морковь, лук репчатый по 1 шт.
  • сладкий перец 1/2 шт.
  • растительное масло, соевый соус по 2 ст. л.;
  • чеснок 2 зубчика
  • вода кипяченая 100 мл.
  • соль
  • перец
  • кориандр
  • хмели-сунели
Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях
Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях / Pinterest.com

Читай также: Блюдо в пост: плов из перловки с грибами

Соевое мясо - богатый белками продукт, полученный из растительной сои. Родиной белковой сои, растения семейства бобовых, является Восточная Азия, а в Европу продукт попал только в начале XVIII века. Сою до сих пор широко используют в восточноазиатской кухне и в вегетарианском питании. Соевое мясо производят из обезжиренной соевой муки методом непрерывного продавливания теста из соевой муки, воды и шрота. Получается сероватая масса губчатой консистенции, которую разрезают на кусочки разной формы и сушат.

Блюда из сои вызывают у людей неоднозначные ассоциации. Одни уверены, что соевое мясо - не натуральный продукт, вредный для организма, другие - думают, что продукты из сои являются хорошей альтернативой мясу. Плохую репутацию сое сделали производители мясо-колбасной в США продукции, которые нередко добавляют ее в свою “100%-мясную” продукцию. Соевое мясо выпускают в виде фарша, отбивных, хлопьев, гуляша, бефстроганов, котлет, азу и так далее. В США блюда из сои очень популярны, но 90% готовится из ГМ-сои.

Предлагаем приготовить соевый гуляш в домашних условиях. Получится низкокалорийное и ароматное постное блюдо, при этом вкус сои не чувствуется вовсе. Сухое соевое мясо необходимо предварительно замочить в кипятке. Готовится гуляш около получаса, а подавать блюдо можно с картофельным пюре гречке, рису, пасте.

Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях
Соевый гуляш: как приготовить в домашних условиях
Pinterest.com

Читай также: Лобио из красной фасоли: классический грузинский рецепт

Приготовление:

  1. Замочить сою в кипятке (500 мл). Оставить на полчаса для набухания.
  2. Слить жидкость с сои, промыть под проточной водой. Тщательно отжать.
  3. Очистить овощи, нарезать мелко лук, а морковь и перец тонкими полосками.
  4. Обжарить на сковороде в растительном масле морковь.
  5. Добавить к моркови перец и лук. 
  6. Обжаривать все вместе в течение 7 минут.
  7. Влить кипяченую воду (100 мл), тушить все вместе еще 5 минут.
  8. Добавить соевое мясо к овощной массе на сковороде.
  9. Добавить приправы, полить соевым соусом, перемешать.
  10. Тушить все вместе 15 минут на слабом огне, периодически помешивая.
  11. Пропустить через пресс чеснок, добавить в гуляш в конце тушения.

Ранее мы писали, что приготовить в пост.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:постные блюда,вегетарианская диета,соя,соевые продукты,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь