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Вкусный и сытный плов с грибами и специями, которое зарядить энергией и станет источником белка в Пост.

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Со 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля и закончиться Пасхой. Для тех, кто собирается придерживаться поста, важно питаться в этот период вкусно, разнообразно и сытно. Предлагаем приготовить постный плов “по-русски”, из перловки. Эту крупу считают “советской” и в ХХІ веке с ней готовят мало. И зря! Перловая крупа богата клетчаткой и аминокислотами, например, много в ней лизина, который вырабатывет коллаген.

Традиционный плов - это рис, мясо, овощи, специи. Но в пост мясную составляющую заменяют “лесным мясом” - грибами.

Чтобы приготовить плов с перловкой, важно правильно подготовить перловку. Эта крупа требует долгой варки, поэтому вечером ее надо залить теплой водой и оставить набухать до утра. Для плова подойдут любые грибы, но очень вкусно и полезно получится с белыми грибами. В середине февраля можно использовать сушеные. В них содержится белок, который усваивается организмом почти на 80%, а также витамины, минеральные вещества и ряд других важных элементов. Упростить приготовление постного плова можно, добавив в него вместо сушеных грибов - шампиньоны.

Блюдо в пост: плов из перловки с грибами Pinterest.com

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Приготовление:

Замочить перловку на ночь. Промыть несколько раз грибы, меняя трижды воду. Залить теплой кипяченой водой, оставить на 3 часа для набухания. Варить перловку до полуготовности, посолить. Поставить варить грибы на 20 минут, периодически снимая пенку. Приправить солью. Вынуть грибы из отвара, дать остыть. Нарезать некрупно. Обжарить в кастрюле с толстым дном мелко нарезанный лук. Нарезать соломкой морковь, добавить к луку, тушить до мягкости. Добавить к овощам грибы, тушить 10 минут. Добавить крупу, влить немного грибного отвара. Тушить до готовности крупы. Нарезать слайсами чеснок, добавить к овощно-грибной массе за несколько минут до окончания приготовления. Добавить все специи за 5 минут до окончания приготовления блюда. Дать настояться под крышкой 15 минут.

Ранее мы писали, как приготовить постный борщ с грибами.

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