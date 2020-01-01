Блюдо в пост: плов из перловки с грибами

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Со 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля и закончиться Пасхой. Для тех, кто собирается придерживаться поста, важно питаться в этот период вкусно, разнообразно и сытно. Предлагаем приготовить постный плов “по-русски”, из перловки. Эту крупу считают “советской” и в ХХІ веке с ней готовят мало. И зря! Перловая крупа богата клетчаткой и аминокислотами, например, много в ней лизина, который вырабатывет коллаген.
Традиционный плов - это рис, мясо, овощи, специи. Но в пост мясную составляющую заменяют “лесным мясом” - грибами.
Чтобы приготовить плов с перловкой, важно правильно подготовить перловку. Эта крупа требует долгой варки, поэтому вечером ее надо залить теплой водой и оставить набухать до утра. Для плова подойдут любые грибы, но очень вкусно и полезно получится с белыми грибами. В середине февраля можно использовать сушеные. В них содержится белок, который усваивается организмом почти на 80%, а также витамины, минеральные вещества и ряд других важных элементов. Упростить приготовление постного плова можно, добавив в него вместо сушеных грибов - шампиньоны.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить постный борщ с грибами.
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