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Блюдо в пост: плов из перловки с грибами

Сегодня, 12:59Комментариев:0
Вкусный и сытный плов с грибами и специями, которое зарядить энергией и станет источником белка в Пост.
Ингредиенты
  • Перловая крупа 250 г.
  • Белые сушеные грибы 50 г.
  • Лук репчатый, морковь по 1 шт.
  • Масло подсолнечное 4 ст.л.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Сушеный базилик
  • Сушеная петрушка
  • Паприка, кориандр молотый по 0,5 ч.л.
  • Барбарис 5 ягод
  • соль
Блюдо в пост: плов из перловки с грибами
Блюдо в пост: плов из перловки с грибами / Pinterest.com

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Со 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля и закончиться Пасхой. Для тех, кто собирается придерживаться поста, важно питаться в этот период вкусно, разнообразно и сытно. Предлагаем приготовить постный плов “по-русски”, из перловки. Эту крупу считают “советской” и в ХХІ веке с ней готовят мало. И зря! Перловая крупа богата клетчаткой и аминокислотами, например, много в ней лизина, который вырабатывет коллаген.

Традиционный плов - это рис, мясо, овощи, специи. Но в пост мясную составляющую заменяют “лесным мясом” - грибами.

Чтобы приготовить плов с перловкой, важно правильно подготовить перловку. Эта крупа требует долгой варки, поэтому вечером ее надо залить теплой водой и оставить набухать до утра. Для плова подойдут любые грибы, но очень вкусно и полезно получится с белыми грибами. В середине февраля можно использовать сушеные. В них содержится белок, который усваивается организмом почти на 80%, а также витамины, минеральные вещества и ряд других важных элементов. Упростить приготовление постного плова можно, добавив в него вместо сушеных грибов - шампиньоны.

Блюдо в пост: плов из перловки с грибами
Блюдо в пост: плов из перловки с грибами
Pinterest.com

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Приготовление:

  1. Замочить перловку на ночь.
  2. Промыть несколько раз грибы, меняя трижды воду.
  3. Залить теплой кипяченой водой, оставить на 3 часа для набухания.
  4. Варить перловку до полуготовности, посолить.
  5. Поставить варить грибы на 20 минут, периодически снимая пенку. Приправить солью.
  6. Вынуть грибы из отвара, дать остыть. Нарезать некрупно.
  7. Обжарить в кастрюле с толстым дном мелко нарезанный лук.
  8. Нарезать соломкой морковь, добавить к луку, тушить до мягкости.
  9. Добавить к овощам грибы, тушить 10 минут.
  10. Добавить крупу, влить немного грибного отвара. 
  11. Тушить до готовности крупы.
  12. Нарезать слайсами чеснок, добавить к овощно-грибной массе за несколько минут до окончания приготовления.
  13. Добавить все специи за 5 минут до окончания приготовления блюда.
  14. Дать настояться под крышкой 15 минут.

Ранее мы писали, как приготовить постный борщ с грибами. 

 

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Теги:плов,блюда с грибами,постное меню,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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