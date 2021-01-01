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Вареная пасха с изюмом и миндалем

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Творожная пасха это всегда вкусно, а если приготовить ее по необычному рецепту - результат вас поразит.
Вареная пасха с изюмом и миндалем
Вареная пасха с изюмом и миндалем
pixabay.com

Ингредиенты

  • Творог - 1,6 кг
  • Сметана - 800 г
  • Сахар - 3-4 стакана
  • Яйцо - 9 шт.
  • Масло сливочное - 200 г
  • Изюм - 1 стакан
  • Миндаль (рубленый ) - 1 стакан

Способ приготовления

  1. Отжатый протертый сквозь сито творог смешайте со сметаной, са­харом, яйцами, сливочным маслом, стаканом изюма, рубле­ным миндалем.
  2. Всю эту массу прогрейте на огне (но не кипятите!), выложите в подготовленную форму и поставьте на сутки в холодное место под легким гнетом.

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