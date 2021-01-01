Вареная пасха с изюмом и миндалем
Творожная пасха это всегда вкусно, а если приготовить ее по необычному рецепту - результат вас поразит.
Ингредиенты
- Творог - 1,6 кг
- Сметана - 800 г
- Сахар - 3-4 стакана
- Яйцо - 9 шт.
- Масло сливочное - 200 г
- Изюм - 1 стакан
- Миндаль (рубленый ) - 1 стакан
Способ приготовления
- Отжатый протертый сквозь сито творог смешайте со сметаной, сахаром, яйцами, сливочным маслом, стаканом изюма, рубленым миндалем.
- Всю эту массу прогрейте на огне (но не кипятите!), выложите в подготовленную форму и поставьте на сутки в холодное место под легким гнетом.
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