Маринады для шашлыка: ТОП-5 рецептов

Как приготовить настоящий шашлычный шедевр?

Правильный маринад поможет полностью раскрыть вкус мяса. Здесь важную роль игрет каждая мелочь: от качества мяса, до подбора специй. Помните, что маринад должен подчеркивать вкус вашего шашлыка, а не заглушать его. Конечно, можно приобрести уже готовые маринады, но гораздо вкуснее (и интересней!) составить их самостоятельно. Ivona предлагает вашему вниманию пять лучших рецептов маринада для шашлыка, проверенные временем.

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Пряный маринад для баранины

Ингредиенты на 500 г мяса: 1 луковица, 2-3 дольки чеснока, 30 мл лимонного сока, перец красный молотый, соль по вкусу.

Приготовление: Такое мясо само по себе имеет достаточно насыщенный вкус и аромат. Поэтому в качестве маринада для баранины чаще всего выбирают простые пряности, дабы не разрушать сложную вкусовую пирамиду. Лук и чеснок мелко порубить и смешать с солью и перцем. Засыпать получившейся смесью кусочки мяса, перемешать и оставить в прохладном месте на 4-6 часов.

Пряный маринад для баранины pinterest.com

Пивной маринад для свинины

Ингредиенты на 500 г мяса: 100 соевого соуса, 75 г меда, 100 мл темного пива, 2 зубчика чеснока, 1 стручок красного перца, 1 веточка розмарина.

Приготовление: Измельчить чеснок, смешать с остальными ингредиентами. Получившимся маринадом залить свинину и оставить в холодильнике на ночь. Такой маринад для шашлыка из свинины придаст мясу не только тонкий вкус, но и богатый аромат.

Пивной маринад для свинины pinterest.com

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Маринад для курицы

Ингредиенты на 500 г мяса: сок половины лимона, 3 ст.л. оливкового масла, 1/2 ч.л. чесночного порошка, сухие итальянские травы, соль и молотый перец по вкусу.

Приготовление: Этот быстрый маринад для курятины можно назвать неумирающей классикой. Сочетание пряных трав, чеснока и лимонного сока превращает пресное мясо птицы в сочны шашлык, который особенно нравится детям. Куриное филе порезать кусочками, добавить специи, лимонный сок и оливковое масло, хорошо перемешать. Оставить мариноваться на полчаса.

Классический маринад для курицы pinterest.com

Острый маринад для свинины

Ингредиенты на 500 г мяса: 2 луковицы, 1-2 ст.л. растительного масла, перец черный молотый, лавровый лист (молотый), приправа хмели-сунели, перец красный молотый - по вкусу.

Приготовление: Для маринования такого шашлыка выбирайте нежирное мясо (например, корейку). Лук пропустить через мясорубку, добавить растительное масло, перец, лавровый лист и хмели-сунели. Положить в получившийся маринад мясо, перемешать и оставить на 5-6 часов в прохладном месте.

Острый маринад для свинины pinterest.com

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Маринад для говядины

Ингредиенты на 500 г говяжьей вырезки: 200 мл сухого красного вина, 50 мл оливкового масла холодного отжима,1 веточка розмарина, тимьян, перец чили, эстрагон по вкусу.

Приготовление: Вино прекрасно подходит говядине. И не только в качестве аперитива к стейку, но и как маринад для мяса. Смешать масло и вино, добавить розмарин и специи, полить получившимся маринадом мясо - и дать постоять при комнатной температуре 30 минут.

Нежный маринад для говядины pinterest.com

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