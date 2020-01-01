Как приготовить вкусный холодец на Пасху

Холодец – традиционно подают на Пасху. Наши советы и рецепты помогут вам приготовить холодец вкусно и без хлопот.

Холодец – блюдо-праздник. Надо сказать, готовить его несложно – всего-то и нужно, что выбрать правильное мясо или рыбу да разлить по формам.

Мясо – половина успеха для холодца. Прежде всего, оно должно быть свежим, приятно пахнущим. Если вы берете свиные ножки, покупайте только чистые и ровные.

Холодец традиционно готовят на Рождество и Пасху Shutterstock.com

И мясо, и желе одинаково важны в холодце.

Чтобы мясо было вкусным, варите его на самом медленном огне, чтобы пузырьки воздуха появлялись на поверхности бульона не чаще 1 раза в минуту.

Бульон, кстати, от такого метода варки тоже выигрывает. Чтобы холодец гарантированно застыл, некоторые хозяйки добавляют в него желатин. Это необязательно, если вы берете 2 вида мясных компонентов: кости (свиные, говяжьи или те и другие), кожу – и мясо (нежирную телятину, грудку и ножки птицы).

Главное, чтобы мяса по отношению к воде было много, 1:1 или 1:1,2. Впрочем, добавить желе – тоже можно

Класть ли в холодец пряности – дело исключительно твоего вкуса. Если кладете гвоздику, воткните ее в луковицу. Чеснок кладут уже в горячий сваренный холодец и держат 15-20 минут, а затем вынимают.

Самая распространенная пряность для холодца – лавровый лист. Можно класть также перец горошком (черный, белый, зеленый, розовый или их смесь), гвоздику, душистый перец, тимьян. Кроме репчатого лука, в бульон вкусно положить зеленую часть порея (белую – использовать в других блюдах), морковь, стебли (без листочков!) петрушки или кинзы, стебли сельдерея, корни петрушки и пастернака.

Красивый холодец freepik.com

Некоторые любят, чтобы бульон в холодце был прозрачным, а некоторые – чтобы золотисто-медовым. Добиться первого можно, хорошенько вымочив кости для холодца в очень холодной воде и затем постоянно снимая пену с бульона.

А добавить цвета можно, положив луковицу прямо в шелухе (конечно же, ее предварительно нужно хорошенько вымыть), морковь (целиком) или предварительно обжарив мясную мякоть на сухой сковороде, чтобы мясо слегка прихватилось румяной корочкой.

Янтарный холодец

Ингредиенты:

2 свиных ножки

2 куриных грудки

1 нога индейки

2 куриных окорочка

1 крупная луковица

1 морковь

3 лавровых листа

черный молотый перец

соль

Приготовление

Свиные ножки промыть, поскоблить ножом. Если ножки кровяные, вымочить в течение часа в холодной воде. Остальное мясо также вымыть. Морковь очистить, а луковицу вымыть прямо в шелухе. Сложить мясо и овощи в 5-литровую кастрюлю, залить водой, довести до кипения и, убавив огонь до минимума, так чтобы пузырек воздуха на поверхности появлялся не чаще 1 раза в минуту, варить 5-6 часов. После первого часа варки вынуть куриные грудки, еще через полчаса – окорочка, остальные ингредиенты варить до конца. В конце посолить и поперчить бульон по вкусу, дать вскипеть – и можно выключать. Дать бульону остыть до комнатной температуры, затем процедить через мелкое сито. Мясо нарезать и разложить в подготовленные формы для холодца. Залить бульоном и дать застыть в прохладном месте (например, на балконе), а затем выдержать несколько часов в холодильнике. Подавать с горчицей, хреном или уксусом.

Холодец Shutterstock.com

На заметку: Вместо окорочков и куриной грудки в качестве мясной составляющей можно взять говяжий язык. Чтобы он легко почистился от пленок, вынув из кипящего бульона, обдать его ледяной водой.

Куриный холодец

Ингредиенты:

1 индюшиная нога

1 молодая курица весом 1,5-2 кг

1 куриная грудка

1 корень петрушки

1 крупная луковица

2 лавровых листа

соль, перец

для украшения – яйца, морковь.

Приготовление

Мясо вымочить в холодной воде, выложить в кастрюлю, добавить петрушку, лук, лавровый лист, довести до кипения, убавить огонь до минимума и оставить вариться, периодически собирая пену. Через 1 час вынуть грудки, еще через час – курицу, а индюшатину варить еще 2 часа. Посолить и поперчить по вкусу. Мясо вынуть, а бульон остудить. Подготовить формочки для холодца. Отварить яйца (их количество – в два раза меньше, чем формочек) и морковь. Яйца порезать пополам, морковь – фигурно (звездочками, полумесяцами, цветочками). Мясо разобрать руками или нарезать. На дно каждой формочки выложить половинку яйца срезом вниз, морковь и мясо, залить бульоном, дать остыть при комнатной температуре а затем – желироваться в холодильнике.

Холодец Shutterstock.com

На заметку Вкусным, ароматным, золотисто-прозрачным получается холодец из домашней индоутки (белые утки слишком жирные. Если тебе попалась такая утка, срезать жир – его можно будет использовать вместо смальца). Мясо гуся в холодец лучше класть в небольших количествах, в сочетании с курятиной и утятиной и обязательно – луком, чесноком, душистыми травами.

Заливная рыба

Ингредиенты:

0,5 кг филе форели без кожи

1 морковь

1 луковица

1 корень петрушки

3 яблока

1 лайм

50 г желатина

300 мл белого сухого вина

300 мл осветленного яблочного сока

2 лавровых листа, горчица

гвоздика

черный молотый перец

соль

Приготовление

Нарезать филе кусочками и отварить его в подсоленной воде (1 л) с добавлением целых моркови, лука и корня петрушки. Когда сварится, вынуть рыбу и процедить бульон. Морковь сохранить и нарезать ромбиками. Желатин растворить в небольшом количестве теплой воды. Вино и яблочный сок смешать с процеженным рыбным бульоном. Довести до кипения. Смешать с желатином. Форму в виде рыбки на треть наполнить жидкостью и поставить в холодильник. Когда застынет, сверху выложить рыбу, морковь, дольки очищенных от кожицы и семян яблок, формируя чешую. Глаз сделать из кружочка красного жгучего перца, голову и хвост оформить цедрой лайма. Залить остальным желатиновым бульоном и дать застыть в холодильнике. Перед подачей дно формы поместить в горячую воду на несколько секунд, затем накрыть форму тарелкой и быстро перевернуть.

Рыбное заливное Shutterstock.com

Секреты вкусного холодца

Не подливай воду в бульон, в котором варится мясо, иначе он не желируется. Сразу определись с количеством бульона (при минимальном кипении он выкипит на четверть).

Чтобы нарезать холодец на порционные кусочки легко и ровно, подогреть нож над огнем плиты или в горячей воде.

Попробуй подать холодец на старинный славянский манер: с салатом из петрушки, укропа, зеленого лука, салатных листьев, редиски, свежих огурцов, заправленного ложкой сметаны и капелькой уксуса.

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