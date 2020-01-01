Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства

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Фруткейк - по-настоящему зимний, английский пирог. Рецептов его приготовления довольно много, ведь можно выбрать разную пропитку. Соответственно, срок годности у пирога может варьироваться, в идеале: от месяца и выше. Со временем фруткейк будет только вкуснее, насыщеннее. В тесто обязательно добавляют сухофрукты. Обязательны среди них финики или инжир, которые хорошо удерживают влагу и кекс будет мягким долгое время. Важно также использование специй: корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и т.д. Украшают фруткейк на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью или сахарной пудрой.
Предлагаем рецепт новогоднего фруткейка с сухофруктами и цукатами, фундуком, миндалем. Перед использованием в тесто, их вымачивают в коньяке. Кроме традиционных для фруткейка специй, возьмем также апельсиновую и лимонную цедру. Украсим фруткейк шоколадной глазурью и орехами.
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Приготовление:
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