Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства

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Рецепт приготовления необычайно вкусного английского пирога с цукатами, орехами и сухофруктами.

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Фруткейк - по-настоящему зимний, английский пирог. Рецептов его приготовления довольно много, ведь можно выбрать разную пропитку. Соответственно, срок годности у пирога может варьироваться, в идеале: от месяца и выше. Со временем фруткейк будет только вкуснее, насыщеннее. В тесто обязательно добавляют сухофрукты. Обязательны среди них финики или инжир, которые хорошо удерживают влагу и кекс будет мягким долгое время. Важно также использование специй: корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и т.д. Украшают фруткейк на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью или сахарной пудрой.

Предлагаем рецепт новогоднего фруткейка с сухофруктами и цукатами, фундуком, миндалем. Перед использованием в тесто, их вымачивают в коньяке. Кроме традиционных для фруткейка специй, возьмем также апельсиновую и лимонную цедру. Украсим фруткейк шоколадной глазурью и орехами.

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Приготовление:

Залить коньяком сухофрукты и цукаты. Смешать, оставить на ночь. Слегка взбить мягкое сливочное масло, продолжая взбивать постепенно вводить сахар, по одному - яйца и соль. Добавить в тесто апельсиновую и лимонную цедру, корицу, мускатный орех, кардамон. Соединить отдельно муку с разрыхлителем, добавить подготовленной массе. Перемешать. Добавить в тесто сухофрукты с цукатами, рубленные орехи. Перемешать. Смазать сливочным маслом форму для выпечки, слегка посыпать мукой. Выложить в нее тесто. Разровнять. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке, около часа. Слегка остудить, освободить изделие от формы. Оставить до полного остывания. Завернуть выпечку в фольгу, убрать в холодильник или в любое другое прохладное место, минимум, на сутки. Добавить в горячее молоко сливочное масло и шоколад. Смешать в однородную массу, украсить торт.

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