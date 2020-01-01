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Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства

Сегодня, 17:59Комментариев:0
Рецепт приготовления необычайно вкусного английского пирога с цукатами, орехами и сухофруктами.
Ингредиенты
  • Для теста:
  • Масло сливочное, сахар по 100 г.
  • Соль 1 щепотка
  • Яйца 2 шт.
  • Мука пшеничная 180 г.
  • Разрыхлитель теста 2/3 ч.л.
  • Цедра апельсина, цедра лимона, корица,мускатный орех, кардамон по 1/2 ч. л.
  • Для начинки:
  • Сухофрукты 300 г.
  • Цукаты 100 г.
  • Фундук, миндаль по 50 г.
  • Коньяк 100 мл.
  • Для украшения:
  • Шоколад 50 г.
  • Молоко 30 мл.
  • Сливочное масло, орехи по 10 гр.
Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства
Фруткейк: подробный видеорецепт известного новогоднего лакомства / pinterest.com

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Фруткейк - по-настоящему зимний, английский пирог. Рецептов его приготовления довольно много, ведь можно выбрать разную пропитку. Соответственно, срок годности у пирога может варьироваться, в идеале: от месяца и выше. Со временем фруткейк будет только вкуснее, насыщеннее. В тесто обязательно добавляют сухофрукты. Обязательны среди них финики или инжир, которые хорошо удерживают влагу и кекс будет мягким долгое время. Важно также использование специй: корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и т.д. Украшают фруткейк на свое усмотрение, например, шоколадной глазурью или сахарной пудрой. 

Предлагаем рецепт новогоднего фруткейка с сухофруктами и цукатами, фундуком, миндалем. Перед использованием в тесто, их вымачивают в коньяке. Кроме традиционных для фруткейка специй, возьмем также апельсиновую и лимонную цедру. Украсим фруткейк шоколадной глазурью и орехами. 

pinterest.com

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Приготовление:

  1. Залить коньяком сухофрукты и цукаты. Смешать, оставить на ночь.
  2. Слегка взбить мягкое сливочное масло, продолжая взбивать постепенно вводить сахар, по одному - яйца и соль.
  3. Добавить в тесто апельсиновую и лимонную цедру, корицу, мускатный орех, кардамон. 
  4. Соединить отдельно муку  с разрыхлителем, добавить подготовленной массе. Перемешать.
  5. Добавить в тесто сухофрукты с цукатами, рубленные орехи. Перемешать.
  6. Смазать сливочным маслом форму для выпечки, слегка посыпать мукой. Выложить в нее тесто. Разровнять.
  7. Выпекать в разогретой до 170 °C духовке, около часа.
  8. Слегка остудить, освободить изделие от формы. Оставить до полного остывания.
  9. Завернуть выпечку в фольгу, убрать в холодильник или в любое другое прохладное место, минимум, на сутки.
  10. Добавить в горячее молоко сливочное масло и шоколад. Смешать в однородную массу, украсить торт.

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Теги:пирог,десерт,английская кухня,новогодний стол,,
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Источник: IVONA bigmir)net

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