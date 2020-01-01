Груша в красном вине: оригинальный десерт на Новый год

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Рецепт необычного пикантного десерта, который популярен в Европе в канун рождественских праздников.

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Сегодня Сочельник, 25 декабря, христиане исповедующие католицизм отмечают Рождество. Праздник принято отмечать в семейном кругу. К этому дню готовятся с особым трепетом и ответственностью, хозяйки продумывают меню до мелочей.

Предлагаем приготовить вкусный и необычный десерт - груши в красном вине. Это французско-бельгийское лакомство, пользующееся популярностью в Европе именно в новогодне-рождественский период. Десерт готовится очень просто и довольно быстро: общее время не более 60 минут. Десерт получается легким, изысканным внешне. Чтобы приготовить груши в красном вине важно правильно выбрать фрукты: лучше брать спелые, но твердые плоды, чтобы они не превратились в процессе термической обработки в пюре. Ну, и, конечно, важно использовать качественное вино. При этом можно использовать как сухое, так и полусладкое, просто во втором случае в десерт добавляю меньше сахара. Важно: вино после единоразового закипания только подогревается, но не кипит больше.

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Приготовление:

Соединить в кастрюле сахар, корицу, гвоздику, бадьян, коробочки кардамона (предварительно разломив плоской стороной ножа), душистый перец и цедру одного апельсина (крупно срезать). Вылить в кастрюлю вино, поставить на средний огонь нагреваться, чтобы довести до кипения и полного растворения сахара. Срезать с груши тонкий слой кожуры, хвостик не убирать. Срезать дно каждой груши так, чтобы она ровно стояла на доске. Выложить в кастрюлю груши, сразу после закипания вина. Варить около 15 минут, периодически аккуратно ложкой переворачивать груши, чтобы плоды равномерно окрашивались. Выкладывать груши шумовкой можно тогда, когда их цвет стал насыщенным. Груши не должны развариться, нужно добиться лишь яркой окраски. Не используйте вилку или нож, чтобы проверить готовность, нарушится вся красота десерта. Как только цвет станет насыщенный, груши можно выкладывать, аккуратно взяв за хвостики или шумовкой. Поставить плоды на тарелку, чтобы немного остыли. Процедить соус, поставить его на средний огонь и продолжать выпаривать, чтобы получить консистенцию жидкого сиропа. Дать соусу полностью остыть, если планируется подача с мороженым. Аккуратно перелить его в соусник. Выложить груши на общую тарелку или порционно, аккуратно полить винным соусом. Подавать просто с соусом или с шариком мороженого, можно подать со взбитыми сливками.

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