Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сколько стоит отметить Новый год дома, и без хлопотРеклама

Комментариев: 0
Новогодний стол должен быть разнообразным, но для этого не обязательно проводить весь день на кухне.
Сколько стоит отметить Новый год дома, и без хлопот

Новый год – веселое событие, но не для тех, кому приходится накрывать праздничный стол. Исправить это довольно просто, и, что самое главное, относительно недорого. Сервис доставки еды Raketa подготовил небольшую шпаргалку, которая позволит рассчитать примерную стоимость блюд, при заказе из ресторанов.

Заказ еды с ресторана может быть несколько дороже, чем приготовить все самим, но имеет несколько неоспоримых плюсов: вам не придется заниматься закупкой продуктов, продумыванием меню и многочасовой готовкой, после которой все, чего вы будете хотеть, это спать, а не праздновать. Сохраните лучше силы для общения с близкими. Кроме того, заказы привозятся в удобной одноразовой посуде, которую потом не придется мыть. Новый год без хлопот во всех смыслах ;)

Но самое главное в том, что Raketa доставляет бесплатно и без ограничений по минимальной сумме заказа. То есть, вы можете сделать сколько угодно заказов из разных ресторанов, и каждый за столом сможет лакомиться тем, что ему больше всего нравится.

Raketa – сервис доставки еды из ресторанов. Чтобы сделать заказ, достаточно установить приложение из Google Play или App Store. Если вы находитесь в Киеве, Днепре или Львове, после запуска приложения Raketa вам отобразится список ресторанов, из которых возможна доставка по вашему адресу. В других крупных городах ждать сервис Raketa стоит уже в следующем году.

Если ранее вы еще не пользовались доставкой Raketa, то под Новый год вы можете сделать это с дисконтом в 100 грн. Используйте при первом заказе промокод happynewyear, и тогда ваш Новый год точно будет счастливым!

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/cooking/food
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь