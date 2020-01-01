Несложное исполнение, привычные ингредиенты и неповторимые вкусы!

Конечно, сложно себе вообразить Новый год без традиционных оливье и селедки под шубой. Но ничто в нашем мире не вечно, и они могут приесться, к тому же времени на их приготовление уходит прилично. Ivona делится рецептами простых, но от того не менее праздничных салатов, которые станут настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Читай также: ТОП-3 аппетитных закусок к новогоднему столу Салат “Сердцеедка“

Такой салат, как настоящее украшение новогоднего стола, похитит ваше сердечко надолго. Ведь он не только вкусный, но и прост в приготовлении. Вам понадобится: 500 гр куриных сердечек, 150 гр твердого сыра, 4 вареных яйца, 1-2 средних луковицы, майонез и зелень. Сперва отварите очищенные сердечки в подсоленной воде (дайте им остыть в бульоне) и нарежьте их соломкой. Затем замаринуйте нарезанный кубиками или тонкими полукольцами лук (можно использовать воду и уксус или соль и лимонный сок), нарежьте яйца и зелень, натрите на крупной терке сыр. Смешайте все ингредиенты с добавлением майонеза, соли и молотого перца. Салат можно приготовить заранее, если “Сердцеедка“ настоится в холодильнике 2-3 часа, она станет еще вкуснее!

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Нежный салат с красной рыбой

Что еще о нем сказать? Название салата говорит само за себя - нежнейший тонкий вкус, который полюбится вам с первой пробы. Слабосоленую красную рыбу (200 гр) и два средних помидора нарежьте мелкими кубиками, вареные яйца (4 шт.) и твердый сыр (150 гр) натрите на мелкой терке (предварительно отделив желток от белка). Выкладывать рекомендуется на лист салата слоями (рыба, белок, сыр, желток, помидоры) или же подавать все ингредиенты смешанными в салатнике. Заправлять майонезом или греческим йогуртом, соль и перец по вкусу.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Салат “Конфетти“

У этого простого салата масса преимуществ для новогоднего стола: во-первых, он яркий и выглядит крайне нарядно, во-вторых - его готовят без майонеза, так что приятная свежесть вкуса разнообразит классические праздничные блюда, в-третьих - он очень быстро готовиться и настаиваться перед подачей ему не нужно. Как же приготовить это чудо? Для “Конфетти“ вам понадобится: половинка лимона, консервированные горошек и кукуруза, красный сладкий перец (200 гр), маслины или оливки (на ваш вкус), твердый сыр (300 гр), оливковое масло и специи по вкусу. Кукурузу и горошек высыпать в емкость (без жидкости), остальные ингредиенты необходимо нарезать небольшими кубиками, отправить туда же и смешать с заправкой из оливкового масла, лимонного сока, соли и молотого перца. Если вы нарезаете ингредиенты заранее, лучше заправить салат непосредственно перед подачей на стол, чтобы он не стек и не потерял свои восхитительные вкусовые качества.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Читай также: ТОП-7 вкуснейших салатов на Новый год 2020 (с фото) Салат с опятами

Простой салат из несложных ингредиентов, которые найдутся в холодильнике каждой хозяйки. От этого он не становится менее праздничным, наоборот - его вкус приятно дополнит ваше новогоднее настроение. Для такого салат потребуется: 1 банка маринованных опят (обязательно сливайте жидкость, а, если маринад слишком уксусный, промойте грибы чистой водой), небольшой пучок зеленого лука, 300 гр ветчины, вареные яйца и картофель (по 3 шт.), майонез, соль, перец. Картофель и яйца очистить, зеленый лук промыть и измельчить, все ингредиенты нарезать мелким кубиком. Салат можно выкладывать слоями (перемазав их майонезом): грибы, лук, ветчина, картофель, яйца, а можно смешать нарезанные продукты в емкости, с добавлением майонеза и специй, и подавать в таком виде. Украшать целыми грибами и зеленью.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Свекольные елочки

Необычный, нарядный салат можно приготовить за считанные минуты из обычной свеклы - это ли не новогоднее чудо? Для приготовления свекольных елочек (6 порций) вам понадобится: 6 небольших свеклы, 150 гр брынзы (выбирайте мягкую, по своему вкусу), 1 авокадо, 1 ч. л. сметаны (средней густоты), 1 ч. л. цедры лимона, 1 ч. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, зелень и специи по вкусу. Приготовить елочки можно двух видов: с брынзой и с авокадо. Основой для них будет служить свекла, отваренная, очищенная и нарезанная пластами (2-3 мм). В одной емкости необходимо смешать измельченную брынзу и чеснок, цедру лимона и черный молотый перец, в другой - измельченную в пюре мякоть авокадо смешать со сметаной и молотым перцем. За основу елочки берите самую широкую свекольную пластинку (для устойчивости) и сооружайте елочки, накладывая на каждый кружочек немного начинки. Скрепите готовую елочку шпажкой, чтобы она не распадалась, украсьте зеленью.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Салат “Взрыв вкуса“

Главное преимущество этого салата в том, что из обычных ингредиентов комбинируются непередаваемые вкусовые ощущения, которые придутся по нраву всем вашим гостям. Для приготовления “Взрыва вкуса“ необходимо: 250 гр ветчины, 2-3 свежих огурца средних размеров, 3 вареных вкрутую куриных яйца, 30 гр грецких орехов, 2 зубчика чеснока и 30-50 гр зерен граната. Майонез и специи по вкусу. Все ингредиенты необходимо нарезать мелким кубиком, грецкие орехи и чеснок измельчить (орехи перед этим лучше прожарить). В большой емкости смешать продукты с майонезом и специями. Готовы салат можно подавать, украшенным гранатовыми зернами, или выложить порционно в тарталетки.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Для приготовления этого салата с романтичным названием вам понадобится: 3 вареных картофелины, 3 яйца, сваренных вкрутую, 200 гр грибов (шампиньонов или лесных, по вкусу), 100 гр твердого сыра, одна средняя луковица, майонез, растительное масло для обжарки и специи (черный перец, мускатный орех, соль). Картофель, сыр и яйца нужно натереть на терке: картофель на крупной, сыр и яйца - на мелкой (желтки и белки отдельно). Измельченный лук и грибы пластинками обжарьте на растительном масле с добавлением мускатного ореха до золотистости. Салат необходимо выкладывать слоями: грибы с луком, картофель, белок, желток, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Специи по вкусу.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото) pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить утку в духовке по-польски.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.