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"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)

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Несложное исполнение, привычные ингредиенты и неповторимые вкусы!
"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

Конечно, сложно себе вообразить Новый год без традиционных оливье и селедки под шубой. Но ничто в нашем мире не вечно, и они могут приесться, к тому же времени на их приготовление уходит прилично. Ivona делится рецептами простых, но от того не менее праздничных салатов, которые станут настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Такой салат, как настоящее украшение новогоднего стола, похитит ваше сердечко надолго. Ведь он не только вкусный, но и прост в приготовлении. Вам понадобится: 500 гр куриных сердечек, 150 гр твердого сыра, 4 вареных яйца, 1-2 средних луковицы, майонез и зелень. Сперва отварите очищенные сердечки в подсоленной воде (дайте им остыть в бульоне) и нарежьте их соломкой. Затем замаринуйте нарезанный кубиками или тонкими полукольцами лук (можно использовать воду и уксус или соль и лимонный сок), нарежьте яйца и зелень, натрите на крупной терке сыр. Смешайте все ингредиенты с добавлением майонеза, соли и молотого перца. Салат можно приготовить заранее, если “Сердцеедка“ настоится в холодильнике 2-3 часа, она станет еще вкуснее!

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

  • Нежный салат с красной рыбой

Что еще о нем сказать? Название салата говорит само за себя - нежнейший тонкий вкус, который полюбится вам с первой пробы. Слабосоленую красную рыбу (200 гр) и два средних помидора нарежьте мелкими кубиками, вареные яйца (4 шт.) и твердый сыр (150 гр) натрите на мелкой терке (предварительно отделив желток от белка). Выкладывать рекомендуется на лист салата слоями (рыба, белок, сыр, желток, помидоры) или же подавать все ингредиенты смешанными в салатнике. Заправлять майонезом или греческим йогуртом, соль и перец по вкусу.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

  • Салат “Конфетти“

У этого простого салата масса преимуществ для новогоднего стола: во-первых, он яркий и выглядит крайне нарядно, во-вторых - его готовят без майонеза, так что приятная свежесть вкуса разнообразит классические праздничные блюда, в-третьих - он очень быстро готовиться и настаиваться перед подачей ему не нужно. Как же приготовить это чудо? Для “Конфетти“ вам понадобится: половинка лимона, консервированные горошек и кукуруза, красный сладкий перец (200 гр), маслины или оливки (на ваш вкус), твердый сыр (300 гр), оливковое масло и специи по вкусу.  Кукурузу и горошек высыпать в емкость (без жидкости), остальные ингредиенты необходимо нарезать небольшими кубиками, отправить туда же и смешать с заправкой из оливкового масла, лимонного сока, соли и молотого перца. Если вы нарезаете ингредиенты заранее, лучше заправить салат непосредственно перед подачей на стол, чтобы он не стек и не потерял свои восхитительные вкусовые качества.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

Простой салат из несложных ингредиентов, которые найдутся в холодильнике каждой хозяйки. От этого он не становится менее праздничным, наоборот - его вкус приятно дополнит ваше новогоднее настроение. Для такого салат потребуется: 1 банка маринованных опят (обязательно сливайте жидкость, а, если маринад слишком уксусный, промойте грибы чистой водой), небольшой пучок зеленого лука, 300 гр ветчины, вареные яйца и картофель (по 3 шт.), майонез, соль, перец. Картофель и яйца очистить, зеленый лук промыть и измельчить, все ингредиенты нарезать мелким кубиком. Салат можно выкладывать слоями (перемазав их майонезом): грибы, лук, ветчина, картофель, яйца, а можно смешать нарезанные продукты в емкости, с добавлением майонеза и специй, и подавать в таком виде. Украшать целыми грибами и зеленью.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

  • Свекольные елочки

Необычный, нарядный салат можно приготовить за считанные минуты из обычной свеклы - это ли не новогоднее чудо? Для приготовления свекольных елочек (6 порций) вам понадобится: 6 небольших свеклы, 150 гр брынзы (выбирайте мягкую, по своему вкусу), 1 авокадо, 1 ч. л. сметаны (средней густоты), 1 ч. л. цедры лимона, 1 ч. л. лимонного сока, 1 зубчик чеснока, зелень и специи по вкусу. Приготовить елочки можно двух видов: с брынзой и с авокадо. Основой для них будет служить свекла, отваренная, очищенная и нарезанная пластами (2-3 мм). В одной емкости необходимо смешать измельченную брынзу и чеснок, цедру лимона и черный молотый перец, в другой - измельченную в пюре мякоть авокадо смешать со сметаной и молотым перцем. За основу елочки берите самую широкую свекольную пластинку (для устойчивости) и сооружайте елочки, накладывая на каждый кружочек немного начинки. Скрепите готовую елочку шпажкой, чтобы она не распадалась, украсьте зеленью.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

  • Салат “Взрыв вкуса“

Главное преимущество этого салата в том, что из обычных ингредиентов комбинируются непередаваемые вкусовые ощущения, которые придутся по нраву всем вашим гостям. Для приготовления “Взрыва вкуса“ необходимо: 250 гр ветчины, 2-3 свежих огурца средних размеров, 3 вареных вкрутую куриных яйца, 30 гр грецких орехов, 2 зубчика чеснока и 30-50 гр зерен граната. Майонез и специи по вкусу. Все ингредиенты необходимо нарезать мелким кубиком, грецкие орехи и чеснок измельчить (орехи перед этим лучше прожарить). В большой емкости смешать продукты с майонезом и специями. Готовы салат можно подавать, украшенным гранатовыми зернами, или выложить порционно в тарталетки.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

Для приготовления этого салата с романтичным названием вам понадобится: 3 вареных картофелины, 3 яйца, сваренных вкрутую, 200 гр грибов (шампиньонов или лесных, по вкусу), 100 гр твердого сыра, одна средняя луковица, майонез, растительное масло для обжарки и специи (черный перец, мускатный орех, соль). Картофель, сыр и яйца нужно натереть на терке: картофель на крупной, сыр и яйца - на мелкой (желтки и белки отдельно). Измельченный лук и грибы пластинками обжарьте на растительном масле с добавлением мускатного ореха до золотистости. Салат необходимо выкладывать слоями: грибы с луком, картофель, белок, желток, сыр. Каждый слой промазывайте майонезом. Специи по вкусу.

"Ленивый" Новый год: 7 простых рецептов новогодних салатов (с фото)
pinterest.com

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Источник: ivona.bigmir.net

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