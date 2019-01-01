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Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях

2 мин назадКомментариев:0
Необычный рецепт итальянской лепешки, в тесто которой добавляются кусочки бекона - это очень вкусно.
Ингредиенты
  • мука 200 г.
  • вода 100 мл.
  • жирный бекон 100 г.
  • оливковое масло 25 мл.
  • соль 1/2 ч.л.
  • сахар, сухие дрожжи по 1 ч.л.
Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях
Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях / depositphotos.com

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Фокачча – это итальянский пресный дрожжевой хлеб или лепешка, толщиной не больше 1,5-2 см, которая готовится из такого же теста, что и основа для пиццы. Форма фокаччи может быть не только круглой, но и квадратной, в виде удлиненных полос. Считается, что именно фокачча - первое национальное итальянское блюдо, а пицца - ее потомок. В давние времена фокаччу пекли в золе, а не на открытом огне. Римляне делали фокаччу из муки, оливкового масла, воды, соли и дрожжей. Блюдо спасало от голода, хотя было мало аппетитным. 

Сегодня, вспоминая фокаччу, подразумевают Лигурию, где готовят множество разновидностей лепешки. Самые известные варианты приготовления фокаччи: с мягким сыром, картофелем и розмарином, мясом. Но для фокаччи с начинкой тесто должно быть бездрожжевым. Известны варианты сладкой фокаччи с изюмом и медом, орехами, свежими фруктами. Чтобы фокачча получилась ароматной, важно добавить в тесто пряные травы, например, розмарин, шалфей, базилик, орегано.

Предлагаем приготовить фокаччу с беконом. Лепешка получается ароматной и сытной, прекрасная закуска на обед. Мы специально не добавляли в тесто специи, чтобы вы могли выбрать их по своему вкусу. 

Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях
Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Смешать все продукты, кроме бекона.
  2. Замесить тесто, дать подойти.
  3. Нарезать бекон очень мелкими кубиками и вмешать 2/3 в тесто. 
  4. Вымесить тесто тщательно, сформировать лепешку толщиной 1,5 см.
  5. Выложить лепешку на противень, посыпать оставшимся беконом.
  6. Дать расстояться в течение 40 мин. 
  7. Выпекать 20 минут при температуре 200°С, на дно духовки поставьте миску с водой.

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Теги:фокачча,итальянская кухня,бекон,
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Источник: ivona.bigmir.net

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