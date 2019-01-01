Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях

Читай также: Флорентийский киш в домашних условиях: необычный рецепт
Фокачча – это итальянский пресный дрожжевой хлеб или лепешка, толщиной не больше 1,5-2 см, которая готовится из такого же теста, что и основа для пиццы. Форма фокаччи может быть не только круглой, но и квадратной, в виде удлиненных полос. Считается, что именно фокачча - первое национальное итальянское блюдо, а пицца - ее потомок. В давние времена фокаччу пекли в золе, а не на открытом огне. Римляне делали фокаччу из муки, оливкового масла, воды, соли и дрожжей. Блюдо спасало от голода, хотя было мало аппетитным.
Сегодня, вспоминая фокаччу, подразумевают Лигурию, где готовят множество разновидностей лепешки. Самые известные варианты приготовления фокаччи: с мягким сыром, картофелем и розмарином, мясом. Но для фокаччи с начинкой тесто должно быть бездрожжевым. Известны варианты сладкой фокаччи с изюмом и медом, орехами, свежими фруктами. Чтобы фокачча получилась ароматной, важно добавить в тесто пряные травы, например, розмарин, шалфей, базилик, орегано.
Предлагаем приготовить фокаччу с беконом. Лепешка получается ароматной и сытной, прекрасная закуска на обед. Мы специально не добавляли в тесто специи, чтобы вы могли выбрать их по своему вкусу.
Читай также: Необычный рецепт печеночного торта с грибами и копченым сыром
Приготовление:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил