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Необычный рецепт итальянской лепешки, в тесто которой добавляются кусочки бекона - это очень вкусно.

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Фокачча – это итальянский пресный дрожжевой хлеб или лепешка, толщиной не больше 1,5-2 см, которая готовится из такого же теста, что и основа для пиццы. Форма фокаччи может быть не только круглой, но и квадратной, в виде удлиненных полос. Считается, что именно фокачча - первое национальное итальянское блюдо, а пицца - ее потомок. В давние времена фокаччу пекли в золе, а не на открытом огне. Римляне делали фокаччу из муки, оливкового масла, воды, соли и дрожжей. Блюдо спасало от голода, хотя было мало аппетитным.

Сегодня, вспоминая фокаччу, подразумевают Лигурию, где готовят множество разновидностей лепешки. Самые известные варианты приготовления фокаччи: с мягким сыром, картофелем и розмарином, мясом. Но для фокаччи с начинкой тесто должно быть бездрожжевым. Известны варианты сладкой фокаччи с изюмом и медом, орехами, свежими фруктами. Чтобы фокачча получилась ароматной, важно добавить в тесто пряные травы, например, розмарин, шалфей, базилик, орегано.

Предлагаем приготовить фокаччу с беконом. Лепешка получается ароматной и сытной, прекрасная закуска на обед. Мы специально не добавляли в тесто специи, чтобы вы могли выбрать их по своему вкусу.

Итальянская фокачча с беконом в домашних условиях depositphotos.com

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Приготовление:

Смешать все продукты, кроме бекона. Замесить тесто, дать подойти. Нарезать бекон очень мелкими кубиками и вмешать 2/3 в тесто. Вымесить тесто тщательно, сформировать лепешку толщиной 1,5 см. Выложить лепешку на противень, посыпать оставшимся беконом. Дать расстояться в течение 40 мин. Выпекать 20 минут при температуре 200°С, на дно духовки поставьте миску с водой.

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