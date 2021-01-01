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Радужные яйца из желе на десерт

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Красивые и необычные яйца из желе вы легко приготовите по нашему рецепту!
Радужные яйца из желе на пасхальный десерт
Радужные яйца из желе на пасхальный десерт
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Ингредиенты:

  • Ягодные, фруктовые соки (вишневый, апельсиновый, лимонный, черничный, киви) - 1 л
  • Яйца - 8 шт
  • Сахар - 1 стак.
  • Желатин - 60 г

Способ приготовления:

1. Проделайте небольшое отверстие в яйце и вылейте содержимое. Положите скорлупу в горячую воду, затем хорошо промойте и высушите. 
3. Приготовьте ягодный отвар. Добавьте в полученную массу желатин (1 стол. л. на 0,5 литра воды). После растворения желатина, соедините сироп с ягодным или фруктовым соком. 
4. Влейте слой в яичную скорлупу, заполнив наполовину. Оставьте в холодильнике на несколько часов. 
5. Как только первый слой застыл, залейте сиропом другого цвета оставшееся в форме место. Полностью заполненную форму оставьте в холодильнике на всю ночь. 
6. На утро отделите желе от скорлупы.
У вас получилось разноцветное яйцо из желе! 

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