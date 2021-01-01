Радужные яйца из желе на десерт
Ингредиенты:
- Ягодные, фруктовые соки (вишневый, апельсиновый, лимонный, черничный, киви) - 1 л
- Яйца - 8 шт
- Сахар - 1 стак.
- Желатин - 60 г
Способ приготовления:
1. Проделайте небольшое отверстие в яйце и вылейте содержимое. Положите скорлупу в горячую воду, затем хорошо промойте и высушите.
3. Приготовьте ягодный отвар. Добавьте в полученную массу желатин (1 стол. л. на 0,5 литра воды). После растворения желатина, соедините сироп с ягодным или фруктовым соком.
4. Влейте слой в яичную скорлупу, заполнив наполовину. Оставьте в холодильнике на несколько часов.
5. Как только первый слой застыл, залейте сиропом другого цвета оставшееся в форме место. Полностью заполненную форму оставьте в холодильнике на всю ночь.
6. На утро отделите желе от скорлупы.
У вас получилось разноцветное яйцо из желе!
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