Радужные яйца из желе на десерт

Красивые и необычные яйца из желе вы легко приготовите по нашему рецепту!

Ингредиенты:

Ягодные, фруктовые соки (вишневый, апельсиновый, лимонный, черничный, киви) - 1 л

Яйца - 8 шт

Сахар - 1 стак.

Желатин - 60 г

Способ приготовления:

1. Проделайте небольшое отверстие в яйце и вылейте содержимое. Положите скорлупу в горячую воду, затем хорошо промойте и высушите.

3. Приготовьте ягодный отвар. Добавьте в полученную массу желатин (1 стол. л. на 0,5 литра воды). После растворения желатина, соедините сироп с ягодным или фруктовым соком.

4. Влейте слой в яичную скорлупу, заполнив наполовину. Оставьте в холодильнике на несколько часов.

5. Как только первый слой застыл, залейте сиропом другого цвета оставшееся в форме место. Полностью заполненную форму оставьте в холодильнике на всю ночь.

6. На утро отделите желе от скорлупы.

У вас получилось разноцветное яйцо из желе!

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