Кабачковая икра на зиму: ТОП-3 рецепта
Научиться готовить икру из кабачков на зиму стоит, даже если до этого Вы консервацией не занимались вовсе, ведь это вкусная и полезная закуска, пользующаяся “спросом” среди домашних зимой.
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Домашняя икра из кабачков может быть разной по консистенции: однородной или с кусочками овощей. Последний вариант - идеален к гарниру и мясным блюдам. Вкусную икру из кабачков можно намазывать на хлеб либо использовать в качестве основы для бутербродов и канапе. Приготовить кабачковую икру можно в мультиварке, что совсем просто и существенно сэкономит время.
Ivona предлагает приготовить три рецепта икры из кабачков на зиму: с майонезом, классический вариант икры и интересный рецепт для мультиварки.
- Кабачковая икра с помидорами и морковью
Ингредиенты: кабачки (1 кг), помидоры и морковь (по 0,5 кг), репчатый лук (3 шт.), подсолнечное масло (4 ст. л.), чеснок (4 зубца), укроп (1 пучок), соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Читай также: Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиваркеПомыть, нарезать кубиками кабачки.
- Очистить от кожуры помидоры помыть, нарезать кубиками.
- Нашинковать мелко лук, морковь натереть на крупной терке.
- Разогреть в большой сковороде масло, добавить лук с морковью и быстро обжарить на сильном огне.
- Добавить помидоры, готовить, пока не испарится лишняя жидкость.
- Измельчить все блендером.
- Обжарить до золотистого цвета кабачки, добавить овощное пюре, приправить специями.
- Тушить до испарения лишней жидкости.
- Добавить мелко нарубленный чеснок и укроп. Хорошо перемешать.
- Выложить в банки, простерилизовать.
- Закатать металлическими крышками.
- Кабачковая икра с майонезом
Ингредиенты: кабачки (3 кг), лук репчатый (0,5 кг), морковь (250 г), масло растительное (120 мл), томатная паста и майонез (по 250 г), сахар (1/2 стакана), соль (2 ст. л.), перец черный молотый (1/2 ч. л.), лавровый лист (1 шт.), чеснок (1 головка).
Приготовление
Читай также: Оладьи из кабачков: актуальный ПП - рецептНарезать мелко лук, морковь натереть на крупной терке. Соединить.
- Нарезать кабачки небольшими дольками, добавить к морковно-луковой смеси.
- Сложить все в кастрюлю, добавить масло, пасту, майонез. Перемешать.
- Варить икру на среднем огне в течение часа.
- Добавить специи, варить еще 60 минут, убрать лавровый лист.
- Простерилизовать отдельно банки и крышки.
- Добавить измельченный чеснок за 10 минут до окончания тушения.
- Разлить икру в банки, закатать, перевернуть вверх дном.
- Рецепт кабачковой икры в мультиварке
Ингредиенты: кабачки (2 кг), помидоры (750 гр), лук и морковь (по 2 шт.), томатная паста и растительное масло (по 2 ст. л.), соль (1 ч. л.), чеснок (2 зубца), специи и рубленная зелень - по вкусу.
Приготовление
Читай также: Аджика из кабачков на зиму: пошаговый рецептЗалить кипятком на минуту помидоры, очистить от кожуры.
- Нарезать все овощи кубиками.
- Налить в чашу мультиварки масло, обжарить лук до прозрачности в режиме “Выпечка”.
- Добавить морковь, готовить еще 10 минут.
- Добавить чеснок, кабачки, помидоры и томатную пасту, перемешать.
- Приправить, готовить в режиме “Тушение” 2 часа, время от времени помешивая.
- Добавить зелень.
- Остудить, измельчить все в блендере либо в мясорубке.
- Разложить по стерилизованным банкам, закатать.
Ранее мы рассказывали, как приготовить цукаты из кабачка.
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