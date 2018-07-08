Кабачковая икра на зиму: ТОП-3 рецепта

Икра из кабачков - знакомое многим из нас блюдо из детства.

Научиться готовить икру из кабачков на зиму стоит, даже если до этого Вы консервацией не занимались вовсе, ведь это вкусная и полезная закуска, пользующаяся “спросом” среди домашних зимой.

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Домашняя икра из кабачков может быть разной по консистенции: однородной или с кусочками овощей. Последний вариант - идеален к гарниру и мясным блюдам. Вкусную икру из кабачков можно намазывать на хлеб либо использовать в качестве основы для бутербродов и канапе. Приготовить кабачковую икру можно в мультиварке, что совсем просто и существенно сэкономит время.

Ivona предлагает приготовить три рецепта икры из кабачков на зиму: с майонезом, классический вариант икры и интересный рецепт для мультиварки.

Кабачковая икра с помидорами и морковью

Рецепт кабачковой икры с помидорами и морковью pinterest.com

Ингредиенты: кабачки (1 кг), помидоры и морковь (по 0,5 кг), репчатый лук (3 шт.), подсолнечное масло (4 ст. л.), чеснок (4 зубца), укроп (1 пучок), соль, перец - по вкусу.

Приготовление

Читай также: Фаршированные кабачки с мясом и грибами в мультиварке Помыть, нарезать кубиками кабачки. Очистить от кожуры помидоры помыть, нарезать кубиками. Нашинковать мелко лук, морковь натереть на крупной терке. Разогреть в большой сковороде масло, добавить лук с морковью и быстро обжарить на сильном огне. Добавить помидоры, готовить, пока не испарится лишняя жидкость. Измельчить все блендером. Обжарить до золотистого цвета кабачки, добавить овощное пюре, приправить специями. Тушить до испарения лишней жидкости. Добавить мелко нарубленный чеснок и укроп. Хорошо перемешать. Выложить в банки, простерилизовать. Закатать металлическими крышками.

Кабачковая икра с майонезом

Рецепт кабачковой икры с майонезом pinterest.com

Ингредиенты: кабачки (3 кг), лук репчатый (0,5 кг), морковь (250 г), масло растительное (120 мл), томатная паста и майонез (по 250 г), сахар (1/2 стакана), соль (2 ст. л.), перец черный молотый (1/2 ч. л.), лавровый лист (1 шт.), чеснок (1 головка).

Приготовление

Читай также: Оладьи из кабачков: актуальный ПП - рецепт Нарезать мелко лук, морковь натереть на крупной терке. Соединить. Нарезать кабачки небольшими дольками, добавить к морковно-луковой смеси. Сложить все в кастрюлю, добавить масло, пасту, майонез. Перемешать. Варить икру на среднем огне в течение часа. Добавить специи, варить еще 60 минут, убрать лавровый лист. Простерилизовать отдельно банки и крышки. Добавить измельченный чеснок за 10 минут до окончания тушения. Разлить икру в банки, закатать, перевернуть вверх дном.

Рецепт кабачковой икры в мультиварке

Рецепт кабачковой икры в мультиварке pinterest.com

Ингредиенты: кабачки (2 кг), помидоры (750 гр), лук и морковь (по 2 шт.), томатная паста и растительное масло (по 2 ст. л.), соль (1 ч. л.), чеснок (2 зубца), специи и рубленная зелень - по вкусу.

Приготовление

Читай также: Аджика из кабачков на зиму: пошаговый рецепт Залить кипятком на минуту помидоры, очистить от кожуры. Нарезать все овощи кубиками. Налить в чашу мультиварки масло, обжарить лук до прозрачности в режиме “Выпечка”. Добавить морковь, готовить еще 10 минут. Добавить чеснок, кабачки, помидоры и томатную пасту, перемешать. Приправить, готовить в режиме “Тушение” 2 часа, время от времени помешивая. Добавить зелень. Остудить, измельчить все в блендере либо в мясорубке. Разложить по стерилизованным банкам, закатать.

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