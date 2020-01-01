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Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство

23 мин назадКомментариев:0
Если вы никогда раньше не готовили такое необычное лакомство - самое время побаловать своих домашних.
Ингредиенты
  • Кабачки 2 кг
  • Сахар 400 г
  • Лимон 2 шт
Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство
Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство / depositphotos.com

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В самом разгаре сезон кабачков. Это универсальный овощ, с нейтральным вкусом, который добавляют во многие блюда. Самыми популярными считаются: кабачковые оладьи, запеканки, кабачковая икра. Кабачки хорошо поддаются консервации. Делают из них варенье и цукаты. Цукаты из кабачка - вкусное лакомство, в меру сладкое, не приторное. Кабачковые цукаты получаются упругими и гибкими, это натуральный продукт, без ароматизаторов или других вредных добавок. Цукаты из кабачка станут хорошей заменой магазинным сладостям, их смело можно давать детям. Цукаты добавляют в выпечку, каши, горячие напитки. 

Кабачковые цукаты готовятся не быстро, длительным будет процесс сушки сладких заготовок. Быстрее всего это можно сделать в духовке либо специальной сушилке для фруктов. Так, цукаты готовы будут уже через 5 часов. Дольше, а именно - несколько суток, лакомство будет сохнуть при комнатной температуре. Можно использовать смешанный способ сушки: несколько часов при температуре 150 С с приоткрытой дверцей духовки и 

Предлагаем сделать цукаты вместе с лимонным соком. По вкусу они будут напоминать изюм. Для цукатов выбирают плотные плоды, лучше престарелые с жесткой кожурой. Такие плоды не развалятся при варке. Важно удалить у кабачков внутреннюю часть вместе с семенами и волокнами. Из 2 кг кабачков выйдет около 400 г цукатов.

Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство
Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Очистить кабачки от кожуры, вырезать внутреннюю часть с семенами. 
  2. Нарезать мякоть кубиками  2х2 см.
  3. Выложить в кастрюлю кабачковые кубики, засыпать сахаром.
  4. Оставить при комнатной температуре на 2 часа, периодически встряхивая кастрюлю для полного растворения сахара.
  5. Снять цедру с лимона, выжать сок.
  6. Положить цедру в кастрюлю и туда же вылить сок лимона.
  7. Поставить кастрюлю на сильный огонь, довести до кипения.
  8. Варить кабачки в сиропе на медленном огне 5 минут, не мешать.
  9. Дать кабачкам полностью остыть, снова варить 5 минут. 
  10. Повторять процедуру 4 раза, кабачки становятся прозрачными, сохраняют форму.
  11. Откинуть кабачковые ломтики на сито, дать стечь сиропу, чтобы осталось как можно меньше влаги. Вынуть лимонную цедру.
  12. Выложить кабачковые кусочки в сушилку или на противень, которые застилаем пергаментной бумагой. 
  13. Сушить цукаты из кабачков нужно около 6 часов при температуре 50-60 С. 
  14. Хранить в герметичной посуде. 

Ранее мы писали, как приготовить земляничное желе.

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Теги:кабачки,необычные рецепты,цукаты,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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