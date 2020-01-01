Цукаты из кабачка: как приготовить полезное лакомство

Читай также: Клубничный джем с мятой: необычный рецепт
В самом разгаре сезон кабачков. Это универсальный овощ, с нейтральным вкусом, который добавляют во многие блюда. Самыми популярными считаются: кабачковые оладьи, запеканки, кабачковая икра. Кабачки хорошо поддаются консервации. Делают из них варенье и цукаты. Цукаты из кабачка - вкусное лакомство, в меру сладкое, не приторное. Кабачковые цукаты получаются упругими и гибкими, это натуральный продукт, без ароматизаторов или других вредных добавок. Цукаты из кабачка станут хорошей заменой магазинным сладостям, их смело можно давать детям. Цукаты добавляют в выпечку, каши, горячие напитки.
Кабачковые цукаты готовятся не быстро, длительным будет процесс сушки сладких заготовок. Быстрее всего это можно сделать в духовке либо специальной сушилке для фруктов. Так, цукаты готовы будут уже через 5 часов. Дольше, а именно - несколько суток, лакомство будет сохнуть при комнатной температуре. Можно использовать смешанный способ сушки: несколько часов при температуре 150 С с приоткрытой дверцей духовки и
Предлагаем сделать цукаты вместе с лимонным соком. По вкусу они будут напоминать изюм. Для цукатов выбирают плотные плоды, лучше престарелые с жесткой кожурой. Такие плоды не развалятся при варке. Важно удалить у кабачков внутреннюю часть вместе с семенами и волокнами. Из 2 кг кабачков выйдет около 400 г цукатов.
Читай также: Консервирование черешни: ТОП-3 простых рецепта
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить земляничное желе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил