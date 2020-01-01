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Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак (с видео)

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С помощью этого видео вы научитесь легко и быстро чистить ананасы от грубой кожицы.
Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
pinterest.com

Ананасы давно и прочно вошли в нашу жизнь: из них готовят отличные десерты, из их мякоти получаются замечательные фрэши и нектары. Ананас - украшение любого стола, но из-за своей плотной деревянистой кожуры фрукт часто лишь радует глаз, а не желудки. Плод ананаса лишь выглядит неприступно, на еле же его очень легко очистить. О том, как это сделать в считанные минуты, расскажет Ivona.

Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
pinterest.com

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Ранее мы уже рассказывали, как выбрать ананас. Конечно, всегда можно купить консервированный, но свежие фрукты гораздо питательней и полезней ананасовых долек в сахарном сиропе. И вот, вожделенный плод перед вами и возникает резонный вопрос: как же очистить его от кожуры. Ананас лишь на первый взгляд такой неприступный!

Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
Как быстро почистить ананас: полезный лайфхак
pinterest.com

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Удалять кожицу с ананаса необходимо изнутри, запустив нож вокруг мякоти - так можно значительно упростить процесс. Конечно, вам понадобится очень острый и гибкий нож, похожий на ножи для нарезки рыбного филе. А дальше все крайне просто!

Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные гороховые котлеты.

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Теги: ананас, фрукты, нарезка продуктов, лайфхак, полезные советы
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Источник: Ivona bigmir)net

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