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Манный пудинг как в детском саду: рецепт

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Как приготовить вкусный и полезный десерт, который многие любят с детства.
Ингредиенты
  • Молоко 1 л.
  • Манная крупа 200 г
  • Яйца 2 шт
  • Мука 2 ст.л.
  • Сахар 4 ст.л.
  • Соль
  • Ванильный сахар
  • Панировочные сухари
Манный пудинг как в детском саду: рецепт
Манный пудинг как в детском саду: рецепт / pinterest.com

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Детям всех возрастов сложно угодить с едой. Родители, пытаясь накормить ребенка, готовят настоящие шедевры. Нередко случается, что при домашнем гастрономическом разнообразии, ребенок просит сделать “как в садике”. Такие заявления вызывают ступор у родителей и начинается поиски рецептов садиковских блюд. Особой популярностью пользуются сырники, тефтели с подливой, запеканка, манный пудинг. Именно последний мы и предлагаем приготовить для ребенка к завтраку.

Манный пудинг готовится из нелюбимой многими манной каши. Именно поэтому во времена СССР, когда манная каша еще считалась полезной детям с рождения, научились готовить манный пудинг. Даже малоежки уплетали манный пудинг за несколько минут и просили добавки. В действительности, плотный манный пудинг с ненавязчивым вкусом, дополненный киселем, сладким сметанным соусом, сгущенным молоком или вареньем - отличный вариант накормить ребенка с утра. Если у ребенка нет пищевой аллергии, можно сделать шоколадный манный пудинг, добавив какао, а также немного изюма. 

Лучше всего приготовить манный пудинг с вечера и оставить его в холодильнике до утра, он успеет уплотниться и будет хорошо держать форму. Перед употреблением пудинг разогревают в микроволновке.

Манный пудинг как в детском саду: рецепт
Манный пудинг как в детском саду: рецепт
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Сварить густую манную кашу. 
  2. Добавить в кашу 3 ст.л. сахара.
  3. Взбить яйца с оставшимся сахаром в пену.
  4. Вмесить аккуратно лопаточкой ко взбитым яйцам муку.
  5. Перемешать яичную смесь с кашей.
  6. Смазать форму для выпечки маслом, слегка присыпать панировочными сухарями.
  7. Выложить массу в форму, смазать сверху желтком.
  8. Выпекать полчаса при температуре 190 С до образования красивой, румяной корочки сверху
  9. Дать остыть, оставить на всю ночь в холодильнике.

Ранее мы писали, как приготовить ПП-тарталетки с ягодами.

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Теги:пудинг,манная крупа,десерт,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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