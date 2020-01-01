Манный пудинг как в детском саду: рецепт

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Детям всех возрастов сложно угодить с едой. Родители, пытаясь накормить ребенка, готовят настоящие шедевры. Нередко случается, что при домашнем гастрономическом разнообразии, ребенок просит сделать “как в садике”. Такие заявления вызывают ступор у родителей и начинается поиски рецептов садиковских блюд. Особой популярностью пользуются сырники, тефтели с подливой, запеканка, манный пудинг. Именно последний мы и предлагаем приготовить для ребенка к завтраку.
Манный пудинг готовится из нелюбимой многими манной каши. Именно поэтому во времена СССР, когда манная каша еще считалась полезной детям с рождения, научились готовить манный пудинг. Даже малоежки уплетали манный пудинг за несколько минут и просили добавки. В действительности, плотный манный пудинг с ненавязчивым вкусом, дополненный киселем, сладким сметанным соусом, сгущенным молоком или вареньем - отличный вариант накормить ребенка с утра. Если у ребенка нет пищевой аллергии, можно сделать шоколадный манный пудинг, добавив какао, а также немного изюма.
Лучше всего приготовить манный пудинг с вечера и оставить его в холодильнике до утра, он успеет уплотниться и будет хорошо держать форму. Перед употреблением пудинг разогревают в микроволновке.
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Приготовление:
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