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Постное меню: вкусные гороховые котлеты

Сегодня, 12:33Комментариев:0
Рецепт необычного горохового блюда, которое станет источником растительного белка в пост.
Ингредиенты
  • Горох 2 ст.
  • Вода для замачивания 1,5 л.
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • Панировочные сухари 3 ст. л.
  • Растительное масло
Постное меню: вкусные гороховые котлеты
Постное меню: вкусные гороховые котлеты / pinterest.com

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Идет вторая неделя Великого поста, не все до нее дошли многих хватило только на 7 дней. Те же, кто продолжает поститься, находятся в поисках вкусных постных блюд. Отличный вариант - блюда  из бобовых: гороха, фасоли, нута. Из гороха можно приготовить не только суп, гороховое пюре или начинку для пирожков, но и замечательные постные гороховые котлеты. Котлеты из бобовых или овощей, которые будут альтернативой классическим котлетам из мясного фарша. Рецепт гороховых котлет особенно пригодится также веганам и вегетарианцам.

Предлагаем приготовить гороховые котлеты, которые, как и любые блюда из круп, хорошо насыщают и утоляют голод. Для котлет подойдет любой горох, даже тот, что плохо разваривается. Его не нужно предварительно отваривать, достаточно замочить в воде на 6-8 часов. В итоге, котлеты получатся сочными, красивого золотистого цвета, вкусные и в горячем, и в холодном виде.  Котлеты отлично держат форму, не разваливаются. Подавать котлеты из гороха можно с любым гарниром или соусом. Оптимально - со свежими овощами и зеленью, салатами,кетчупом, сметанным соусом с зеленью и чесноком. 

Постное меню: вкусные гороховые котлеты
Постное меню: вкусные гороховые котлеты
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Промыть тщательно горох, залить холодной водой, оставить для набухания на 6 часов или на ночь.
  2. Слить воду, вместе с луком дважды пропустить через мясорубку.
  3. Добавить в фарш соль и перец. Он должен получится не слишком жидким, но и не слишком густым, хорошо лепится в руках.
  4. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. 
  5. Обжаривать на малом огне под закрытой крышкой до золотистой корочки.
  6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Ранее мы писали, что можно есть в Пост.

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Теги:постные котлеты,блюда из гороха,постное меню,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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