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Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт

Сегодня, 12:59Комментариев:0
Как приготовить вкусное и полезное печенье - с вареньем, орехами и шоколадом.
Ингредиенты
  • мука 2 ст
  • какао порошок 3 ст.л.
  • разрыхлитель 2 ч.л.
  • сахар 4 ст.л.
  • ванильный сахар 1 ч.л.
  • грецкие орехи 100 г.
  • масло растительное, вода по 125 мл.
  • вода 125 мл.
Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт
Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт / pinterest.com

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Приближается к концу вторая неделя Великого поста, впереди выходные. Предлагаем побаловать себя вкусным, не вредным десертом - шоколадно-ореховым печеньем. Это печенье готовится из самых простых ингредиентов, без добавления яиц, молока и масла. Выпечка получается ароматной, нежной и рассыпчатой. У печенья интересная текстура - хрустящая снаружи и мягкая внутри. Рецептов приготовления такого печенья довольно много. Популярен вариант с начинкой из варенья.

Чтобы приготовить шоколадно-ореховое печенье, необходимо сделать замес крутого, но мягкого, не липнущего к рукам и послушного теста, которое легко разрывается на части. Для формирования печенюшек можно использовать специальные фигурки либо сделать обычное круглое печенье. Выпекают такое печенье не дольше 15 минут.

Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт
Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Просеять муку, какао и разрыхлитель в глубокую миску.
  2. Добавить сахар, ванильный сахар и измельченные ножом орехи. Тщательно перемешать.
  3. Сделать в середине сухой смеси углубление, вылить растительное  масло. Перемешать.
  4. Добавлять постепенно воду, чтобы получилась нужная консистенция теста.
  5. Сделать замес сначала ложкой, затем руками. 
  6. Раскатать тесто в пласт толщиной не более 1 см.
  7. Вырезать фигурки печенья, либо просто отрывать от пласта кусочки теста, скатывать их в небольшие шарики, приплюснуть сверху.
  8. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить заготовки.
  9. Выпекать 15 минут при температуре 180 С. 
  10. Дать остыть на противне, присыпать сахарной пудрой.

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Теги:печенье,шоколадное печенье,печенье с орехами,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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