Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт

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Приближается к концу вторая неделя Великого поста, впереди выходные. Предлагаем побаловать себя вкусным, не вредным десертом - шоколадно-ореховым печеньем. Это печенье готовится из самых простых ингредиентов, без добавления яиц, молока и масла. Выпечка получается ароматной, нежной и рассыпчатой. У печенья интересная текстура - хрустящая снаружи и мягкая внутри. Рецептов приготовления такого печенья довольно много. Популярен вариант с начинкой из варенья.
Чтобы приготовить шоколадно-ореховое печенье, необходимо сделать замес крутого, но мягкого, не липнущего к рукам и послушного теста, которое легко разрывается на части. Для формирования печенюшек можно использовать специальные фигурки либо сделать обычное круглое печенье. Выпекают такое печенье не дольше 15 минут.
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Приготовление:
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