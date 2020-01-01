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Как приготовить вкусное и полезное печенье - с вареньем, орехами и шоколадом.

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Приближается к концу вторая неделя Великого поста, впереди выходные. Предлагаем побаловать себя вкусным, не вредным десертом - шоколадно-ореховым печеньем. Это печенье готовится из самых простых ингредиентов, без добавления яиц, молока и масла. Выпечка получается ароматной, нежной и рассыпчатой. У печенья интересная текстура - хрустящая снаружи и мягкая внутри. Рецептов приготовления такого печенья довольно много. Популярен вариант с начинкой из варенья.

Чтобы приготовить шоколадно-ореховое печенье, необходимо сделать замес крутого, но мягкого, не липнущего к рукам и послушного теста, которое легко разрывается на части. Для формирования печенюшек можно использовать специальные фигурки либо сделать обычное круглое печенье. Выпекают такое печенье не дольше 15 минут.

Постное шоколадно-ореховое печенье: видеорецепт pinterest.com

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Приготовление:

Просеять муку, какао и разрыхлитель в глубокую миску. Добавить сахар, ванильный сахар и измельченные ножом орехи. Тщательно перемешать. Сделать в середине сухой смеси углубление, вылить растительное масло. Перемешать. Добавлять постепенно воду, чтобы получилась нужная консистенция теста. Сделать замес сначала ложкой, затем руками. Раскатать тесто в пласт толщиной не более 1 см. Вырезать фигурки печенья, либо просто отрывать от пласта кусочки теста, скатывать их в небольшие шарики, приплюснуть сверху. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить заготовки. Выпекать 15 минут при температуре 180 С. Дать остыть на противне, присыпать сахарной пудрой.

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