Не знаете, что приготовить на Пасху? Предлагаем рецепт запеченной курицы с пикантной, кисло-сладкой ноткой.

Многие отказываются от куриного филе в пользу другого мяса, “упрекая“ его в чрезмерной сухости и пресности. На самом деле большая часть вкуса куриного филе зависит от умения его приготовить. Как замариновать куриное филе так, что домочадцы непременно попросят добавки.

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Ингредиенты (4 порции):

½ стакана горчицы в зернах

½ стакана меда

сок половины лимона

1 зубчик чеснока, измельчить

½ ч.л. порошка паприки

½ ч.л. соли

¼ ч.л. кайенского перца

¼ ч.л. порошка красного перца

¼ ч.л. красного перца чили в хлопьях

4 куриные грудки.

Куриное филе в медово-горчичном маринаде: аппетитный рецепт pinterest.com

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Приготовление: Смешать все ингредиенты в небольшой миске: мед, горчицу, кайенский перец, красный перец, красный перец чили, чеснок, соль и сок половины лимона.

Отложить около 4 ст.л. готового маринада, а остальным залить курицу, перемешать и накрыть полиэтиленовой пленкой. Оставить на 30-45 минут при комнатной температуре.

Разогреть духовку. На противень, смазанный растительный маслом или выстеленный пергаментом, выложить грудки. Противень накрыть фольгой ( в ней необходимо зубочисткой сделать несколько отверстий) и запекать около 20 минут при температуре в 170-180 градусов.

Полить каждое филе 1 ст.л. медово-горчичного маринада и поставить обратно в духовку без фольги для получения красивой корочки на 5-7 минут. Подавать с любимым салатом или запеченными овощами.

Куриное филе в медово-горчичном маринаде: аппетитный рецепт pinterest.com

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Такое куриное филе можно приготовить также на мангале или гриле (на среднем огне, готовить курицу на гриле около 6-7 минут с каждой стороны или до готовности). Использовать медово-горчичный маринад можно и с целой курицей и с другими ее частями, вроде бедер, голеней или крылышек.

Куриная грудка может быть полной вкуса и сочной! Для этого достаточно лишь использовать правильные маринады!

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