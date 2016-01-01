Салаты на Пасху: ТОП-5 весенних рецептов

Пасху в этом году украинцы будут отмечать 2 мая. Возьмите на заметку рецепты вкусных пасхальных салатов из нашей подборки.

Салат “Пасхальный кролик“

Салат на Пасху: "Пасхальный кролик" pinterest.com

Таким салатом можно накормить даже самого капризного ребенка, ведь выглядит он просто изумительно! Для того чтобы приготовить “Пасхального кролика“ нам необходимо:

2 куриные грудки (вареные в подсоленной воде)

6 целых вареных яиц

1 луковица (берите белый или розовый лук, они слаще обычного желтого)

2 маринованных огурца (среднего размера, бочковые лучше не использовать)

300 г сыра (выбирайте сыры твердых сортов с ярко выраженным сливочным вкусом)

100 г маслин (для украшения)

майонез (нежирный или сметана)

1 кочан пекинской капусты

соль, перец.

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Очистите и измельчите луковицу, затем огурцы и куриную грудку. Вареные яйца очистить от скорлупы, отделить белки от желтков, желтки мелко нарезать. Измельченные продукты смешать, туда же добавить половину сыра (предварительно натерев на терке). Полученную смесь заправить майонезом, добавить перец и соль по вкусу. Далее вам понадобится большое блюдо. Выложите его листами пекинской капусты, сформируйте из готового салата трех кроликов. Затем присыпьте их тертым белком, а из оставшегося натертого сыра сделайте пятнышки на “шкурках“ кроликов. Ушками кроликов будут маленькие листочки пекинской капусты, а глазками и носиками - разрезанные на половинки маслины.

Салат “Гнездо глухаря“

Салат на Пасху: Салат "Гнездо глухаря" pinterest.com

Необычайно нарядный салат для любителей несложных быстрых рецептов. Нам понадобится:

3 средних картофелины

растительное масло (для фритюра)

1 луковица

1 ст. ложка уксуса (9%, можно заменить яблочным уксусом или лимонным соком)

1 ч. ложка сахара (с горкой)

350 г куриного филе

150 г твердого сыра

2 свежих огурца (средних размеров)

4 куриных яйца

3-5 перепелиных яйца

майонез (можно заменить сметаной или натуральным йогуртом)

небольшой пучок укропа

соль, перец.

Предварительно отваренное в подсоленной воде куриное филе мелко нарезать или разделить вручную на волокна. Яйца (и куриные, и перепелиные) сварить вкрутую (обратите внимание, что для разных видов яиц необходимо разное время варки). Картофель необходимо очистить и нарезать мелкой соломкой и обжарить на растительном масле в глубокой сковороде, мультиварке или фритюрнице. После того, как картофель приобретет равномерный золотистый цвет, его необходимо выложить на бумажное полотенце или пищевой пергамент, чтобы убрать лишний жир.

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Нарезанный полукольцами лук поместите в емкость, добавьте туда уксус, сахар, соль, перемешайте, слегка прижимая, и оставьте мариновать 30 минут. За это время вы успеете нарезать тонкими брусочками огурцы, измельчить куриные яйца и сыр, мелко нарубить укроп. После этого, когда се ингредиенты будут готовы.

Возьмите большую салатницу и выложите в нее слоями: сначала маринованный лук (без жидкости), затем куриное филе (слегка присоленное и приперченное), после этого наносится тонкая майонезная сеточка. Потом выкладываются огурцы, яйцо и сыр (все три слоя также перемазываются майонезной сеткой). Сверху на салате, с помощью блюдца или салатника поменьше, сделайте небольшое углубление, добавьте в него немного майонеза и густо присыпьте зеленью. Бока салата украсьте картофелем на манер веточек в гнезде. Очищенные перепелиные яйца выложите на подушку из зелени.

Салат “Сельдь под зеленой шубой“

Салат на Пасху: Сельдь под зеленой шубой pinterest.com

Предлагаем вашему вниманию новый, весенний салат - вариацию всеми любимой селедки под шубой. Возможно, она станет для вас символом пасхального стола, как ее свекольная родственница – новогоднего? Для сельди под зеленой шубой нам понадобятся:

2 филе слабосоленой сельди

1 пучок зеленого лука (большой)

свежий укроп

2 средних огурца

250-300 г твердого сыра

5 средних картофелин (вареные)

300 г майонеза.

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Филе сельди очищаем от кожицы и косточек, тщательно измельчаем, затем выкладываем на плоское блюдо. Покрываем рыбу майонезной сеточкой, сверху кладем мелко нарезанный зеленый лук. Третьим слоем будет картофель, натертый на крупной терке, посоленный и поперченный, заправленный еще одним слоем майонеза. На картофель тонким слоем выкладывается свежий огурец, порезанный тонкой соломкой. Огурцы с майонезной сеткой мы накрываем слоем тертого сыра, затем - мелко нарезанного укропа. Украсить салат можно оставшимся зеленым луком или вареным яичным белком.

Салат “Пасхальное яйцо“

Салат на Пасху: "Пасхальное яйцо" pinterest.com

Простой рецепт из доступных ингредиентов будет вкусным украшением любого пасхального стола. Для “Пасхального яйца“ нам понадобится:

300 г говяжьей печени (отварной)

3-4 ст. ложки майонеза

1 средняя морковь (вареная)

2 куриных яйца (вареных)

1 плавленый сырок

1 средний пучок зеленого лука.

Рецепт приготовления прост: все ингредиенты измельчить и выкладывать слоями в форме пасхального яйца на широкое блюдо, перемазывая майонезом. Первым (самым нижним) будет слой мелко нарезанной говяжьей печени, затем - тертая морковь, после нее - яичный белок, последний слой - тертый плавленый сырок. Получившееся пасхальное яичко украсьте измельченными вареными желтками и цветами, вырезанными из вареной моркови.

Куриный салат с сельдереем

Салат на Пасху: Куриный салат с сельдереем pinterest.com

Этот легкий салат будет настоящей находкой для тех, кто держал пост. Вкусный и сытный, он не будет очень тяжелым для желудка и легко усвоится. Для этого чудо-салата необходимо:

600 г куриного филе (вареного)

250 г соленых огурцов

250 г клубня сельдерея

300 г вкусного ржаного хлеба (свежего)

4–5 ст. ложки домашнего майонеза (или сметаны)

2 ст. ложки растительного масла.

Куриное филе и соленые огурцы нарезать некрупной соломкой. Сельдерей очистить, также нарезать небольшими брусочками, сложить в дуршлаг и опустить на 3 минуты в кипящую подсоленную воду, затем вынуть, выложить на бумажное полотенце и остудить до комнатной температуры. Ржаной хлеб нарезать кубиками, слегка присолить и обжаривать в растительном масле до образования золотистой, румяной корочки. Все ингредиенты смешать, заправить майонезом. Сухарики подавать отдельно.

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